Uçuklar, duyma hücrelerine hasar verip işitme kaybına neden olabiliyor.

Sürekli kulaklıkla müzik dinlemek, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları, genetik nedenler, ani tansiyon ve şeker yükselmeleri gibi birçok etken işitme kaybına neden olabiliyor. Bazı işitme kayıplarının altında yatan etken ise tam olarak belirlenemiyor.



Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Özlem Atmış, nedeni bulunamayan ani işitme kaybının gelişiminde en önemli etken olarak virüslerin sorumlu tutulduğuna dikkat çekerek şu bilgileri veriyor: “Toplumda uçuk virüsü olarak bilinen Herpes Simpleks virüsü iç kulakta oluşturduğu enfeksiyonla duyma hücrelerinde hasar oluşturarak işitme kaybına yol açabiliyor. Herpes enfeksiyonlarında işitme kaybı; dudaklarda ağrılı uçuklar, kas ağrıları ile boğaz ağrısı gibi semptomların görülmesinden 4-5 gün sonra gelişebileceği gibi, virüs bazen sinir dokusuna yerleşip, aylar ya da yıllar sonra tekrar aktifleşerek de işitme kaybı yapabiliyor. Bunun yanında grip virüsleri, kabakulak, kızamık, rubella ve sfiliz de işitme kaybına neden olan diğer viral etkenler arasında yer alıyor.”

İŞİTME KAYBINA YOL AÇAN 5 ETKEN

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Özlem Atmış ani ve yavaş yavaş gelişen işitme kaybında en sık görülen etkenleri şöyle sıralıyor:



Sürekli yüksek sese maruz kalmak

Gürültülü ortamlarda çalışmak, sürekli yüksek sesli müzik dinlemek veya yüksek sesli müzik çalınan yerlerde uzun zaman geçirmek; özellikle gençlerde yaygın bir alışkanlık olan sürekli kulaklıkla müzik dinlemek işitme sinirine zarar verebiliyor.



Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları

Özelikle çocukluk çağında geçirilen; doğru ya da yeterli tedavi edilmemiş orta kulak enfeksiyonları; genellikle de orta kulakta sıvı birikimleri, ilerleyen yaşlarda giderek artan işitme kayıplarına yol açabiliyor. Kronikleşen kulak enfeksiyonlarında kulak zarında delik veya çöküntü olması, kulak kemikçiklerinde kireçlenme veya erime bu tabloya eşlik edebiliyor.



Genetik etkenler

Yaklaşık 1000 doğumdan birinde doğuştan işitme kaybı görülebiliyor ki bu oldukça yüksek bir oran. Bunların yaklaşık yarısı aileden gelen genetik faktörlere bağlı iken diğer yarısı da çevresel faktörlerle gelişebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Özlem Atmış özellikle annenin hamilelik sürecinde geçirdiği hastalıkların veya kullandığı ilaçların bunlara sebep olabileceğine dikkat çekiyor.



İlerleyen yaş

İlerleyen yaş ile birlikte iç kulak ve işitme sinirleri de bu durumdan etkileniyor. Özelikle 65 yaş işitme kaybı yüzde 30’lara varıyor. Ailesinde işitme kaybı olanlarda daha erken yaşlarda da işitme kaybı gelişebiliyor. “Maalesef toplumumuzda işitme cihazı kullanımına karşı bir antipati ve önyargı var. Bu yüzden hastalar işitme testlerini yapmaktan kaçınıyorlar” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Özlem Atmış sözlerine şu şekilde devam ediyor, “Oysaki bu durumda erkenden müdahale edilme şansı kaçırılmış oluyor, işitme giderek daha da kötüleşiyor. Bu hastalar toplumdan soyutlanıyor ve daha da önemlisi bu hastalarda bunama (Demans) gelişme riski artıyor.”



Diğer nedenler

Nedeni tam olarak bulunamayan işitme kayıplarına sıklıkla virüsler yol açıyor; bunlar arasında da özellikle uçuk virüsü olan Herpes virüsleri yer alıyor. Kafa travmaları, ani tansiyon ve şeker yükselmeleri, kulağa hasar veren ilaçlar (bazı kemoterapi ilaçları, böbrek veya tüberküloz ya da verem ile ilgili ilaçlar, bazı damar tıkanıklıkları, migren gibi ataklarla seyreden hastalıklar da ani işitme kaybı yapabiliyor.

