Hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ortaya çıkan ödem birçok kişinin ortak problemi. Basit ama etkili sekiz adımla ödem sorunundan kurtulun.

Ödem, hemen herkesin az ya da çok karşılaştığı bir sorun. Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik ise ödemin belirtileri arasında. Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ödemin ortaya çıktığını belirten Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, ödemin önlenemez bir durum olmadığını, bazen basit yaşam şekli değişiklikleriyle ödemin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. İşte ödeme karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler...



Hareketinizi arttırın: Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak ödeme neden oluyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.



Tuzu azaltın: Fazla tuz tüketimi ödeme neden olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar normal tüketilmesi gerekenden neredeyse üç kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Bu nedenle günlük tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Tuzu azaltın. Azaltırken yalnızca yemeklere doğrudan döktüğünüz tuzu dikkate almayın, ayrıca yüksek tuz içeren gıdalar hazır gıdalar, soslar, cips ve çerezlerden uzak durmaya çalışın.



İlaçlarınızı gözden geçirin: Bazı romatizma ve tansiyon ilaçları ödeme neden olabiliyor. Romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler gerekliyse mutlaka kullanılmalı. Ama burada dikkat edilecek nokta, uzun süre sürekli kullanılmaması. Zira bu ilaçların sürekli kullanılması da ödemi arttırıyor. Tansiyon ilacına bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışarak ilacın değiştirilip değiştirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.



Karbonhidratı azaltın: Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da ödeme neden olabiliyor. Dolayısıyla karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltmak gerekiyor.



Adet dönemlerinize dikkat edin: Kadınlarda özellikle adet öncesinde ve sırasında ödem artıyor. Bunun nedeni de vücudunuzda hormonların farklılaşması. Özellikle bu dönemde tuzlu ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durulmasında fayda var.



Bazı gıdalara ağırlık verin: Kiraz, ananas, kayısı, maydanoz ve salatalık, vücuttan su atıcı özelliği olan besinler. Ödeminiz olduğunda bu tür gıdaları daha fazla tüketerek su atıcı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.



O içeceklerden uzak durun: Ödemin atılmasında normal su tüketimi önemli. Günlük en az 2,5 litre su içmelisiniz. Ama alkol, kola, şekerli meyve suları gibi ödemi arttırabilecek içeceklerden olduğu için uzak durmanızda yarar var.



Yoğurt ve kefir tüketin: Yoğurt ve kefir vücuttan ödemi atan besinler arasında kabul ediliyor. Kalsiyumdan zengin olan bu gıdalar, vücutta mineral dengesini sağlayarak ödem oluşumunu önleyebiliyor.



Ödem neden artar?

• Fazla tuz tüketimi

• Hareketsizlik

• Hastalıklar (Böbrek, karaciğer, kalp, tiroit bezi hastalıkları)

• Bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları, hormon içeren ilaçlar, ağrı kesici ve romatizma ilaçları)

• Kadınlarda adet öncesi ve sırasında yaşanan hormon değişiklikleri



*Formsante dergisinden alınmıştır.