Sağlıklı beslenme rutininde alınması gereken 6 besin çeşidi vardır. Bu besinler yağlar, proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, mineraller ve su olarak sınıflandırılır. Hem sağlıklı kilo vermek hem de güzel bir görünüme sahip olabilmek içinse özellikle protein alımı büyük nem taşır. Peki vücudun ihtiyacı olan proteinler nedir, çeşitleri nelerdir?

Proteinler, birden fazla aminoasitlerin birleşmesiyle bir araya gelen ve önemli besin kaynaklarından sayılan organik bileşiklerdir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan azotun tek kaynağıdır. Vücut dokusunun gelişiminde, yaraların iyileşmesinde önemli rol oynar. Günlük yeterli miktarda proteinin alınması metabolizmanın düzenlenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Proteinler aynı zamanda da kandaki oksijenin taşınmasını sağlarlar. İnsan vücudu tarafından üretilmeyen proteinler, takviye gıdalarla günlük olarak yeterli miktar alınması gerekir.



Protein çeşitleri nelerdir?

Proteinler, tamamlanmış ve tamamlanmamış olmak üzere 2 çeşittir. Tamamlanmış proteinler, genellikle et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur. Bu proteinler yeni proteinleri meydana getirebilmek için ihtiyaç olan tüm amino asitleri içerir. Örneğin, bir porsiyon et yemiş kişinin bedenin yeni proteinler üretebilmek için ihtiyacı olan her şeyi almış anlamına gelir. Tamamlanmamış proteinler, meyve, sebze, tahıl, bakliyat ve kuruyemişte bulunur. Bu gıdalarda bir ya da iki amino asit eksiktir. Vejetaryen ve vegan beslenme alışkanlığı olan kişiler vücutlarındaki yeni protein oluşumunu sağlayabilmeleri için protein takviyesi almalılar.



Günlük protein ihtiyacı nedir?

İnsanların ihtiyaç duydukları günlük protein miktarı; yaşa, vücut büyüklüğüne ve büyüme gibi durumlara bağlı. Bebeklerde, çocuklarda ve hamilelerde günlük protein ihtiyacı haliyle daha yüksek seviyededir. Yetişkin bir bireyin, günde kilosu başına 1 gram protein alması uzmanlar tarafından önerilir. Bununla birlikte, ameliyat geçirenlerde, yanık yaraları olanlarda ve sakatlık problemi yaşayan kişilerin de dokularının yeniden onarılması için protein tüketimi yüksek düzeyde olmalı.



Proteinlerin yapısı ve özellikleri nelerdir?

Proteinler, canlıların hem ürettiği hem de tükettiği kompleks moleküllerdir. Yapısında; karbon, oksijen, hidrojen, azot ve bazen de kükürt içeren bileşikler farklı aminoasitler bulunur. Her canlı hayatta kalmak için proteine ihtiyaç duyar. Bu nedenle günlük protein tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bilindiği üzere proteinler aminoasitlerin birleşimiyle oluşurlar. Yapımında en az 1, en fazla ise 20 amino asit bulunur. Proteinlerin oluşumunda peptit bağı oluşur. Bu oluşum sonrasında su açığa çıkar ve ribozomda sentezlenir. Proteinlerin bir kısmı suda çözünürken, bir kısmı da su da çözünemez. Proteinler kan ve doku sıvısında bulunurlar. Her canlının proteinleri kendine özgüdür.



Kilo problemi ile karşılaşmadan protein nasıl alınmalıdır?

Kırmızı et tüketimi mutlaka sebzeler eşliğinde yapılmalı. Faydalı proteinler, için et ürünlerini kızartmak yerine fırınlama ya da haşlama yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Peynir türleri protein açısından zengin olmalarına karşın bazı çeşitleri yüksek kalori içerebilir. Bu nedenle az kalorili yağsız peynirler tüketebilirsiniz.



Besinlerdeki proteini kaybetmemek için neler yapılmalı?

Süt ve yumurta gibi besinleri bekletmeden yemeniz gerekir. Kısa süreli beklemelerde ise sıcak olmayan serin ortamları tercih edebilirsiniz.



Protein eksikliği ne gibi rahatsızlıkların oluşmasına sebebiyet verir?

Genellikle çocuklarda protein eksikliği görülür. Protein eksikliği kaynaklı vücutta azot dengesi bozulur. Odaklanma ve anlama bozukluğu gözlemlenir. Halsizlik, güç kaybı, görme bozuklukları ve diş eti rahatsızlıkları meydana gelir. Protein eksikliği yüzünden kansızlık, kan şekeri ve kan basıncı düşmesi görülür. Sporla uğraşan kişilerdeki protein kaybı, vücutta ağrı yapabilir.



Protein diyeti nedir?

Protein diyeti, protein ağırlıklı besinleri içerir. Bu diyetlerdeki amaçlardan biri kişiyi karbonhidratlardan uzak tutmaktır. Protein diyetinde tüketilen gıdalar sayesinde vücut enerji elde edebilmek için vücutta bulunan fazla yağları eriterek elde eder. Böylelikle kişinin acıkma hissi azalır ve sağlıklı şekilde kilo verme süreci geçirmiş olur. Protein diyetlerinde proteinler ve asitli meyveler asla karbonhidratlar ile beraber tüketilmez. Meyve, sebze ve salata ağırlıklı protein beslenme metodu gerekir. Fırınlanmış ya da haşlanmış et ürünleri tüketilir. Öğünler arasında en az 4 saat süre geçmesi gerekir. Uzun süreli protein diyeti yapan kişilerin günlük olarak 2,5 litre su içmeleri gerekir. Gerekli su tüketimi yapmayan kişilerde uzun süreli protein diyeti kaynaklı böbrek rahatsızlıkları meydana gelebilir. Protein diyetinde herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamak için mutlaka bir uzman tarafından önerilen program uygulanmalı.



