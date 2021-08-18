Rahim ağzı kanseri taraması neden önemlidir? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey merak edilen bu soruyu yanıtladı. Çağın, "Rahim ağzı kanseri kadınlar için önemli bir sağlık problemidir. Rahim ağzı kanserinin öncü lezyonları olabileceği ve kolay ulaşabileceğimiz bir organ olduğu için taramasının yapılması kolay ve oldukça önemlidir. Her ülkenin kendi tarama programı vardır. Bizim ülkemizde yapılan çalışmalar sonucu 30 yaş sonrası 65 yaşına kadar bu taramalar yapılabilmektedir" diyor.

TARAMA YÖNTEMLERİ

"İki tür tarama yöntemi bulunmaktadır: Pap smear ve HPV testi" diyen Kuzey, şu bilgileri paylaştı:

Pap smear ile rahim ağzından dökülen hücrelerin alınarak araştırıldığı bir tanı yöntemidir.

Bir diğeri ise HPV virüsü taramasıdır. HPV, rahim ağzı kanserine neden olan ve son yıllarda rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99 sebebi olan bir virüstür. Bunun testi de Pap smear gibi yapılabilmektedir.

Bu testler aile hekimleri tarafından ve rutin kontrollere gittiğiniz jinekologlar tarafından yapılabilmektedir. Kadınların, özellikle evlendikten sonra yıllık jinekolojik kontrole gitmeleri ve rahim ağzı kanseri taramalarını öngörülen sürelerde mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması 30 yaş sonrasında yapılmaya başlanmaktadır. HPV testi ve Pap smear testi sonucunda bir problem yoksa 5 yılda bir bu testlerin tekrarlanması yeterlidir.

Test sonuçlarında bir problem görüldüğünde ise deneyimli bir jinekolog veya kadın hastalıkları ve doğum doktoruna başvurmanız gerekmektedir. Bu taramalar oldukça önemlidir çünkü rahim ağzı kanseri kadın sağlığını tehdit eden önemli bir kanserdir ve tanısı konulabilmektedir. Erken tanı konulduğunda ise tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle rahim ağzı kanseri taramasının yaptırılması büyük önem taşımaktadır.

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