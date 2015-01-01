Sabahları kalktığınızda birinin sizi yataktan kazımasını mı bekliyorsunuz? İnanılmaz derecede bitkin ve yorgun mu hissediyorsunuz? Oysa belirli rutinleri yerine getirerek kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. En basitlerini sizin daha mutlu sabahlara uyanabilmeniz için hemen aşağıda sıraladık.

Gerinin

Çoğumuz uyanır uyanmaz yataktan doğrulmaya çalışırız. Oysa etrafınızdaki tüm diğer canlıları izlerseniz öncelikle vücutlarını gerinerek açtığını görürsünüz. Çünkü bu tüm vücudun uykudan uyanması ve kasların uyarılması için mükemmel bir yöntemdir. Siz de uyanır uyanmaz yataktan kalkıp hayata başlamak yerine iyice bir gerinin. Vücudunuzun tüm parçalarını esnetin, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.



Nefes egzersizi yapın

Nefes egzersizleri tüm vücudunuza yeteri kadar oksijen girmesi için çok önemlidir. Sizi uyandıran şeyin de şöyle iyi bir oksijen olduğunu düşünürsek nefes egzersizlerinin yararını çok daha iyi anlarsınız. Siz siz olun sabahları bu egzersizleri atlamadan yerine getirin. Güne çok daha dinç başlayacaksınız.







Telefonunuzdan uzak durun

Sabahları kalkar kalkmaz yaptığımız ilk şey telefonumuzu elimize alıp hızlı bir sosyal medya turu yapmaktır. Bu da kendimizden uzaklaşmamıza ve düşüncelerimize odaklanamamamıza neden olur. Bu nedenle sabah kalkar kalkmaz lütfen sosyal medyada bir gezintiye çıkmak yerine kendi iç dünyanızda bir geziye çıkın. Böylece isteklerinize ve kendinize odaklanırsınız.







Duşa girin

Bir çok insan sabahları duşa girer ama yaz kış bunu bir rutin haline getirmek kesinlikle çok önemlidir. Duş sırasında su vücudunuzdan akarken başka şeyler düşünmeden sadece bu akışa odaklanmak sizi hem rahatlatır hem de zihninizi açar. Siz de çok daha aktif bir güne uyanmış olursunuz.







Yürüyüş yapın

Yürümek dünyanın en güzel eylemidir. Bunu keşfetmiş insanlar bu nedenle yürüyüş yapmanın bağımlısı haline gelirler. Siz de sabahları bir saat erken kalkıp güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız iş yerinize bir kaç durak erken inip işe yürüyerek gitmeyi deneyebilirsiniz. Zihninizin parıldadığını gördüğünüzde buna inanamayacaksınız.



