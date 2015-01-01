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Sindirimi zor 5 besin

Bu yiyecek ve içecekler mideyi yoruyor!
Sindirim sorununu aza indirmek istiyorsanız, işte uzak durmanız gerekenler…



NARENCİYE SULARI


ÇİKOLATA


BAHARATLI YİYECEKLER


KIZARMIŞ TAVUK


ÇİĞ SOĞAN
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