En çok tercih edilen doğum kontrol yöntemlerinden biri olan spiral hakkında aklınıza takılan sorular mı var? İşte spiral hakkında merak edilenler...

Hormon implantları, doğum kontrol hapları, prezervatif, ameliyat ile kısırlaştırma gibi doğum kontrol yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerinden biri de spirallerdir. Spiral T şeklinde 2-3 santim boyutunda bir rahim içi aracıdır. Spiral rahim içine uygulanır ve spermlerin yumurtanın yanına gitmesini, yumurtanın rahim içine naklini ve döllenme olmasa da rahim içinin özelliklerini bozarak döllenmiş yumurtanın yerleşmesini engeller. Spiraller bakırlı spiraller ve hormonlu spiraller olarak ikiye ayrılır. Bakırlı spiraller ucunda ip bulunan bir plastik rahim içi aracıdır. T şeklinin uçlarında bakır teller bulunur. Bu teller sayesinde korunma sağlanır. Spiral çeşitlerinden biri olan hormonlu spiraller ise hormon salgılar ve embriyonun tutunmasını etkisizleştirir. Görevi; o bölgeye ulaşmış olan spermlerin büyük bir kısmını öldürmektir.



Kimler spiral takabilir?

Düzenli veya düzensiz bir şekilde her ay adet gören her kadın bu yöntemi kullanabilir. Eğer doktorunuz size spiral takma için bir sorun olmadığını söylüyorsa gönül rahatlığıyla spiral taktırabilirsiniz.

Kimler spiral taktırmamalı?

Rahminde herhangi bir hastalığı olan kişilerin taktırması önerilmez. Ayrıca; genital enfeksiyon durumunda, dış gebelik öyküsü bulunan kişilerde, rahim anomalisi olanlard, meme kanseri olanlar ve bakır alerjisi bulunan kişilerin de spiral taktırması önerilmez.

Spiral ne zaman ve nasıl takılır?

Oldukça basit bir işlemdir. Yaklaşık 5-7 dakika süren işlem sırasında herhangi bir ağrı veya acı duyulmaz. Muayene masasına yatırılan kadının vajinasına kanalı açmak için spekulum adındaki metal veya plastik bir alet takılır. Vajen içerisi ve rahim ağzı antiseptik bir solüsyon ile temizlenir. Doktor rahim ağzını tenekulum adındaki bir alet ile tutar. Böylece daha sonra hazırlanmış olan spiral rahim ağzından içeriye doğru yerleştirilir. Altından uzanmış olan küçük ipler kısaltılır ki çıkarılmak istendiği taktirde tekrar doktor tarafından kolay bir şekilde çıkarılabilsin. İşlem bittikten sonra bazı zamanlarda nadiren de olsa kasık ağrısı gibi ağrılar duyulabilir. Bu ağrılar ciddi değildir. Basit ağrı kesiciler ile ağrının üstesinden gelinebilir. Yöntem gebelik şüphesinin olmadığı bir dönemde uygulanmalıdır. Doğum yaptıktan sonra da spiral taktırmak mümkündür. Normal veya sezaryen doğumun ardından basit bir şekilde bu işlemi doktorunuz gerçekleştirebilir.



Spiral nasıl çıkarılır?

Çıkarılması takılmasına oranla çok daha kolaydır. İşlem öncesinde herhangi bir lokal anestezi veya genel anestezi uygulanmaz. İşlem sırasında herhangi bir acı veya ağrı duyulmaz hatta kişi çoğu zaman çıkarıldığını bile hissetmez. Bakırlı spiraller yaklaşık 10 yıl kadar kullanım ömrüne sahiptir, hormonluların ise kullanım ömrü yaklaşık 5 yıldır. Spiraller istenildiği zaman çıkartılabilir.