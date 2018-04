Taştan gelen şifa

Hiç taş seansı yapıldığını duydunuz mu?

Günümüzde süs taşları popüler hale geldi. Negatif enerjiyi pozitife dönüştürdükleri ve hastalıkları iyileştirdiği düşünülüyor. Bu nedenle ametist, sitrin, opal gibi taşları takı olarak taşıyan, ev ya da o?sinde bulunduranlar var. Taşların gücünü uzmanı Belgin Dal’a sorduk...



Taşlar ile tanışmanız nasıl oldu?

Taşlarla ilk tanışmam bundan 3 sene önce oldu. 15 sene migren ağrısı çektim. Hediyelik eşya dükkanım vardı. Sadece işimin gereği olarak bileklik ve kolye satıyordum. Bir gün bio enerji ile uğraşan bir müşterimiz bana sattığım bilekliğin üzerindeki ametist taşının migren ağrısına iyi geldiğini söyledi. Ben de ona, “Hadi canım, o kadar sene okumuş doktorun faydası yok da, taşın mı faydası olacak?” dedim. Bir gün iş yerimdeyken yine migren ağrım tuttu. Tam dükkanımı kapatıp eve gidecekken, o an bir ametist taşlı bileklik yere düştü. Elime aldığımda çok farklı bir durum olmuştu. Bunu bize taş seansına gelenler de anlatır. Bir anda ağrım geçmişti. Çok şaşırmıştım! Yıllardır çektiğim ağrı bir anda nasıl yok olurdu?



Nasıl yok olur hakikaten?

Öğrenmek için taşları araştırmaya başladım. Bu konuda deneyimi olan kişilerden ve yazılı belgelerden bilgi toplamaya başladım. Araştırdıkça her zerrenin bir kere daha sebepsiz olmadığını anlamıştım. Hem evrensel tıpta hastalığın iyileştirilmesinden daha önemli olan sağlıklı kalmayı sağlayacak önlemlerin alınmasıydı. Taşlar da bu önlemlerden biriydi.



Peki, taşların insan vücudu üzerine etkileri nelerdir?

Taşların etkisini anlamak için, öncelikle mineralleri tanımak gerekiyor. Çünkü, sebze ve meyvelerdeki mineraller ?ziksel ve ruhsal, bedenimizde hangi etkiyi gösteriyorsa, taşlardaki mineraller de aynı etkiyi göstermektedir. Seçtiğimiz taşın ham ve işlenmemiş olması bir şey değiştirmez. Sonuçta kullanılan taş tamamen doğal bir üründür. Önemli olan taşların ihtiyaca göre seçilmesi ve kullanım şekilleridir. Yani reçeteleridir.



Taş reçetesi mi?

Evet. Vücudumuzda 214 sinir ucu var. 7 sinir ucu, yani 7 çakra noktası bulunuyor. Her taşın da bir çakrası var. Doğru kullanım, doğru temizleme önemli. Vücudumuzda mineraller bulunuyor. Taşlar da yeraltındaki minerallerden oluşuyor. Fakat hava kirliliği ya da stres gibi birçok sebepten dolayı vücudumuzdan mineraller eksiliyor.



Temizleme derken neyi kastediyorsunuz?

Hastalıklı bölgeyi temizlemek. Kanser hastasında 1 ayda tümör küçüldü mesela. 10 senedir iltihaplı romatizmalı hastada 3 haftada rahatlama oldu…



Taş seansı nasıl yapılıyor?

Bize geldiğinizde, elinize karışık taşlardan oluşan bir bileklik veriyoruz. Çünkü vücutta hangi mineral eksikliği varsa avucunuza verdiğimiz taşlardan bazıları yanıyor ve renk değiştiriyorlar. Ben de taşların anlamlarını bildiğim için sizdeki rahatsızlıkları sayıp ihtiyacınız olan taşları söylüyorum. Nasıl bir insanda kansızlık olduğunda doktor demir ağırlıklı ilaç veriyorsa, kansızlığı olan birinde de mercan taşı yanıyor, biz de buna yönlendiriyoruz. İşte buna taş seansı diyoruz.



Seansta genelde hangi taşlar kullanılıyor? Reçetedeki taşları nereden alıyoruz?

Bütün taşlar kullanılıyor. Reçete önerilen taşları bizden de alabiliyorlar.



Hangi taş neye iyi geliyor?

Opal: Negatif duyguları emer ve duygusal dengeleyicidir.

Aventurin: Şans taşıdır. Depresyona ve kalp sağlığına karşı etkilidir.

Rodonit: Kan dolaşımını dengeler. Psikolojik olumsuzluklardan kurtarıcı ve cesaret artırıcıdır.

Aytaşı: Yaşama sevinci verir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böbrek problemlerini giderir. Tokluk hissi oluşturur.

Jasper: Karaciğer, dalak ve safra kesesini kuvvetlendirir.

Krizopras: Zafer taşıdır. İyimserlik, neşe ve iç huzur verir.

Yakut: Yüksek ateşi düşürür. Düşük tansiyonu engeller.

Pembe kuvars: Aşk taşıdır. Baht açar. Özgüven duygusunu artırır.

Dumanlı kuvars: El ve ayak rahatsızlıklarında etkilidir.

Obsidyen: Karaciğerin temizlenmesinde faydalıdır.

Sedef: Bedeni toksinlerden temizler. Kan yapımına yardımcı olur.

Topaz: Bedeni dinlendirir. Sağlıklı bir uyku sağlar.

Rutil kuvars: Cinsel gücün sembolüdür.

Labradorit: Gözler için faydalıdır.

Ametist: Hayat taşıdır. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür. Cilt, göz hastalıklarına, alerjik, migren ve baş ağrılarına, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Aklı güçlendirir ve kalbi korur.

Safir: Kalp ve böbrekleri kuvvetlendirir. Aşkta sadakati sağlar.

Mercan: Nazara karşı kullanılır. Heyecanları, aşırı duygulanmaları ortadan kaldırır. Dalağı kuvvetlendirir.

Kehribar: Ağrıyan yerlere konulduğunda ağrıları hafifletir. Soğuk algınlığı, astım, guatr, bronşit ve astım tedavisi için boyun bölgesinde kullanılır.

Turkuaz: Kemik erimesini engelle