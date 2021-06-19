Tırnaklarımı neden yiyorum ve nasıl durdururum?
Tüm çocukların ve gençlerin yaklaşık yarısı tırnaklarını koparır. Tırnaklarınızı yiyen bir yetişkinseniz, bunu daha gençken yapmış ve hiç durduramamış olabilirsiniz...
Peki, tırnak yemenin zararları nelerdir? Hangi sorunlara yol açar? Tırnak yememek için çözüm yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Ebeveynlerinizin hatası olabilir: Bilim adamları, tırnak yemenin genetik olup olmadığından emin değiller, ancak tırnak yiyen ebeveynlerin çocukları tırnak yemeyenlere göre daha yüksek olasılıkta tırnak yiyen çocuklar olunduğu biliniyor. Araştırmalar ebeveynler, çocukları doğmadan önce bunu yapmayı bıraksalar bile bunun olduğunu gösteriyor.
Bazen tırnak yeme, duygusal veya zihinsel stresin bir işareti olabilir. Gergin, endişeli veya morali bozuk olan insanlarda ortaya çıkma eğilimindedir. Tırnak yeme bir nevi duygularla başa çıkmanın bir yolu.
Canınız sıkıldığında, aç olduğunuzda veya kendinizi güvensiz hissettiğinizde de kendinizi bunu yaparken bulabilirsiniz. Çoğu tırnak yeme otomatiktir düşünmeden yaparsın.
NEDEN TIRNAK YEMEMELİYİZ?
Tırnak ısırma tipik olarak kalıcı hasara neden olmaz. Ama kesinlikle dezavantajları vardır:
- Tırnaklar tuhaf bir şekilde uzayabilir. Tırnaklarınızın etrafındaki dokuya zarar verirseniz, olması gerektiği gibi büyümeyi durdurabilirler. Bu size anormal görünümlü tırnaklar verir.
- Gülümsemenizi bozabilir.
- Tırnaklarınızı ısırdığınızda dişlerinizde kayma olabilir, çatlatabilir veya kırabilirsiniz. Zamanla, tırnak ısırma çene sorunlarına bile neden olabilir.
- Hasta edebilir.
- Eller mikroplar için bir yuvadır ve tırnaklar onların mükemmel saklanma yerleridir. Parmaklarınızı günde birkaç kez ağzınıza sokmanız, hastalanma şansınızı artırır.
- Ayrıca, tırnaklarınızı ısırdığınızda neden olabileceğiniz cilt hasarı, mikropların girmesi için kolay bir yol oluşturur.
ÖNLEME:
Bir gecede bir değişiklik göremeyebilirsiniz, ancak biraz zaman ve çaba ile tırnak yeme alışkanlığınızı kırabilirsiniz.
TIRNAK YEMEMEK İÇİN BU İPUÇLARINI DENEYİN!
- Tırnaklarınızı kısa kesin. Onları kötü bir tatla kaplayın. Tırnaklarınıza uygulayabileceğiniz acı aromalı özel ojeler var. Korkunç tadı çiğnemeden önce iki kez düşünmenizi sağlayacaktır.
- Manikür için zaman ayırın. Bir manikür salonunda para ve zaman harcamak size hem güzel görünen tırnaklar hem de onları bu şekilde tutmanız için bir neden verecektir.
- Eldiven giyin. Aptalca gelebilir ama tırnaklarınıza ulaşamıyorsanız onları ısıramazsınız. Eldivenler günlük programınız için işe yaramazsa, tırnakları kapatmak için yapılmış çıkartmaları deneyebilirsiniz, aynı etkiye sahip olabilirler.
- Tetikleyicilerinizi bulun. Tırnaklarınızı ısırdığınızda nasıl hissettiğinize veya ne yaptığınıza dikkat edin. Sizi tırnak yeme dürtüsüne neyin ittiğini öğrendikten sonra, başa çıkmanın başka yollarını bulmaya çalışabilirsiniz.
- Ellerinizi veya ağzınızı meşgul edin. Oynamak için bir şey bulun stres topu, endişe taşı, hatta bir kalem. Sakız çiğneyin, böylece ağzınız bir iş sahibi olur. Tırnak yeme enerjinize gidecek başka bir yer verin.
- Birden fazla yöntem denedikten sonra hala zorlanıyorsanız, terapi alın. Sorunun temeline inmenize ve tırnak yemeyi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.