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Yediklerinize dikkat!

Yediklerinize dikkat!
Her şeyde olduğu gibi yararlı besinlerin de fazlası zarar. Mesela, yüksek tansiyonu kont rol altında tuttuğu iddia edilen sarımsağı ele alalım. Sarımsak fazla alındığı zaman karaciğer enzimlerini etkilediği için sperm hareketliliğini azaltıyor. Bu da üremeyi olumsuz etkiliyor. Kilo vermek isteyenlerin bol bol içtiği sinamekeyi ise kesinlikle iki haftadan fazla kullanmamak gerekiyor. Aksi halde vücudunuzdaki potasyum azalabilir, potasyum azalınca da kalp kaslarına etki eder! Kalp hastalığına kadar gidebilir yani iş. Hamilelerin ise fazla maydanoz tüketmemeli. Çünkü fazla maydanoz hamilelerde düşüğe neden olabiliyor.
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