Her şeyde olduğu gibi yararlı besinlerin de
fazlası zarar. Mesela, yüksek tansiyonu kont rol altında tuttuğu iddia
edilen sarımsağı ele alalım. Sarımsak fazla alındığı zaman karaciğer
enzimlerini etkilediği için sperm hareketliliğini azaltıyor. Bu da
üremeyi olumsuz etkiliyor. Kilo vermek isteyenlerin bol bol içtiği
sinamekeyi ise kesinlikle iki haftadan fazla kullanmamak gerekiyor. Aksi
halde vücudunuzdaki potasyum azalabilir, potasyum azalınca da kalp
kaslarına etki eder! Kalp hastalığına kadar gidebilir yani iş.
Hamilelerin ise fazla maydanoz tüketmemeli. Çünkü fazla maydanoz
hamilelerde düşüğe neden olabiliyor.