Yeşil kahvenin faydaları

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Yeşil kahve, kararında içildiğinde kilo vermeye yardımcı olmaktan zinde tutmaya kadar birçok fayda sağlıyor.

YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI NELER?

İnsan sağlığına birçok faydası bulunan yeşil kahvenin yeterli düzeyde tüketildiğinde beyin ve sinir sistemine uyarıcı etkisi olduğunu belirten YDÜ Hastanesi Baş Diyetisyeni Dr.Hatice Baygut, Kalp-Damar sağlığını da ciddi ölçüde desteklediğinin altını çizdi. İşte yeşil kahvenin diğer 10 faydası!

1. Yeşil kahve çekirdeğinin, kan şekeri düzeyini kontrol etmeye yardımcı olduğu ve bu şekilde diyabet riskini azaltabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.

2. İçeriğindeki kafein ve klorojenik asit sayesinde, belli düzeyde yağ yakımını hızlandırıcı etki gösterdiği bilinmektedir.

3. Bazal metabolizmayı hızlandırarak kilo verme ve kilo korumaya yardımcı olabilir.

4. Yüksek antioksidan etkiye sahiptir, hücre hasarını önleyerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

5. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, İyi huylu kolesterolü (HDL) yükseltip, kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve kan basıncını azaltır.

6. Kalp-damar sağlığını destekler.

7. Serbest radikallerin vücuttaki zararlı etkilerini önler.

8. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır.

9. Enerjiyi artırıcı ve canlandırıcı etkisi vardır. Zinde hissettirir.

10. Kısa süreli hafıza üzerinde etkilidir. Mental performans ve dikkati artırır.



Dikkat!

Fazlası zararlı!

Her şeyin olduğu gibi yeşil kahvenin de fazlası zarar! Yeşil kahvenin faydalarının yanı sıra fazla tüketilmesi halinde; uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk, bulantı, kusma, kalp ritminde artış, baş ağrısı ve kaygı gibi zararları da var.