Hamilelikte uyku pozisyonu hem anne adayının konforu hem de bebeğin sağlığı için önemli. Ancak bu dönemde uyku durumları biraz değişebiliyor. Peki hamilelikte yatış pozisyonu neler? Hamilelikte neden sol tarafa yatılmalı? Hamilelikte sırtüstü yatmak zararlı mı? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz hamilelikte yatış pozisyonlarına dair merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte yatış pozisyonu önemli mi?

Yatış pozisyonuna gebelik haftasıyla ilişkili olarak dikkat etmemiz gerekir. Genellikle 28. haftaya kadar sırtüstü yatmakta gebeler sorun yaşamazken 28 hafta sonrasında bebeğin basısı ile nefes darlığı hissedebilirler. Bu hafta öncesi yüzüstü yatmakta rahatsızlık hissetmiyorlarsa, yatabilirler. Ancak 13 hafta sonrasında yüzüstü yatılması rahatsızlık verebilir.

Hamilelikte sola yatmak neden önemli ve öneriliyor?

Hamileler ilk trimesterde sırtüstü, yüzüstü ve yan yatabiliyorlar. Ancak 2. trimesterin sonuna doğru sırtüstü yatmakta nefes darlığı yaşayan hamilelere sol yan yatmaları önerilir. Hamilelikte sola yatmak kalbin solda olması ve ana atar damarın (aort) ana toplardamarın (vena kava inferior) solunda olması ile ilişkilidir. Sola yatarak ana toplardamar basıdan kurtulur ve kalbe dönen kan oranı artar, bu sayede tansiyon normale döner ve bebeğe giden oksijen miktarı artar. Ayrıca son ayda ve bebeğin basısına bağlı mide reflüsü olan hamilelerin yastıklarını yükseltmeleri tavsiye edilir.

Hamilelikte sağa yatınca ne olur?

Sağ yan yatan hamilelerde ana toplardamar (vena kava inferior) bası altında kalır. Kalbe dönen kan azalır, bunun sonucunda nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü sorunu yaşanır. Bu etkiler nedeniyle bebeğe giden oksijen miktarı da azalır.

Hamilelikte sırtüstü yatmak zararlı mı?

28. haftaya kadar bebeğin kilosu düşük olduğu için bası hissi azdır ama bu haftadan sonra hamileler sırtüstü yattıklarında nefes darlığı ve tansiyon düşüklüğü sorunu gelişebilir.

Hamilelikte ne zamana kadar yüzüstü yatılabilir?

Hamileler kişisel farklılıklar olmakla birlikte ilk trimester sonrası yüzüstü yatmakta rahatsızlık duyabilirler. Dolayısıyla 5. aydan sonra yüzüstü yatmaları tavsiye edilmez.