Hamilelikte magnezyum eksikliği belirtileri neler? Hamilelikte magnezyum kullanmanın anneye ve bebeğe faydaları

Hamilelik döneminde birçok vitamin ve mineral sandığımızdan çok daha fazla öneme sahip oluyor. Hamilelikte magnezyum da doktorunuzun takviye olarak verebileceği, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu minerallerden biri. Peki gebelikte magnezyum eksikliği belirtileri neler? Eksiklik nasıl giderilir? Hamilelikte magnezyum kullanmanın faydaları nelerdir? Bebeğe kilo aldırır mı? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Feride Mimaroğlu hamilelikte magnezyum kullanımına dair merak edilenleri anlattı.

Hamilelikte magnezyum neden önemli?

Magnezyum vücutta 300’den fazla enzimde bulunan önemli bir katyondur. Yani vücutta bazı enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesi için magnezyuma ihtiyaç duyulur. Magnezyum kemik ve yumuşak dokularda bulunur, enerji ve kemik metabolizması için gereklidir.

Hamilelerde magnezyum eksikliği kimlerde görülür?

Besin maddelerinin bağırsaklardan emilimi ve idrar ve dışkı yoluyla atılımı ve metabolizma hızını etkileyen bir çok hastalık durumda hamilelerde magnezyum eksikliğini artırır. Bu hastalıklar:

Ülseratif kolit

Böbrek hastalıkları

Diabet

Hipertiroidi

İrritabl kolon dediğimiz hassas barsak hastalığı gibi metabolizmayı etkileyen durumlar mevcuttur.

Ayrıca diğer risk faktörleri arasında; Düşük sosyoekonomik düzey, stres, aşırı tuz tüketimi, aşırı kafein tüketimi, aşırı soda tüketimi yer alır

HAMİLELİKTE BACAK KRAMPLARINA MAGNEZYUMUN ETKİSİ

Hamilelikte magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

En sık rastladığımız belirti: Kramplardır. Bu kramplar özellikle bacaklarda olmakla birlikte ellerde veya vücudun değişik yerlerinde de olabilir. Bu kramplar bazan gebeyi uykudan uyandırır. Diğer belirtiler arasında halsizlik, yorgunluk, uykuya dalmada zorluk, güçsüzlük, ajitasyon, anksiyete ve stres sayılabilir.

Hamilelikte magnezyum kullanmanın faydaları nelerdir?

Uykusuzluğu önler, kaliteli uyku sağlar.

Migren ataklarını azaltır.

Kan şekerini ve basıncını normal düzeylerde tutulmasına yardımcı olur.

Kasların, böbreklerin ve tüm organların normal fonksiyonlarını sürdürmelerini destekler.

Kemikler ve dişlerde bulunur.

Enerji üretimine katılan enzimlerin doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Bulantıyı azaltır.

Ciltteki kızarma, tahriş vb. sorunlara iyi gelir.

Anne ve bebeğe faydaları nelerdir?

Magnezyumun bebeğe faydası

Erken doğumun önlenmesi ve erken doğuma bağlı risklerin önlenmesini sağlar.

Fetal gelişme geriliğini önlemeye destek olur.

Gebelikte magnezyum eksikliğinin serebral palsi ve mental retardasyonla ilişkili olduğunu bildiren yayınlar vardır.

Magnezyumun anneye faydası

Anne için gebelikteki en büyük tehlikelerden olan gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeeklampsinin ve gebelik hipertansiyonunun önlenmesinde faydası mevcuttur.

Hamilelikte magnezyum eksikliği nasıl giderilir?

Gebelikte günlük olarak alınması gereken magnezyum miktarı artar. Yaş gruplarına göre bu miktar hafif değişikliler göstermekle birlikte 360 mcg civarıdır ve tolere edilebilen üst sınır 350mcgdir.

Magnezyum eksikliğinin giderilmesi dengeli ve düzenli bir diyetle mümkündür. Ancak kronik hastalıklar ve şikayetlere göre doktor tavsiyesiyle takviye olarak magnezyum desteği verilebilir.

Gebelikte magnezyum bebeğe kilo aldırır mı?

Fareler üzerinde yapılan bazı çalışmalarda yeterli ve yetersiz miktarda magnezyum verilen gebe fareleri karşılaştıran çalışmalarda yetersiz magnezyumlu farenin fetusunda gelişme geriliği ve plasenta ağırlığında azalma tespit edilmiştir. Dolayısıyla magnezyum bebeği gelişme geriliğinden koruyup kilo alımına fayda eder.

Gebelikte magnezyum kaçıncı haftada kullanılır?

Gebeliğin 4. ayından itibaren magnezyum takviyesi yapılabilir.

Magnezyum bulunan besinler nelerdir?