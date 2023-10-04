Hemanjiom nedir, neden olur? Hemanjiom tedavisi nasıl olur? 7 soruda hemanjom

Özellikle bebeklik ve çocukluk çağlarında sık karşılaşılan problemlerden biri olan hemanjiom iyi huylu, doğumsal tümördür. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın hemanjiom belirtieleri, nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Hemanjiom nedir?

Hemanjiom, kan damarlarının iyi huylu tümörüdür. Doğuştan olabileceği gibi yaşamın herhangi bir döneminde de gelişebilen hemanjom genelde yumuşak dokuda gözlenir. Çocukluk çağının en sık rastlanan benign (iyi huylu) tümörüdür. Deride veya iç organlarda (özellikle karaciğer) kan damarlarının aşırı çoğalmasıyla oluşur. Genelde kız, prematür (erken) doğan veya ikiz bebeklerde, çok doğum yapmış annelerin bebeklerinde, beyaz ırkta ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sık görülür. Hemanjiomların çoğu baş-boyun bölgesinde görülür. Ancak gövde ve ekstremite yerleşimli hemanjiomlar da olabilir. Sıklıkla doğumda veya yaşamın ilk haftalarında ortaya çıkar. İlk 2-3 ay hızlı büyürken, daha sonra büyümeleri yavaşlar. Genellikle iki yaşına kadar geriler. Olguların çoğu on yaşında kozmetik açıdan tamamen geriler.

Hemonjom neden oluşur?

Anne karnında maruz kalınan hipoksinin (oksijen azalması) hemanjiom oluşumda güçlü bir etken olduğu düşünülmektedir.

Hemanjiom belirtileri nelerdir?

Klinik olarak yüzeyel, derin veya miks tipleri vardır. Yüzeyel hemanjiomlar strawberry ( çilek) hemanjiomlar olarak adlandırılırlar. Doğumda açık kırmızı renkte görülürler. Derin hemanjiomlar şişlik olarak ortaya çıkarlar. Üzerlerindeki deride hafif ısı artışı vardır, normal veya morumsu renktedir. Miks tipleri yüzeyel olarak başlar, daha sonra derinleşir.

Hemanjiomlar nörolojik, kardiyak, göz ve kemik anomalileriyle birlikte sendrom şeklinde görülebilir. Hemanjiomu olan bebekler bu anomaliler açısından değerlendirilmelidir.

Hemanjiom tanısı nasıl konur?

Hemanjiom tanısı, biyopsi, ultrasonografi, manyetik rezonanslı görüntüleme, bazı kan ve idrar tahlileriyle konulabilir.

Hemanjiom tedavi edilmezse ne olur?

Deride hemanjiom olduğunda iç organlarda mutlaka hemanjiom açısından taranmalıdır. Karaciğer ve gastrointestinal sistem en çok etkilenen organlardır. Hemanjiomlarda en yaygın komplikasyonlar ülserasyon, kanama, sekonder enfeksiyonlar, kalıcı deri değişiklikleri ve skar denilen kötü yara iyileşmeleridir. Geniş ve derin yerleşimli hemanjiomlar yerleşim yerlerine göre; görme bozuklukları, hareket kısıtlılığı, nefes almada zorluklar, bulantı, kusma ve sara nöbeti gibi bazı semptomlara da neden olabilirler. Artan damarsal volüm nedeniyle konjestif kalp yetmezliği en erken ölüm nedenidir. Hayati organlara yakın olan hemanjiomlara acil müdahale gerekebilir.

Hemanjiom tedavisi var mı? Nasıl tedavi ediliyor?

Hemanjomun tedavisi ilaçla, lazerle veya cerrahi olarak yapılır. Yüzeyel, ince ve ülsere hemanjiomların tedavisinde lazerler oldukça etkilidir. Lazer tedavisinde, Pulsed-dye lazer, IPL, CO2 lazer, KTP ve Nd-Yag gibi lazerlerden derinliğe göre dalga boyu seçilerek yararlanılabilir. Lazer uygulamaları 2-4 hafta aralıklarla, tamamen iyileşme olana kadar yapılır. Skatriks veya rezidü doku değişiklikleri kalabilir. Lazer veya medikal tedavi ile müdahale edilemeyen hemanjiomlar cerrahi olarak alınır.

Hemanjiom ne zaman geçer?

Hemanjiomlar genellikle 10 yaşına kadar tamamen kozmetik açıdan rahatsız etmeyecek şekilde geriler.