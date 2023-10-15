İncir suyu mucizesi ve incir suyunun sağlığa 6 faydası

İncir sağlığınız için faydalı olsa da incir suyu sağlığınıza daha da faydalı olabilir. İncir suyunun sağlık açısından faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek içeriğimize göz atabilirsiniz... (Not: Her bünye farklıdır. Bu nedenle diyetinize eklemeden önce kendi bireysel uzmanınıza danışın)

İNCİR SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Kilo kaybına yardımcı olur

Kilo vermeye çalışan biri için incir suyu diyetinize iyi bir katkı olabilir. Lif bakımından zengindir ve sizi uzun süre tok tutar, böylece aç hissetmez ve sınırlı miktarda kalori tüketirsiniz. Ayrıca iştahı kontrol etmeye de yardımcı olur. Uzmanlar, sabahları aç karnına incir suyu içmenin metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

2. Sindirime iyi gelir

Sindirim sağlığı sorunlarınız varsa incir suyu, sindirimi artırmaya yardımcı olan doğal bir müshil görevi görebilir. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır, bağırsak hareketlerini iyileştirmeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Pharmaceutical Biology dergisinde yayınlanan bir araştırma, incir tüketmenin kabızlık gibi sindirim sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olabileceğini buldu. Bu nedenle incir suyu tüketimi sindirim problemlerini uzak tutmaya yardımcı olabilir.

3. Kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olur

Kan şekeri seviyelerinin yükselmesini önlemek için vücuttaki şeker emilimini yavaşlatan çözünebilir lif açısından zengindir. Diyabet Araştırma ve Klinik Uygulaması'nda yayınlanan küçük bir çalışma, incir yaprağı ekstresi alan kişilerin yemek sonrası glikoz öğünlerinde azalma yaşadığını buldu.

4. Kalp sağlığını destekler

İncir suyu kalp dostu özelliğiyle bilinen zengin bir potasyum kaynağıdır. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığının gelişmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Yeterli potasyum alımı, sağlıklı kan basıncı seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir, bu da kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Bağışıklığı artırır

Bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren incir suyu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlarla savaşmaya ve hastalıkları uzak tutmaya hazırlar. İncir suyunu hayatınızın düzenli bir parçası haline getirmek genel sağlığınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

6. Size parlak bir cilt verir

Parlayan bir cildi kim istemez? Beslenmenize incir suyunu dahil etmek bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Cildinizin sağlıklı ve parlak olmasına yardımcı olan iyi miktarda vitamin ve antioksidan içerir. Cildinizi serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan, sağlıklı cildi teşvik eden özellikler içerir. Parlayan bir cilde sahip olmanın doğal yollarını arıyorsanız incir suyunu beslenmenize ekleyin.

İNCİR SUYU NASIL HAZIRLANIR?

İncir suyunu hazırlamak son derece kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey 2 inciri bir bardak suya batırıp bir gece bekletmek. Tüm faydalarından yararlanmak için suyu süzün ve sabahları için.