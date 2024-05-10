İshalin üstesinden gelebilmek için 5 sağlıklı içecek

İshal, enerjinizi tüketen ve sizi rahatsız eden sindirim sorunlarından biridir. Bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Enfeksiyonlar, gıda intoleransları veya vücudunuzun biraz dengesiz olması gibi birçok neden var. Ancak olay şu ki, ciddi vakalar tıbbi müdahaleye ihtiyaç duysa da, hafif ishal çoğu zaman bazı basit ev ilaçları ile evde yönetilebilir. İşte ishal için biraz rahatlamanıza yardımcı olacak birkaç sağlıklı içecek.

İSHAL İÇİN 5 SAĞLIKLI İÇECEK

İshal sırasında hastalar vücuttan çok fazla su ve elektrolit kaybedebilir. Zayıflığın ve dehidrasyonun önlenmesi için vücutta kaybedilen sıvıların yenilenmesi önemlidir. İşte ishalden hızlı bir şekilde kurtulmak ve susuz kalmamak için içebileceğiniz 5 sağlıklı içecek.

1. Limonata

Limonata en iyi yaz içeceklerinden biridir ve aynı zamanda ishal ve gevşek dışkıya da yardımcı olabilir. Ayurveda uzmanı Dr. Dimple Jangda şöyle diyor: "Yüksek C vitamini içeriğiyle dolu olan bu içecek, bağırsaktaki pH seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor." Ayrıca limondaki sitrik asit, ishale neden olabilecek zararlı bakterilerin öldürülmesine yardımcı olabilir.

2. Hindistan cevizi suyu

Hindistan cevizi suyunun sindirim sorunlarına yardımcı olduğu bilinmektedir. Potasyum ve sodyum gibi doğal bir elektrolit kaynağı olarak ishalin neden olduğu dehidrasyonu etkili bir şekilde tedavi edebilir ve vücudunuzu yeniden sulandırabilir. Ayrıca sindirim sisteminiz için mükemmel olan antioksidanlar içerir.

3. Muzlu smoothie

Muzların sindirimi kolaydır ve genellikle ishal sırasında tükenen potasyum, temel vitaminler ve lif bakımından zengindir. Dr Jangda, "Muz, bu temel besin maddelerinin yenilenmesine ve sindirim sisteminizdeki stresin azaltılmasına yardımcı olabilir" diye açıklıyor. Ek olarak muz, bağırsaklardaki fazla suyun emilmesine yardımcı olan ve dışkının toplanmasına yardımcı olarak bağırsak hareketlerini iyileştiren çözünür bir lif olan pektin içerir.

4. Ayran

Ayran ishal için en etkili ev içeceklerinden biridir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyen faydalı bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir. Ayrıca ishal sırasında kaybedilenlerin yenilenmesine yardımcı olabilecek potasyum ve kalsiyum gibi elektrolitleri de içerir. Yoğurt veya lor tüketmek bu gibi durumlarda ishali ve İrritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını kötüleştirebileceğinden laktoz intoleransınız olmadığından emin olun.

5. Pirinç suyu

Pirinç suyu, yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir ishal ilacıdır. “Gevşek dışkıyı bağlamaya yardımcı olan ve sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etki sağlayan nişasta açısından zengindir. Dr. Jangda, sıvının yeniden sağlanmasına ve kaka sıklığının azaltılmasına yardımcı olabilir" diyor.

Evde ishali etkili bir şekilde yönetmek için yapılması ve yapılmaması gereken 5 şey

Yapılacaklar:

1. Dehidrasyonu önlemek için su, elektrolit solüsyonları ve berrak et suları gibi bol miktarda sıvı içerek vücudunuzu iyice nemlendirin.

2. İyi hijyen uygulayın. Yemeklerden önce, sonra ve tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın.

3. Muz, pirinç, elma püresi, haşlanmış patates gibi sindirimi kolay yiyecekler tüketin.

4. Vücudunuzun iyileşmesini sağlamak için dinlenin ve yorucu aktivitelerden kaçının.

5. Sağlıklı bağırsak bakterilerinin yenilenmesine ve sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olmak için probiyotikler alın.

Yapılmayacaklar

1. İshali şiddetlendirebileceğinden süt ürünlerinden, yağlı yiyeceklerden, baharatlı yiyeceklerden ve kafeinden kaçının.

2. Dehidrasyonu kötüleştirebileceğinden alkol veya gazlı içecekler tüketmeyin.

3. Çiğ veya az pişmiş yiyecekler, özellikle et ve yumurta yemeyin.

4. Aşırı susama, ağız kuruluğu, koyu renkli idrar veya baş dönmesi gibi dehidrasyon belirtilerini göz ardı etmeyin.

5. Doktor tarafından reçete edilmedikçe kendi kendinize antibiyotik kullanmaktan kaçının.