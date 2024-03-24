Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam bugün sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı. Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

JÜLİDE KURAL: KADİR İNANIR GÜÇLÜDÜR

Kadir İnanır’ın 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural da bir açıklama yaptı. Kural açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Kamuoyunun bilgisine; Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı saat 09.30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hızlıca yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olup, hekim ve sağlık çalışanlarının olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın durumu stabildir. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım.