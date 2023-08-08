Kalori yakmanıza yardımcı olacak 7 havuz egzersizi

Düzenli egzersiz rutininizden ve aynı egzersizleri yapmaktan sıkıldınız mı? Su egzersizlerini deneyin! Fazla kilolardan kurtulmanın ferah bir yolunu arayanlar için havuzda yapacağınız su egzersizleri, tüm vücudunuzu çalıştırır ve kalori yakmaya, kas inşa etmeye ve kilo vermeye teşvik eder. Hadi yapabileceğin bu egzersizlere bakalım!

Fitness uzmanı Mukul Nagpaul, su egzersizlerinin nasıl yapıldığını ve hangi su egzersizlerinin kilo vermeye yardımcı olabileceğini anlattı. Nagpaul, "Havuz sadece uzanmak için değil; ayrıca kalori yakmak ve kilo vermek için mükemmel bir yerdir. Su egzersizleri, formda kalmanın ve kilo vermenin etkili ve eğlenceli bir yoludur. Aynı zamanda size hafif etkili, yüksek dirençli bir ortam sağlar.”

O halde, kilo vermenize ve kalori yakmanıza yardımcı olabilecek 7 havuz egzersizine geçelim:

KALORİ YAKTIRAN 7 HAVUZ EGZERSİZİ

1) Su yürüyüşü veya hafif tempolu koşu

Kolaydan başlayalım. Suda yürüyüş ve hafif tempolu koşu, eklemlerinize nazik davranırken bacak kaslarınız için ise zorlu bir çalışma sağlar. Suyun direnci, sadece eklem sorunları olan bireylere yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo kaybını da artırır. Yapmanız gereken ise çok kolay: bel derinliğinizdeki suda ileri ve geri yürüyün, göbeğinizi devreye sokun ve dik durmaya çalışın. Egzersizi zorlaştırma için su dambılları kullanabilir veya dizlerinizi yukarıya kaldırabilirsiniz.

2) Ayak vuruşu (Flutter kicks)

Alt vücudunuzu hedefliyorsanız, flutter tekmesi bacaklarınızı sıkılaştırmanın ve kalori yakmanın etkili bir yoludur. Havuzun kenarına tutunarak su yüzeyinin hemen altında hızlı, çırpınan bir hareketle tekme hareketi yapın. Karnınızın sıkı olduğundan ve maksimum kalori yakımı için tekmelerinizin hızlı ve kontrollü olduğundan emin olun.

3) Jumping jacks

Evet, suda jumping jacks yapabilirsiniz! Nagpaul, “Jumping jacks, eğlenceli ve zorlu bir antrenman için havuz ortamına uyarlanabilen klasik bir egzersizdir. Ayaklarınızı birleştirerek bel derinliğindeki suda durun, ardından kollarınızı yukarı kaldırırken bacaklarınızı yanlara doğru açarak zıplayın. Uzuvlarınızı hızlıca başlangıç pozisyonuna getirin. Bu egzersiz tüm vücudunuzu çalıştıran ideal bir kardiyodur”.

4) Plank

Plank, karnınızı güçlendirmek, kasları stabilize etmek ve kalori yakmak için harikadır. Havuzda plank yapmak için, havuzun kenarına tutunun ve vücudunuzu plank pozisyonunda tutarak bacaklarınızı arkanıza doğru uzatın. Karın kaslarınızı devreye sokun ve bu pozisyonu mümkün olduğu kadar uzun süre tutmaya çalışın. Bu egzersiz sadece kalori yakmakla kalmaz, aynı zamanda dengeyi ve duruşu da geliştirir!

5) Şınav

Su şınavları, geleneksel şınavlara ektsra direnç katarak daha zorlu ve ödüllendirici hale getirir. Havuzun kenarına bakacak şekilde göğüs hizasında suda durun, ellerinizi omuz genişliğinden biraz daha geniş olan kenara koyun ve göğsünüzü suya doğru indirin. Kendinizi başlangıç pozisyonuna geri itin. Bu şınavlar göğüs, kollar ve omuzları çalıştırırken aynı zamanda suda dengede durduğunuzdan karnınızı da çalıştırır. Vücudunuzu düz tuttuğunuzdan ve hareketlerinizi kontrol ettiğinizden emin olun.

6) Treading hareketi

Treading, kalp atış hızınızı yükseltebilen ve kalori yakabilen etkili bir tüm vücut egzersizidir. Derin suda, dengeyi korumak ve başınızı suyun üzerinde tutmak için kollarınızı kullanırken bacaklarınızla makas ve tekme hareketi yapın. Egzersizi yoğunlaştırmak için kol halkaları veya değişen kol kaldırmaları eklemeyi deneyin. Bunu havuzun derinliklerinde yapın ve mümkün olduğu kadar uzun süre ayakta tutmaya çalışın.

7) Bisiklet tekmeleri

Flutter tekmelerine benzer şekilde, bisiklet tekmeleri de alt vücudunuzu, özellikle de karın kaslarınızı hedef alır. Nagpaul, "Bu egzersizi yapmak için, ellerinizle havuz duvarına yaslanın. Bacaklarınızı önünüzde düz bir şekilde uzatın, ardından bisiklet sürer gibi pedal çevirin. Bu hareket karnınızı meşgul eder, kalori yakmaya ve şekillenmeye yardımcı olur.

Unutmayın, kilo vermenin ve kalori yakmanın yolu tutarlılık ve süreçten zevk almaktan geçer! Havuz da size fitness hedeflerinize ulaşmanız için ferah ve keyifli bir atmosfer sunar. Öyleyse, dalın ve spora başlayın! Su egzersizlerinde yeniyseniz bir profesyonele danışmayı unutmayın ve her zaman güvenliğe öncelik verin. İyi yüzmeler!