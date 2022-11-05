Karpal tünel sendromu nedir, belirtileri neler? Neden olur? 8 soruda karpal tünel sendromu

Karpal tünel sendromu (KTS); el ve elbileğini etkileyen sık karşılaşılan bir problem. Sizler de karpal tünel sendromu yaşıyor ve nedenlerini, tedavi yöntemlerini merak ediyorsanız Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak'ın karpal tünel sendromuna dair verdiği bilgilere göz atabilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak

Karpal tünel sendromu nedir?

Karpal tünel sendromu (KTS), el bileğinde median sinirin karpal tünel içinde sıkışmasından kaynaklanan en sık görülen tuzak nöropatidir.

Karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir?

El bileğindeki bu bası sonucu oluşan semptomlar; özellikle geceleri elde ilk 3 parmakta ve 4. parmak yarısında uyuşma, ağrı, hissizlik, ilgili kaslarda güç kaybı ve incelmedir. Zaman zaman bu ağrı ve uyuşma önkol, kol, omuza hatta boyuna kadar yayılabilir.

Karpal tünel sendromunun nedenleri nelerdir?

Karpal tünel adı verilen el bileğindeki alanda pek çok nedenle median sinirin basısı sonucu oluşmaktadır.

Karpal tünel sendromu en çok kimlerde görülür? Hangi yaşlarda görülür?

Ellerin sık kullanımını gerektiren meslekler ( bilgisayar kullanımının yoğun olduğu işleri yapanlar, kasap gibi elini sık kullanan kişiler, ev hanımları … ) ve bazı hastalık ya da durumlar (hamilelik, romatizmal hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı , troid hastalıkları …) KTS na neden olabilir.

Karpal Tünel Sendromu her yaşta görülebilir.

Karpal tünel sendromu meslek hastalığı mıdır?

Elin sık kullanımını gerektiren işlerde (kuaför, aşçı , ev hanımları, kasap …) daha belirgin görüldüğü için meslek hastalığı olarak kabul edilebilir.

Karpal tünel sendromu nasıl teşhis edilir?

KTS tanısı anamnez ve fizik muayene bulgularına dayanarak konulabilse de en duyarlı test elektrik ile sinir iletim çalışmaları yani elektronöromyografidir.

Karpal tünel sendromunun tedavisi nasıl uygulanır?

KTS tedavisi sinir iletim çalışmalarındaki bulgulara göre yapılır. Hafif olgularda el bileği splintleri ile sinir üzerindeki baskının azaltılması planlanırken orta ve şiddetli KTS da hastanın yaptığı iş ve bulgulara göre cerrahi tedavi de planlayabilmekteyiz

Karpal Tünel Sendromundan korunmada temel öneriler

El bileğinin sık tekrarlayıcı hareketleri ile geliştiği için bası oluşturan hareketlerin azaltılması yanısıra altta yatan diabet gibi hastalıklar için kan şekeri düzenlenmesi gibi yaklaşımlar faydalı olacaktır.