Kayısının faydaları nelerdir? İşte beslenmeye 9 faydası

Reçelden muhallebiye, kekten hamur işlerine kadar her yerde tüketilebilinen kayısı, sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Bunlar kayısının en bilinen faydaları arasında yer alıyor. İşte kayısının bilinmeyen diğer faydaları...

KAYISI YEMENİN SAĞLIĞA 9 FAYDASI

1. Çok besleyici ve düşük kalorili

Kayısı çok besleyici olmakla birlikte birçok temel vitamin ve mineral içerir. Sadece 2 taze kayısı (70 gram) şunları içerir:

Kalori: 34

Karbonhidrat: 8 gram

Protein: 1 gram

Yağ: 0.27 gram

Elyaf: 1,5 gram

A Vitamini: Günlük Değerin (DV) %8'i

C Vitamini: DV'nin %8'i

E Vitamini: DV'nin %4'ü

Potasyum: DV'nin %4'ü

Ayrıca bu meyve, tümü vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar olan iyi bir beta karoten, lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Kabuğu büyük miktarda lif ve besin içerdiğinden, kayısının tadını bütün ve soyulmamış olarak çıkarmak en iyisidir.

2. Yüksek antioksidan içerir

Kayısı, beta karoten ve A, C ve E vitaminleri içeren harika bir antioksidan kaynağıdır. Dahası, diyabet ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere hastalıklara karşı koruma sağladığı gösterilen flavonoidler adı verilen bir grup polifenol antioksidan bakımından yüksektir.

Kayısıdaki ana flavonoidler klorojenik asitler, kateşinler ve kersetindir. Bu bileşikler, hücrelerinize zarar veren ve oksidatif strese neden olan zararlı bileşikler olan serbest radikalleri etkisiz hale getirmek için çalışır. Oksidatif stres, obezite ve kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalıkla bağlantılıdır.

3. Göz sağlığını geliştirebilir

Kayısı, A ve E vitaminleri de dahil olmak üzere göz sağlığı için gerekli olan birçok bileşiğe sahiptir.

A vitamini, gözlerinizdeki ışık pigmentlerinin eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk olan gece körlüğünü önlemede hayati bir rol oynarken, E vitamini, onları serbest radikal hasarından korumak için doğrudan gözlerinize giren yağda çözünen bir antioksidandır.

Diğer önemli kayısı karotenoidleri arasında lutein ve zeaksantin bulunur. Gözlerinizin lenslerinde ve retinalarında bulunurlar, oksidatif strese karşı koruma sağlarlar.

4. Cilt sağlığına iyi gelir

Kayısı yemek cildinize fayda sağlayabilir. Kırışıklıkların ve cilt hasarının ana nedenleri güneş, kirlilik ve sigara dumanı gibi çevresel faktörlerdir. Dahası araştırmalar, ultraviyole (UV) ışığa maruz kalma, güneş yanıkları ve ölümcül bir cilt kanseri türü olan melanom riskiniz arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Özellikle, kayısının sağladığı antioksidanlarla dolu sağlıklı bir diyetle bu cilt hasarının bir kısmıyla savaşabilirsiniz.

Her ikisi de kayısıda bulunan C ve E vitaminleri cildinize yardımcı olabilir. Özellikle C vitamini, serbest radikalleri nötralize ederek UV hasarına ve çevresel kirleticilere karşı koruma sağlar.

Ayrıca, bu vitamin cildinize güç ve esneklik veren kollajen oluşturmaya yardımcı olur. Kayısının diğer bir besin maddesi olan beta karoten güneş yanıklarına karşı koruma sağlayabilir. 10 haftalık bir çalışmada, beta karoten takviyesi güneş yanığı riskini %20 azalttı.

5. Bağırsak sağlığına iyi gelir

Bir fincan (165 gram) dilimlenmiş kayısı 3,3 gram lif sağlar, bu da erkekler ve kadınlar için günlük günlük ihtiyacın sırasıyla %8,6 ve %13,2'sidir. Kayısı, sağlıklı kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumak için önemli olan çözünür lif açısından özellikle yüksektir.

Ayrıca, lif, gıdanın sindirim sisteminizdeki hareketini geciktirir ve faydalı bağırsak bakterilerinizi besler. Daha sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, daha düşük obezite riskiyle bağlantılıdır.

6. Potasyum açısından yüksek

Kayısı, elektrolit görevi de gören bir mineral olan potasyum açısından yüksektir. Vücudunuzda sinir sinyalleri göndermekten, kas kasılmalarını ve sıvı dengesini düzenlemekten sorumludur.

Potasyum, sıvı dengesini korumak için sodyum ile yakından çalıştığından, yeterli alım şişkinliği önlemeye ve sağlıklı kan basıncını korumaya yardımcı olabilir.

33 çalışmanın sonucu, potasyum açısından zengin bir beslenmenin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü ve %24 daha düşük inme riski ile sonuçlandığını buldu.

7. Nemlendirici özelliği vardır

Çoğu meyve gibi kayısı da doğal olarak yüksek su içerir ve bu da kan basıncını, vücut ısısını, eklem sağlığını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bir fincan (165 gram) dilimlenmiş taze kayısı, yaklaşık 2/3 fincan (142 ml) su sağlar. Çoğu insan yeterince su içmediğinden, taze meyve yemek günlük ihtiyaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Dahası, kayısı yemek, iyi miktarda su ve potasyum sağladığından, egzersizden sonra hem su hem de elektrolit kaybını telafi etmenin kolay bir yolu olabilir.

8. Karaciğerinizi korumaya yardımcı olabilir

Bazı veriler, kayısının karaciğerinizi oksidatif stresten korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

İki hayvan çalışmasında, alkol ve kayısı ile beslenen sıçanlarda, alkol verilen ancak kayısı verilmeyen sıçanlara göre daha düşük seviyelerde karaciğer enzimleri ve iltihaplanma belirteçleri vardı. Bu araştırma, kayısının doğal olarak yüksek antioksidan içeriği nedeniyle karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

9. Beslenmenize kolayca eklenebilir

Hem taze hem de kuru kayısı, hızlı, lezzetli bir atıştırmalık veya en sevdiğiniz öğüne kolay bir katkı sağlar. Keklerde, hamur işlerinde, tatlılarda rahatça kullanılabilir. Ya da yoğurdunuza ekleyerek bir ara öğün oluşturabilirsiniz.