Antioksidan açısından zengin, stoklamanız gereken 7 besin

"Antioksidan açısından zengin". Bu terimin ne anlama geldiğini gerçekten bilmeden etiketli bir yiyecek veya içecek satın aldığınız oldu mu? Aldıysanız yalnız değilsiniz.

Harvard T. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, antioksidanlar genel nüfus tarafından ancak 1990'larda rağbet görür hale geldi. Bu dönem, araştırmacıların arter tıkanmasına neden olan ateroskleroz, kanser, görme kaybı ve diğer bir dizi kronik hastalığın, antioksidanların önlemeye yardımcı olduğu şeylerle yakından ilişkili olduğunu anlamaya başladıkları zamandı.

Antioksidanlar Tam Olarak Nelerdir?

Antioksidanları anlamak için serbest radikaller hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. Rachel Berman, "Serbest radikaller, normal metabolizma ve tütün veya radyasyon gibi kimyasallara maruz kalma yoluyla parçalanan moleküllerdir" diye açıklıyor. "Vücudunuza zarar verebilirler. İltihaba neden olduklarını ve hastalık riskinizi artırdıklarını düşünün. Antioksidanlar, hücrelerin hasar görmesini önleyen veya yavaşlatan bitki bazlı gıdalarda (meyveler, sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar gibi) bulunan vitaminler ve diğer besinlerdir."

Berman, "Daha iyi bir sağlık için çeşitli yiyecekler tüketmek önemlidir, ancak antioksidan açısından zengin yiyecekler, hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur ve kanser, kalp hastalığı ve diğer durumlar riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir" diyor. Bu nedenle, antioksidan alımınızı artırmak istiyorsanız, iyi durumdasınız ve neyse ki, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok lezzetli içerik seçeneği var . Diyetisyenlere göre, işte antioksidan açısından en zengin gıdalar...

Antioksidan Gıdalar

1. Barbunya

Barbunya fasulyesi (ve diğer fasulyeler) zengin antioksidan kaynaklarıdır. Berman, "Antioksidan antosiyanin barbunya fasulyesinin derisinde bulunur ve ona kırmızı rengini verir" diye açıklıyor. Antosiyaninlerin diyabet, kalp hastalığı ve kanser riskini azalttığı gösterilmiştir.

2. Enginar göbeği

İster inanın ister inanmayın, enginar göbeği, vücudun glikozu ve kan lipitlerini daha iyi metabolize etmesine yardımcı olabilecek klorojenik asit (kahvede de bulunur) gibi polifenollerle dolu, antioksidan açısından en zengin sebzelerden biridir.

3. Çilek

Berman, " Çilek ve ahududu, antioksidan ellagik asidin iyi bir kaynağıdır" diyor. "Araştırmalar, ellagik asidin kansere neden olan molekülleri etkisiz hale getirebileceğini ve tümörlerin büyümesini önleyebileceğini gösteriyor."Yaban mersini ve böğürtlen de dahil olmak üzere meyveler, her ikisi de hücrelerinizde serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar resveratrol ve antosiyanin içerir.

4. Cevizler

Cevizler, antioksidan E vitamini açısından zengindir ve vücuttaki LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olarak kalp sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Pikan cevizleri ayrıca tekli doymamış yağ oranı yüksektir ve makul miktarda lif içerir, bu da onları yiyebileceğiniz en sağlıklı kuruyemişlerden biri yapar.

5. Baharat

RD, Leah Silberman, "Baharatlar inanılmaz antioksidan kaynaklarıdır - inanılmaz lezzet sunduklarından bahsetmiyorum bile" diyor. Patlamış mısırın üzerine deniz tuzu, biberiye ve kekik eklenmesini tavsiye ediyor. "Bu atıştırmalık, hem lifi hem de antioksidanları tek bir kapta almanın harika bir yolu." Tarçın lezzetli bir tat katarken, ekstra sağlık desteği için güçlü polifenol antioksidanlar içerir.

6. Tohumlar, Özellikle Kabak Çekirdeği ve Chia Tohumu

Silberman'a göre kabak çekirdeği , harika bir protein, lif ve E vitamini ve karotenoidler gibi antioksidanlar kaynağıdır. "Doyurucu bir atıştırmalık için hareket halindeyken yanımda tek tek poşetler almayı seviyorum." Snack bar rotasına gitmeyi tercih ederseniz, chia tohumu, kiraz ve bitter çikolata gibi antioksidan açısından zengin atıştırmalıklara bakın.

7. Elmalar

Berman, "Elma, özellikle kabuğu, vücutta iltihaplanma riskini azaltmak için incelenen Kuersetin de dahil olmak üzere, fitokimyasalların harika kaynaklarıdır" diye açıklıyor. Silberman, antioksidan bakımından zengin nihai atıştırmalık için, fıstık ezmesi, chia tohumları ve tarçınla doldurulmuş dilimlenmiş elma ile hazırlanan karışımı öneriyor. "Bu yiyeceklerin tümü, antioksidanlarla benzersiz bir besin profili sunuyor ve lezzetli, tatmin edici bir atıştırmalık için bir araya geliyor."