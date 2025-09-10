Kendinizi aç bırakmayın, kalbinizi besleyin: Sağlıklı beden algısı için bir yol haritası
Sosyal medya çağında yaşıyoruz. Instagram, TIkTok ve benzeri platformlar hayatımızın vazgeçilmezi hâline geldi. Ancak bu platformlarda maruz kaldığımız “kusursuz beden” algısı, pek çok kişiyi kendini sürekli eleştirmeye ve hatta kendi bedeninden uzaklaşmaya itiyor. Bu durum ise zamanla kronik mutsuzluk, yeme bozuklukları ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, kendimizle kurduğumuz bu zorlu ilişkiyi nasıl daha sağlıklı bir zemine taşıyabiliriz?
Sosyal medya platformlarında gördüğümüz “ideal beden” görüntüleri, çoğunlukla profesyonel çekimler, filtreler ve düzenlemelerle oluşturuluyor. Bir araştırmaya göre Instagram kullanan gençlerin yüzde 72’si, paylaştıkları fotoğrafları en az 3 kez düzenliyor. (Kaynak: Pew Research) Bu, çoğumuzun kendi gerçekliğimizi olduğundan daha olumsuz algılamasına yol açıyor.
Fotoğraf: GettyImages
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Hazırlayan: Dr. Klinik Psikolog Pelin Hazer
Beden Algısı Sorunlarının Psikolojik Nedenleri
Kendimizi sosyal medyada gördüğümüz görüntülerle kıyaslamamızın altında çoğu zaman yetersizlik duygusu, onaylanma ihtiyacı ve reddedilme korkusu gibi temel psikolojik sebepler yatıyor. Ayrıca özgüven eksikliği ve kabul edilme isteği de bu tür davranışları tetikleyebilir.
Unutmayın:
- Sosyal medyada takip ettiğiniz hesapları gözden geçirin. Size kendinizi kötü hissettiren hesapları takipten çıkmak, zihinsel sağlığınız için ilk adımdır.
- Farklı beden tiplerini ve gerçekliği kutlayan hesapları takip edin.
Yeme Bozukluklarını Anlamak ve Fark Etmek
Anoreksiya nervoza; kişinin kilo almaktan aşırı derecede korktuğu ve tehlikeli şekilde kilo kaybettiği bir durumdur. Bulimia; kişinin yemek sonrası suçluluk duyarak kendini kusturduğu ya da aşırı egzersiz yaptığı bir bozukluktur. Tıkınırcasına yeme bozukluğu ise; kontrolsüz biçimde büyük miktarlarda yiyecek tüketilmesidir.
Her yıl ortaya çıkan 100’den fazla yeni diyet trendi, genellikle kısa vadede etkili görünse de, yüzde 95’i uzun vadede kilo vermede başarısız oluyor. Çünkü bedenimiz, aç bırakıldığında hayatta kalmak için daha fazla yağ depolamaya yöneliyor.
Uyarı İşaretlerini Tanıyın
- Sürekli yeni diyet denemeleri
- Zayıfladığı halde hala “şişmanım” düşüncesi
- Yemekten sonra sürekli suçluluk duymak
- Yemek yeme alışkanlıklarını gizleme eğilimi
Bu belirtiler varsa erken müdahale hayat kurtarır!
- Psikolog ve diyetisyen desteği alın.
- Sevdiğiniz kişi bu durumda ise yargılamadan dinleyin ve destek olduğunuzu hissettirin.
Zarar Vermeden Önce Düşünün
“Çok zayıfsın, hasta mısın?”, “Biraz kilo versen aslında çok güzelsin”, ‘’kilo mu verdin’’ gibi ifadeler, masum ve iyi niyetli gibi görünse de derin yaralar açabilir. Unutmayın, dış görünüşle ilgili yorumlar yerine kişinin iç dünyasına odaklanmak her zaman daha değerlidir.
Kendinizi Sevme Yolculuğu
Küçük adımlarla başlayın. Artık diyet kültürünün baskısından uzaklaşmanın zamanı geldi. Kendinizi sevmek, kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyedir.
Fotoğraf: GettyImages
Kendinizi aç bırakmak yerine bedeninizin verdiği sinyalleri dinleyin. Açlık, özgüven eksikliğini çözmez.
3 RADİKAL ADIM
Diyet dilini unutun:
- “Bugün tatlı kaçamağı yaptım” yerine “Bugün ruhumu besleyen bir seçim yaptım” deyin.
- “Bugün fazla yedim” yerine “Bugün bedenimin ihtiyacını karşıladım” deyin.
Sporu ceza değil, kutlama olarak görün:
- “Bu egzersizi kilo vermek için yapmalıyım” yerine “Vücudumun gücünü ve enerjisini keşfediyorum” deyin.
- “Bugün spora gitmeliyim” yerine “Bugün bedenime iyi gelmek için hareket edeceğim” deyin.
Bedeninize teşekkür edin:
- “Karnım çok büyük” yerine “Karnım vücuduma hayat veren organları koruyor, ona minnettarım” deyin.
- “Kollarım kalın” yerine “Kollarım sevdiklerime sarılmamı sağlıyor, teşekkür ederim” deyin.
Her gün aynaya baktığınızda sevdiğiniz bir özelliğinizi dile getirin ve bedeninizin size sunduklarına minnettarlığınızı hatırlayın. Terapi desteği almak, özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), beden algısı sorunlarında oldukça etkilidir.
Unutmayın, siz rakamlardan, kilolardan ve başkalarının düşüncelerinden çok daha değerlisiniz.
Kendinizi olduğunuz gibi sevmek, gerçekleştirebileceğiniz en büyük devrimdir.