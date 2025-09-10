Kendinizi aç bırakmayın, kalbinizi besleyin: Sağlıklı beden algısı için bir yol haritası

Sosyal medya platformlarında gördüğümüz “ideal beden” görüntüleri, çoğunlukla profesyonel çekimler, filtreler ve düzenlemelerle oluşturuluyor. Bir araştırmaya göre Instagram kullanan gençlerin yüzde 72’si, paylaştıkları fotoğrafları en az 3 kez düzenliyor. (Kaynak: Pew Research) Bu, çoğumuzun kendi gerçekliğimizi olduğundan daha olumsuz algılamasına yol açıyor.

Fotoğraf: GettyImages

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Dr. Klinik Psikolog Pelin Hazer

Beden Algısı Sorunlarının Psikolojik Nedenleri

Kendimizi sosyal medyada gördüğümüz görüntülerle kıyaslamamızın altında çoğu zaman yetersizlik duygusu, onaylanma ihtiyacı ve reddedilme korkusu gibi temel psikolojik sebepler yatıyor. Ayrıca özgüven eksikliği ve kabul edilme isteği de bu tür davranışları tetikleyebilir.

Unutmayın:

Sosyal medyada takip ettiğiniz hesapları gözden geçirin. Size kendinizi kötü hissettiren hesapları takipten çıkmak, zihinsel sağlığınız için ilk adımdır.

Farklı beden tiplerini ve gerçekliği kutlayan hesapları takip edin.



Yeme Bozukluklarını Anlamak ve Fark Etmek

Anoreksiya nervoza; kişinin kilo almaktan aşırı derecede korktuğu ve tehlikeli şekilde kilo kaybettiği bir durumdur. Bulimia; kişinin yemek sonrası suçluluk duyarak kendini kusturduğu ya da aşırı egzersiz yaptığı bir bozukluktur. Tıkınırcasına yeme bozukluğu ise; kontrolsüz biçimde büyük miktarlarda yiyecek tüketilmesidir.

Her yıl ortaya çıkan 100’den fazla yeni diyet trendi, genellikle kısa vadede etkili görünse de, yüzde 95’i uzun vadede kilo vermede başarısız oluyor. Çünkü bedenimiz, aç bırakıldığında hayatta kalmak için daha fazla yağ depolamaya yöneliyor.

Uyarı İşaretlerini Tanıyın

Sürekli yeni diyet denemeleri

Zayıfladığı halde hala “şişmanım” düşüncesi

Yemekten sonra sürekli suçluluk duymak

Yemek yeme alışkanlıklarını gizleme eğilimi



Bu belirtiler varsa erken müdahale hayat kurtarır!

Psikolog ve diyetisyen desteği alın.

Sevdiğiniz kişi bu durumda ise yargılamadan dinleyin ve destek olduğunuzu hissettirin.



Zarar Vermeden Önce Düşünün

“Çok zayıfsın, hasta mısın?”, “Biraz kilo versen aslında çok güzelsin”, ‘’kilo mu verdin’’ gibi ifadeler, masum ve iyi niyetli gibi görünse de derin yaralar açabilir. Unutmayın, dış görünüşle ilgili yorumlar yerine kişinin iç dünyasına odaklanmak her zaman daha değerlidir.

Kendinizi Sevme Yolculuğu

Küçük adımlarla başlayın. Artık diyet kültürünün baskısından uzaklaşmanın zamanı geldi. Kendinizi sevmek, kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyedir.

Fotoğraf: GettyImages

Kendinizi aç bırakmak yerine bedeninizin verdiği sinyalleri dinleyin. Açlık, özgüven eksikliğini çözmez.

3 RADİKAL ADIM

Diyet dilini unutun:

“Bugün tatlı kaçamağı yaptım” yerine “Bugün ruhumu besleyen bir seçim yaptım” deyin.

“Bugün fazla yedim” yerine “Bugün bedenimin ihtiyacını karşıladım” deyin.



Sporu ceza değil, kutlama olarak görün:

“Bu egzersizi kilo vermek için yapmalıyım” yerine “Vücudumun gücünü ve enerjisini keşfediyorum” deyin.

“Bugün spora gitmeliyim” yerine “Bugün bedenime iyi gelmek için hareket edeceğim” deyin.



Bedeninize teşekkür edin:

“Karnım çok büyük” yerine “Karnım vücuduma hayat veren organları koruyor, ona minnettarım” deyin.

“Kollarım kalın” yerine “Kollarım sevdiklerime sarılmamı sağlıyor, teşekkür ederim” deyin.



Her gün aynaya baktığınızda sevdiğiniz bir özelliğinizi dile getirin ve bedeninizin size sunduklarına minnettarlığınızı hatırlayın. Terapi desteği almak, özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), beden algısı sorunlarında oldukça etkilidir.

Unutmayın, siz rakamlardan, kilolardan ve başkalarının düşüncelerinden çok daha değerlisiniz.