Kene ve sivrisineklerin sevmediği doğal uçucu yağlar
Yaz demek, açık hava, doğa yürüyüşleri, bahçe keyfi demek... Ama bir de işin can sıkıcı tarafı var: Kene ve sivrisinekler! Son dönemde kene vakalarında artış yaşanıyor. Kimyasal içerikli kovucular yerine daha doğal ve çevre dostu bir çözüm arayanlar için uçucu yağlar bir kalkan görevi görüyor. Peki, hangi uçucu yağlar işe yarıyor?
Yazın gelişiyle birlikte doğanın ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak istiyoruz, değil mi? Ama o can sıkıcı kene ve sivrisinekler mi keyfinizi kaçırıyor? Endişelenmeyin, kenelerin sevmediği doğanın kendi mucizesi olan uçucu yağları sıralıyoruz...
Limon Okaliptüs Yağı (Eucalyptus Citriodora): CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) tarafından da etkinliği kabul edilen bu yağ, özellikle sivrisinek ve kenelere karşı güçlü bir kovucudur. İçeriğindeki PMD (p-menthan-3,8-diol) bileşeni sayesinde oldukça etkilidir.
Sitronella Yağı: Klasik bir böcek kovucu olarak bilinen Sitronella, özellikle sivrisinekler üzerinde caydırıcı etkiye sahiptir. Genellikle mumlarda ve spreylerde kullanılır.
Lavanta Yağı: Sadece rahatlatıcı kokusuyla değil, böcek kovucu özellikleriyle de bilinir. Sivrisinek ve pireleri uzak tutmada etkili olabilir. Ayrıca ısırık sonrası kaşıntıyı yatıştırmaya da yardımcı olabilir.