Kene ve sivrisineklerin sevmediği doğal uçucu yağlar

Yazın gelişiyle birlikte doğanın ve açık havanın tadını doyasıya çıkarmak istiyoruz, değil mi? Ama o can sıkıcı kene ve sivrisinekler mi keyfinizi kaçırıyor? Endişelenmeyin, kenelerin sevmediği doğanın kendi mucizesi olan uçucu yağları sıralıyoruz...