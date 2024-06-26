Kilo verme sırasında çatlaklardan nasıl korunursunuz?

Çatlaklar vücudumuzun, özellikle de kilo verme yolculuğunda olanların ortak endişesi olabilir. Çatlaklardan etkili bir şekilde kaçınmak, cildinizin pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olarak vücut dönüşümünüzün mümkün olduğunca olumlu ve sağlıklı olmasını sağlar.

Bunlar ilk oluşmaya başladığında cildinizin tonuna bağlı olarak kırmızı, pembe veya kahverengimsi görünebilir. Parmaklarınızı etkilenen bölgede gezdirdiğinizde neredeyse bunları ince çizgiler halinde hissedebilirsiniz. Renk zamanla solabilir ancak asla tamamen kaybolmaz.

ÇATLAK İŞARETLERİ NELERDİR?

Stria distensae olarak da adlandırılan çatlaklar, cilt hızla gerildiğinde veya büzüştüğünde ciltte oluşan yara izleridir; dolayısıyla hamilelik, kilo alma, kilo verme ve hatta aşırı ağırlık antrenmanı sırasında ortaya çıkarlar.

Ciltte strese neden olan hızlı değişiklikler, cildin yırtılmasını destekleyen kolajen ve elastin oluşumunu sağlar; iyileşirken çatlaklar görünebilir. Unutmayın, herkes bunlara eğilimli değildir. Bazı insanlar mükemmel genetikle doğarlar ve derileri ne kadar gergin olursa olsun bu özellikleri geliştirmez.

Çalışmalar ayrıca kortikosteroidlerin cilde uzun süreli uygulanmasının çatlaklara neden olabileceğini göstermiştir. Cushing hastalığı ve Marfan sendromu olan kişiler de bunlara yatkındır.

KİLO VERMEK ÇATLAKLARINIZI DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİRİR Mİ?

Bazı insanlar kilo vermenin çatlaklara neden olmadığını savunuyor. Ancak kilo alıp verme de dahil olmak üzere ani ve hızlı kilo dalgalanmaları cildin elastikiyetini bozarak kolajen ve bağ dokulara zarar vererek bunlara neden olabilir. Ayrıca hızlı kilo kaybına bağlı olarak aşırı cilt, cildinizin sağlıklı bölgelerine ağırlık vererek bu tür izlere neden olabilir.

Bu nedenle kilo kaybı sırasında veya sonrasında kişilerde gözle görülür çatlakların oluşması yaygın ve mümkündür. Kilo verme yolculuğunuzda bunlardan kaçınmak ister misiniz? Endişelenme. Aşağıda sağlıklı kalırken yumuşak bir geçiş yapmanıza yardımcı olacak ipuçları bulunuyor.

KİLO VERME YOLCULUĞUNUZ SIRASINDA ÇATLAKLARDAN NASIL KAÇINILIR?

Çoğu durumda, kilo verme sırasında ortaya çıkan çatlaklar zamanla kaybolur. Hızlı bir şekilde değil, yavaş yavaş kilo vermenizi de sağlayabilirsiniz. Kademeli kilo kaybı, cilde iyileşmesi ve yenilenmesi için zaman tanır ve bunlara neden olan stresten kaçınır.

Yeterli vitamin ve mineral tüketin

Kilo verme yolculuğunuz sırasında vitamin ve mineraller açısından zengin bir diyet tüketmek hayati önem taşımaktadır. Araştırmalar D vitamininin cildinizi çatlaklara karşı koruyacağını gösteriyor. Vücudunuz D vitamini üretmez ancak onu güneşten ücretsiz olarak alabilirsiniz. Her gün güneşte 10 ila 30 dakika geçirin; yeterli miktarda D vitamini alacağınız garanti edilir.

Güneş altında daha fazla vakit geçiriyorsanız, özellikle de retinoidler gibi topikal kremler kullanıyorsanız, güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Ayrıca birçok protein, sağlıklı yağ, meyve ve sebzeden oluşan dengeli bir beslenme tüketmelisiniz. Bunlar cildinizin yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olur.

Su tüketimi

Cildinizin sağlıklı kalabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Kilo kaybı sırasında yeterince sıvı tüketmemek susuz kalmanıza ve cildin kurumasına neden olabilir. Kuru cilt elastik değildir. Egzersiz sırasında aşırı esnemek ve kilo vermek çatlaklara neden olabilir.

Nemlendirin ve masaj yapın

Özellikle duştan sonra cildinizi nemlendirmek onu esnek ve elastik hale getirir. 2022'de yapılan bir araştırma, vitamin açısından zengin nemlendiriciler kullanmanın ve çatlaklara eğilimli bölgelere masaj yapmanın çatlakları azaltacağını gösterdi. Ancak çalışma, masajın veya nemlendirmenin bu görünümleri azaltıp azaltmadığını açıklığa kavuşturmadı.

Kilo verme yolculuğunuza bir dermatoloğu dahil edin

Dermatologlar yaşamın farklı evrelerinde ciltte meydana gelen değişiklikleri derinlemesine anlıyorlar. Kilo vermeyi planlıyorsanız, bu yolculuğa sizinle birlikte yürüyecek birini dahil etmeniz önemlidir. Cildinizi aşırı gerdiğinizi size söyleyebilir ve yolculuğunuz boyunca sağlıklı cildinizi korumanıza yardımcı olacak kremler, takviyeler ve ilaçlar yazabilirler.

MEVCUT ÇATLAKLARDAN NASIL KURTULURUM?

Cildinizde sizi rahatsız eden inatçı çatlaklarınız varsa, bunları azaltmanıza ve sonunda onlardan kurtulmanıza yardımcı olacak ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Topikal kremler ve losyonlar

Çalışmalar iki ürünün, tretinoin ve hyaluronik asidin çatlakların şiddetini hafiflettiğini göstermiştir. Tretinoini erken uygulayan kişiler, uygulamayanlara göre şiddette bir azalma gördüler.

Ayrıca çatlaklardan etkilenen bölgelere retinol ve C vitamini içeren losyonlar da kullanabilirsiniz. Bu ürünler hücre yenilenmesini artırarak görünümü ve cilt tonunu iyileştirir.

Dermatolojik prosedürler

Bir dermatolog, yukarıdaki tedavilerle ortadan kalkmayan çatlaklar için size en uygun tedavi planını hazırlayacaktır. Dermatologların inatçı vakaları tedavi etmek için kullandıkları prosedürlerden bazıları şunlardır;

Kimyasal peeling

Lazer tedavisi

Darbeli manyetik alanlar

Mikrodermabrazyon

Mikro iğneleme

Radyo frekansı

Galvanopuncutre

Çatlaklarınızın ciddiyetine bağlı olarak dermatoloğunuz birden fazla prosedür uygulayabilir. Bu işlemlerin ciltte kızarma, şişme, soyulma gibi yan etkileri de olabilir. Yine de dermatoloğunuz hangi yöntemin size en uygun olduğunu ve yan etkileri en aza indirdiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

EV YAPIMI TARİFLER İŞE YARIYOR MU?

Ne yazık ki araştırmacılar, kakao yağı, badem yağı, zeytinyağı ve E vitamini gibi ev ilaçlarının çatlakları önlemediğini, azaltmadığını veya ortadan kaldırmadığını bildirdi.

Bazı sağlık guruları, sağlıklı bir kiloyu korumanın çatlakları engelleyebileceğini öne sürüyor. Ancak kadınların hamile kalması gibi hayat boyunca ortaya çıkan bazı değişikliklerden kaçınmak imkansızdır. Genel olarak, hızlı kilo kaybından veya kilo alımından kaçınmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, sağlıklı cildin korunmasında uzun bir yol kat edecektir.