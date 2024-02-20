Kırmızı benler neden olur? Zararları var mı?

Kırmızı ben tıp literatüründeki adı ile “cherry anjiyomlar, bedende neredeyse her yerde ortaya çıkabilen yaygın bir cilt gelişimidir. Daha çok 30’lu yaşların sonu 40’lı yaşların başında görülmeye başlar. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Güngör vücutta çıkan kırmızı benlere dair merak edilenleri anlattı.

Vücutta çıkan kırmızı benler nedir?

Kırmızı benlerin tıp literatüründeki adı “cherry anjiyomlar”dır ve sık görülen oluşumlardır. Daha çok 30’lu yaşların sonu 40’lı yaşların başında görülmeye başlar ve yaşla beraber sayısı artabilir. Toplumun az bir kısmında 20’li yaşlarda görülür. Ergenlerin ancak % 5’de görülmektedir.

Kırmızı benler neden oluşur?

Kırmızı benler 1-5 mm çapında yuvarlak veya oval oluşumlar olup, kan damarlarından oluşmaktadır. Bazıları deriden hafif kabarıkken, daha az bir kısmı deriden epey kabarık ve büyük olabilir. Birçok neden oluşmasını tetikleyebilir. Bunun başında yaşlanma gelmektedir. 75 yaş üstü kişilerin % 75’den fazlasında bu kırmızı benler bulunur. Genetik yatkınlık önemlidir, ebeveynlerinde kırmızı benlerin çok olduğu kişilerde daha sık görülmektedir. Gebelik de oluşumlarını kolaylaştırmaktadır.

Kanser habercisi midir?

Hayır değildir, iyi huylu oluşumlardır. Ama bazı deri kanserleri bu kırmızı benlere benzeyebilmektedir, kişinin kendisi bunu karıştırabilmektedir, bu nedenle kesin teşhisin bir dermatoloji uzmanı tarafından konulması önemlidir.

Vücutta çıkan kırmızı benlerin zararları var mı?

Bu benler zedelenirse veya yanlışlıkla kesilirse kanama olur ve normal derinin zedelenmesine kıyasla daha fazla kanama olacağı için kişiyi endişelendirebilir. Bunun dışında bazı kişiler görünümlerini kozmetik bulmadıkları için aldırmak isteyebilir.

Vücuttaki kırmızı benler nasıl geçer?

Kendiliğinden veya bir krem ile geçmez. Hekim tarafından yakılabilir, dondurulabilir, cerrahi olarak kesilip alınabilir veya bazı lazerler yardımıyla yok edilebilir. Bazı tedavi yöntemlerinin iz bırakabileceği akılda tutulmalıdır. Var olan kırmızı benlerin alınması yenilerin çıkmasını engellemez. Bazı kozmetik kaygısı olan kişiler yıllık kontroller ile bunların yok edilmesini istemektedir.

Vücuttaki kırmızı benleri aldırmak gerekir mi?

Hayır tıbbi olarak tedavi gerekli değildir. Kanserleşme riski taşımaz. Kişiyi bilgilendirmek yeterlidir.