Kızılcığın faydaları ve zararları nelerdir? Yakından bakalım...

Taze kızılcıkların yaklaşık %90'ı sudur , ancak geri kalanı çoğunlukla karbonhidrat ve liftir. Bu makalede kızılcığın faydaları, zararları ve besin değerlerine bakıyoruz. Healthline sağlık sitesinin haberine göre Kızılcık, çeşitli vitaminler ve bitki bileşikleri açısından zengindir. Olgun ve aşılı kızılcık daha lezzetli ve tatlı bir tada sahipken yabani olanlar, çoğunlukla keskin ve buruk tada sahiptir. Kızılcık taze veya kurutulmuş meyve, meyve suyu, komposto, şerbet, yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilen geniş bir tüketim alanına sahiptir. Kızılcığın sağlığa faydaları olduğu gibi yan etkileri de söz konusu. Bu nedenle tüketmeden önce doktorunuza danışmak önemli.

KIZILCIK NEYE İYİ GELİR?

Peki, kızılcık neye iyi gelir? Yanıtı şöyle:

İdrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi

Kızılcık suyu ve takviyeleri İdrar Yolu Enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak tabi ki enfeksiyonu tedavi etme özelliği yoktur.

Kızılcık suyu ve takviyeleri İdrar Yolu Enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak tabi ki enfeksiyonu tedavi etme özelliği yoktur. Ülser, Mide Kanseri

Bazı araştırmalara göre kızılcık mide kanseri ve ülser riskini azaltabilir.

Bazı araştırmalara göre kızılcık mide kanseri ve ülser riskini azaltabilir. Kalp sağlığı

Kızılcık, kalp sağlığı adına faydalı olabilecek bazı antioksidanları bünyesinde barındırır.

Kızılcık, kalp sağlığı adına faydalı olabilecek bazı antioksidanları bünyesinde barındırır. Antioksidanlar

Kızılcıklar da çeşitli meyveler gibi antioksidan görevi gören güçlü fitokimyasallar içerir

Kızılcıklar da çeşitli meyveler gibi antioksidan görevi gören güçlü fitokimyasallar içerir Sindirim sağlığı

Kızılcık suyu sindirim için de yararlı olabilir. Ancak bu konuda mutlaka doktorunuzla konuşun.

Kızılcık suyu sindirim için de yararlı olabilir. Ancak bu konuda mutlaka doktorunuzla konuşun. Diyete eklenebilir

Kızılcık suyu diyetlerin sağlıklı bir parçası olabilir, bazı sağlık sorunlarından korunmaya destek olabilir. Ancak fazla tüketimde mide bulantısı, ishal, kan şekerinde ani yükselme gibi riskler söz konusun. Ayrıca kızılcık suyu kan inceltici ilaçlar alan kişiler için riskli olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce doktorunuza danışın.



UZMAN GÖZÜYLE KIZILCIK: FAYDALARI, ZARARLARI, TÜKETİMİ

Kızılcığın faydaları nelerdir? Besin değeri nedir? Yan etkileri neler? sorusunu Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, ise şöyle anlatıyor:

Kızılcık besin değeri

Kızılcık vitamin ve minerallerce zengin antienflamatuar kapasitesi yüksek iyi bir lif kaynağıdır.

Kızılcık besin değeri (100 gr yaş meyvede)

Kızılcık vitamin ve minerallerce zengin antienflamatuar kapasitesi yüksek iyi bir lif kaynağıdır.

Kızılcık besin değeri (100 gr yaş meyvede)

Enerji: 64 kkal

Karbonhidrat: 12gr

Lif: 3,7gr

Protein:0,3gr

Yağ:0 gr

Su: 82gr

Sodyum: 0.004 gr

Kızılcık, aşağıdaki vitamin ve minerallerin iyi bir besin kaynağıdır.

C vitamini

Magnezyum

E vitamini

K1 vitamini

Bakır

Kızılcığın içerdiği flavonol, polifenoller gibi antienflamatuar ve antikanser etkiler gösteren bileşiklerin başlıcaları:

Kuarsetin

Mirisetin

Peonidin

Ursolik asit

A tipi proantosiyanidinler

KIZILCIĞIN FAYDALARI NELER?

İdrar yolu enfeksiyonlarından korur

Kızılcık meyvesinin veya takviyesinin idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabileceği, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren kadınlarda koruyucu etki gösterebileceği bulunmuştur. Bu etkisinin özellikle içerdiği A tipi proantosiyanidinler adı verilen tanenler sayesinde olduğu gösterilmiştir. Bu bileşik Escherichia coli bakterisinin mesane ve idrar yolunun duvarına yapışmasını önleyebilmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kızılcık bağışıklık sisteminin güçlü ve dengeli çalışması için en önemli vitaminlerin başında gelen C vitamini açısından oldukça zengindir. Kızılcık içerdiği antiinflamatuar bileşikler ve C vitamini sayesinde serbest radikallerden kaynaklanan oksidatif stresi baskılar ve bağışıklık hücrelerinin patojenler ile savaşmasına yardımcı olur.

Mide sağlığını korur

Mide kanseri, mide inflamasyonu ve ülserlerin başlıca nedeni olarak kabul edilen Helicobacter pylori bakterisinin mide zarına yapışmasını önlemeye yardımcı olur. Düzenli kızılcık suyu tüketiminin H. pylori bakterisinin çoğalmasını azalttığı ve yol açtığı enfeksiyonları baskılayabileceği gösterilmiştir.

Kalp sağlığını korur

Kızılcık içerdiği kuarsetin ve antosiyaninler gibi antioksidanlar bileşikler sayesinde kalp ve damar sağlığı için faydalı olabilecek özelliktedir. Kan basıncını düşürmek, HDL (iyi) kolesterol seviyenizi artırmak, LDL (kötü) kolesterol düzeylerini düşürmek, kan homosistein düzeylerini düşürmek, böylece damarlarda inflamasyon riskini azaltmak gibi geniş ölçekte etkiler göstermektedir.

Bunları Biliyor Muydunuz?

Meyvelerin antioksidan kapasitelerinin incelendiği bir çalışmada, 20 meyve arasında kızılcığın en yüksek fenolik bileşik seviyesine sahip olduğu ve ikinci sırada gelen kırmızı üzümle arasında da açık bir fark olduğu gösterilmiştir.

KIZILCIK NASIL YENİR?

Taze meyve: Olgun ve aşılı kızılcık mevsiminde taze olarak tüketilebilir ve besin değerinin korunması açısından en iyi tüketim şeklidir.

Taze meyve suyu: Taze meyve suyu bağırsak işlevlerini destekleyen posadan faydalanmayı engeller ancak kızılcık suyunda da besin değerleri büyük ölçüde korunmuş olur.

Kurutulmuş/dondurulmuş: Mevsimi dışında kurutulmuş veya dondurulmuş olarak tüketilmesi besin değeri kaybını en aza indiren yöntemlerden biridir.

Şerbet: Şerbet şeklinde tüketimi yüksek eklenti şeker alımına, pişirmek ise besin değeri kaybına sebep olacağından öncelikli tercih olmamasında fayda var.

Gıda Takviyesi: Analizleri yapılan güvenilir markaların gıda takviyeleri uzman kontrolünde kullanılabilir.

KIZILCIĞIN ZARARLARI NELERDİR?