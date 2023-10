Korkularınızı nasıl yenersiniz? Bir uzmandan 6 ipucu...

Birçok insan hayata karşı korku etrafında düşünceler yaratma eğilimindedir. Aslında iç monologunuzun en kötü sonuçtan diğerine atladığını duyabilirsiniz. Korku bizi yaşam deneyimlerini olduğu gibi kabul etmekten alıkoyar. Sırf 'bilinmeyenin korkusu' diye adlandırılan şey yüzünden hayatta bilinmeyen sulara atlamaktan kaçınırız. İçimizde en ufak bir korku duygusunu bile tetikleyen her durumdan korkarız. Bu, birlikte doğduğumuz bir şey değil. Unutmayın, biz çocukken hayatın sunduğu her şeyi deneyimlemek için her zaman heyecanlı ve hevesliydik. Büyüdükçe ve iniş ve çıkışlardan payımıza düşeni yaşadıkça, bazı şeylere karşı bir korku geliştirdik. Gerçekte irade gücümüz her şeyden korkmaktan daha üstündür, çünkü korkunç senaryoların görüntülerini yaratan ve bizi her şeyimizi elimizdeki ana vermekten alıkoyan şey tamamen zihnimizdedir. İyi haber şu ki hepimiz bazı teknikler, ipuçları ve püf noktaları ile korkunun üstesinden gelebiliriz.

KORKUNUN ÜSTESİNDEN NASIL GELİNİR?

Korku, gerçek veya hayali algılanan tehditlere verilen doğal bir tepkidir. Artan kalp atış hızı, sığ nefes alma ve artan uyanıklık gibi bir dizi fizyolojik ve psikolojik reaksiyonu tetikler. Akıl Sağlığı Uzmanı Dr Singh, korkunun, tehlikeye tepki vermemize yardımcı olmak için milyonlarca yıl boyunca gelişen önemli bir hayatta kalma mekanizması olduğunu açıklıyor.

1. Düşüncelerinize meydan okuyun

“Mantıksız veya olumsuz düşüncelerin korkularınızı körüklediğini anlayın. Kanıta mı yoksa varsayımlara mı dayandığını sorarak bu düşüncelere meydan okuyun. Gerçeklere dayalı bir düşünce sürecini takip edin ve yalnızca gerçek olana inanın” diyor Dr. Singh.

Korkularınızla yüzleşmek yapabileceğiniz en cesur harekettir. Ancak uzun vadede son derece ödüllendiricidir. Korkularınızla yüzleşmek için oraya gerçekten çıktığınızda, bu vücudunuzda bir miktar stresi tetikleyebilir ve korkularınızla göz göze gelmekten çekinebilirsiniz, ancak korkuların diğer tarafına adım atmanın tek yolu budur. Korkularınızın önemsizliğini ve zihninizin gücünü fark etmenizi sağlayacaktır.

2. Farkındalığı geliştirin

Düşünceleriniz ve duygusal tepkileriniz arasında bir boşluk yaratmak için farkındalık tekniklerini uygulayın. Bu, korkuya daha sakin ve rasyonel bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.

3. Destek arayın

“Rehberlik ve duygusal destek için arkadaşlarınıza, ailenize veya ruh sağlığı uzmanlarına ulaşmaktan çekinmeyin. Korkularınız hakkında konuşmak yeni bakış açıları sağlayabilir” diyor uzman.

4. Başarısızlıklardan ders çıkarın

Başarısızlığı kişisel gelişim için bir basamak olarak kabul edin. Aksiliklerin yolculuğun bir parçası olduğunu ve değerinizin bir yansıması olmadığını anlayın.

5. Kendinize Şefkat gösterin

Korkuyu yenmeye çalışırken kendinize karşı nazik olun. Kendine şefkat, zorluklarına daha büyük bir esneklik ve özgüvenle yaklaşmana yardımcı olabilir. Kendinizle, aynı zorlukları yaşayan sevgili arkadaşınızla konuştuğunuz gibi konuşun.

6. Çabanızda kararlı ve ısrarcı olun

Korkunun üstesinden gelmenin bir yolculuk olduğunu anlayın. Korkunun üstesinden gelme konusunda ilk günlerinizde yetersiz olabilirsiniz, ancak bunun ruhunuzu caydırmasına asla izin vermeyin. İlerlemenin zaman aldığını bilerek çabalarınızda kararlı ve ısrarcı olun.