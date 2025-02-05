Kronik sinüzitin yaşam konforunu düşüren 7 etkisi

Alerji, virüsler, kimyasal tahriş, kemik eğriliği gibi sebeplerle sinüs çıkış yollarının tıkanması veya burundaki temizleme mekanizmasının bozulmasıyla bakterilerin sinüs içine girmesi sonucu oluşabilir. Akut ya da kronik formda görülen sinüzit, yetişkinlerde kişiyi günlük işlerini yapamaz hale getirebilir ve çalışma performansını düşürür. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Aslan, sinüzit ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.



KRONİK SİNÜZİTİN 7 ETKİSİ

Tat ve koku alma duyularında zayıflama (Uzun süren bu rahatsızlıklar da stres ve anksiyeteye neden olabilir) 10 günden uzun süren burun tıkanıklığı Sarı- yeşil renkli burun akıntısı Geçmeyen baş ağrısı Yorgunluk Geniz akıntısı Ağız kokusu

Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı, nefes almayı zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür. Yorgunluk ve halsizlik iş performansını düşürür. Özellikle alın, göz çevresinde ve yanaklarda hissedilen basınç ve ağrı, günlük aktiviteleri zorlaştırır. Tedavi edilmeyen sinüzit gelişebilir ve çevre dokulara yayılabilir.

Yetişkinlerde her 5 antibiyotik reçetesinden 1'i sinüzit için

Akut bakteriyel rinosinüzit (ABRS), yetişkinlerde her 5 antibiyotik reçetesinden 1'ini oluşturur ve bu da onu antibiyotik reçetesinin beşinci en yaygın nedeni yapar. Solunum semptomları olan çocukların yaklaşık %6-7'sinde akut rinosinüzit vardır. Yetişkinlerin yaklaşık %16'sına her yıl ABRS teşhisi konulmaktadır.

KRONİK SİNÜZİT TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Sinüzit tedavisinde öncelik genellikle ilaç tedavisidir. Ancak, ilaçlarla düzelmeyen dirençli vakalarda ve komplike sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahisi önerilebilir. Bu yöntem, sinüs yollarını temizleyerek iltihabın tekrarlamasını önler. Endoskopik Sinüs Cerrahisi, kapalı ameliyat denilen yöntemle yapılan 2-4 saatlik bir cerrahi girişimdir, ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında gerçekleşir. Hastalar 1- 2 gün hastanede kalır ve 1 hafta içerisinde günlük yaşamına dönebilir. Cerrahi işlem sonrasında diğer burun cerrahilerinde olduğu gibi tampon uygulanır. Hasta ameliyat sonrası kısa sürede normal yaşamına dönebilir.