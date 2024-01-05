Küçük şeyler için ağlıyor musunuz? İşte bunu durdurmanın 9 yolu

O kadar duygusalsınız ki, en küçük şeyler için bile ağlıyor ve kendinize “Neden ağlıyorum diyor musunuz? Eğer durum buysa, insanların size hassas ya da drama kraliçesi dediğini duymuşsunuzdur. Hanımlar, duygular bazen açık bir tetikleyici olmaksızın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Ancak mantıklı olsun ya da olmasın her zaman bir sebep vardır. Duyguları ifade etmenin ve işlemenin bir yolu olduğu için ağlamanın sorun olmadığını kabul etsek de, özellikle küçük meselelerde kontrol edilemeyen gözyaşları üzücü ve yorucu olabilir. Bu, başkalarının sizinle iletişim kurmasını ve sorunları çözmesini bile zorlaştırabilir. Dolayısıyla, eğer siz de bunaltıcı duygular yaşıyorsanız, bunları kontrol etmek için neler yapabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

AŞIRI AĞLAMAYI NASIL DURDURABİLİRİM?

Bu olağandışı zamanlarda, daha önce hiç olmadığı kadar çok ağladığınızı fark edebilirsiniz. Bu düzenli bir alışkanlık haline gelirse, bunu çözmek için adımlar atmak çok önemlidir. Sertifikalı psikolog Hemashree Alase'ye göre aşırı ağlama tükenmişliğin göstergesi olabilir. Genellikle kronik işyeri stresiyle ilişkilendirilen tükenmişlik, duygusal duyarlılığı artırabilir ve bireyleri küçük stres faktörlerine tepki olarak bile ağlamaklı tepkilere daha yatkın hale getirebilir.

Küçük şeyler yüzünden ağlamayı kontrol etmenin 9 yolu şunlardır:

1. Tetikleyicilerinizi bilin

Alase, "Aşırı ağlamaya yol açan tetikleyicilerinizi tanımak, kontrolü ele geçirmenin ilk adımıdır" diyor. Duygularınızı anlamanıza ve kabul etmenize yardımcı olur ve kendinizi incinmekten korumanıza yardımcı olur.

2. Derin nefes alma alıştırması yapın

Gözyaşlarının aktığını hissettiğinizde yavaşlayın ve derin nefes alın. Burnunuzdan derin nefes alın, birkaç saniye tutun ve ağzınızdan yavaşça nefes verin. Bu sinir sisteminizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir.

3. Farkındalık meditasyonu

Farkındalık pratiği yapın. Nefesinize odaklanın ve düşüncelerinizi yargılamadan gözlemleyin. Alase, "Farkındalık, bunaltıcı duygulara karşı zihinsel bir huzur sağlayabilir" diyor.

4. Olumlu onaylamalar

Olumsuz düşüncelere karşı koymak için olumlu onaylamalar oluşturun. Kendinize güçlü yönlerinizi ve yeteneklerinizi hatırlatın. Zihniyetinizi değiştirmek için bunalmış hissettiğinizde bu olumlamaları tekrarlayın.

5. Sınırları belirleyin

Kişisel ve profesyonel yaşamınızda sağlıklı sınırlar oluşturun. Alase şöyle diyor: "Sınırlarınızı başkalarına açıkça iletin ve gerektiğinde hayır demekten korkmayın. Bu, stresi azaltabilir ve duygusal aşırı yüklenmeyi önleyebilir.”

6. Günlük tutun

Düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek için bir günlük tutun. Duygularınızı yazmak, bastırılmış duyguları serbest bırakmanın ve zorlu durumlara karşı bakış açısı kazanmanın terapötik bir yolu olabilir.

7. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri

Yeterince uyuduğunuzdan, dengeli beslendiğinizden ve sıvı tükettiğinizden emin olun. İyi beslenmiş bir vücut, duygusal zorluklarla baş etme konusunda daha donanımlıdır.

8. Fiziksel aktivite

Doğal ruh hali artırıcı olan endorfin salgılamak için düzenli egzersiz yapın. Yürümek, koşmak veya yoga yapmak olsun, fiziksel aktivitenin duygusal sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

9. Destek arayın

Bunu yönetmekte zorlanıyorsanız arkadaşlarınızla, ailenizle veya bir terapistle duygularınız hakkında konuşun. Alase şöyle diyor: "Duygularınızı güvendiğiniz biriyle paylaşmak rahatlık sağlayabilir ve duygusal tepkileriniz hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir."

Bu ipuçları duygularınızı yönetmenize yardımcı olacak!