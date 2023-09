Lahana turşusunun faydaları neler? İşte lahana turşusunu sevmeniz için 6 neden

Fermente gıdalar sadece keskin, asidik bir lezzet patlaması değildir; bunlar yaygın olarak sindirim ve bağışıklıkla ilgili faydalarıyla bilinir. İyi bağırsak bakterilerinin sağlıklı dengesini destekleyen probiyotik açısından zengin fermente gıdaların dünyasına adım atıyorsanı , rotasyonunuza lahana turşusunu eklemenin zamanı geldi.

Lahana turşusu binlerce yıldır ortalıkta dolaşıyor. Çoğunlukla Alman mutfağıyla ilişkilendirilse de kökeni eski Çin'den gelmektedir. Tadı, beslenme profili ve sağlığa olan faydaları nedeniyle bugün hala kullanılıyor ve seviliyor. Öncelikle diğer yiyeceklerin veya yemeklerin üzerine çeşni veya sos olarak tüketilir.

Diyetinize lahana turşusunu nasıl ekleyeceğinize dair bazı fikirlere ihtiyacınız varsa diyetisyenlerin bazı önerileri var. Diyetisyen beslenme uzmanı Jenna Volpe, "Salatalara, sandviçlere, burgerlere, tacolara ve çırpılmış yumurtalara lahana turşusu eklemeyi seviyorum" diyor.

Şef ve diyetisyen Cindy Chou "Lahana turşusu genellikle çorbalara, kızarmış etlere ve tavada kızartılmış yemeklere eklenir" diyor ve lahana turşusunun ızgara peynirli sandviçler ve sotelenmiş sosislerle iyi uyum sağladığını ekliyor.

İşte bu fermente sebze yemeğini bir sonraki alışveriş listenize eklemek için daha fazla neden...

Lahana Turşusunun Sağlığa Faydaları

1. Lahana turşusu bağırsak dostu probiyotikler bakımından zengindir.

Lahana turşusundan bahsetmeden probiyotik açısından zengin gıdaları tartışamazsınız. Lahana turşusu yapmak için lahanayı fermente etmek, bağırsak ve bağışıklık sağlığı için faydalı olan laktik asit üreten probiyotikler oluşturduğu doğrudur. Aslında araştırmacılar, bir grup lahana turşusunda 200'den fazla bağırsak dostu bakteri türü buldu.

Volpe, lahana turşusu gibi probiyotik gıdalar üzerine yapılan araştırmaların hala buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylüyor ancak mevcut araştırma, sindirimlerini iyileştirmenin lezzetli bir yolunu arayanlar için umut verici. Araştırmacıların lahana turşusunun İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) semptomlarını iyileştirebileceğini bulduğu 2021 tarihli bir incelemeye dikkat çekiyor.

Bağırsak sağlığından bahsetmişken lahana turşusu da iyi bir lif kaynağı olabilir. Amerikan Tarım Bakanlığına göre, 100 gramlık bir lahana turşusu porsiyonu, sağlıklı sindirimi, düzenliliği ve mikrobiyomu destekleyen yaklaşık 3 gram lif içerir.

2. Zengin bir C vitamini kaynağıdır.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir ve lahana turşusu bundan daha fazlasını almanın iyi bir yolu olabilir. Aslında, fermente lahana ürünlerindeki besin maddelerini değerlendiren 2021 tarihli bir araştırmaya göre, lahana turşusundaki C vitamini içeriği çoğu taze sebzeden daha yüksek olabilir. Lahana turşusundaki C vitamini miktarı değişebilir, ancak araştırmacılar bu miktarın 100 gramda 20,1 ila 256,31 miligram arasında değişebileceğini belirtti. Çoğu yetişkinin günde 70 ila 90 miligram C vitaminine ihtiyacı vardır ve lahana turşusunun tadını çıkarmak kesinlikle bu noktaya ulaşmanıza yardımcı olabilir.

3. Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.

Güçlü C vitamini ve probiyotikler sayesinde lahana turşusu, optimal bağışıklık fonksiyonu için sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçasıdır. Volpe, "Lahana turşusundaki salamuranın, bağışıklık sisteminin patojen mikroplarla savaşmasına yardımcı olarak bağırsak üzerinde koruyucu, bağışıklık dengeleyici bir etkisi var" diye açıklıyor. "Kesin mekanizmayı bilmesek de, lahana turşusunun bağışıklık sistemini güçlendiren faydalarının, muhtemelen sağlıklı probiyotikler ve lahana turşusundaki C vitamini kombinasyonuna atfedildiğini varsaymak güvenlidir."

C vitamini antioksidan görevi görür ve bağışıklıkta önemli bir rol oynar. 2017 tarihli bir incelemeye göre, lahana turşusu gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, serbest radikalleri temizleyerek ve enfeksiyonları önleyerek bağışıklığı destekler. Benzer şekilde probiyotiklerin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğu gösterilmiştir. Neyse ki lahana turşusu, bağışıklığı destekleyen bu ikili açısından zengindir.

Ayrıca bağırsak ve bağışıklık sağlığı arasında belgelenmiş bir bağlantı vardır ve probiyotikler bunu güçlendirmeye yardımcı olabilir. Dolayısıyla, bağırsaklarınızı desteklemek için probiyotik açısından zengin gıdaları daha fazla tüketerek, bu aynı zamanda bağışıklık fonksiyonunda da bir artış anlamına gelebilir.

4. Antioksidanlar açısından yüksektir.

Lahana turşusu yiyerek almayı bekleyebileceğiniz tek antioksidan C vitamini değildir. Fermente gıda, 2022 yılında yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi yüksek bir toplam antioksidan kapasitesine sahiptir. Volpe, "Lahana turşusu, indol-3-karbinol, askorbijen, sülforafan ve alil izotiyosiyanat dahil olmak üzere antioksidan bileşikler açısından harika bir besin kaynağıdır" diyor. Antioksidanlar , DNA'ya zarar verebilecek ve yaşlanma belirtilerine ve kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi hastalıklara yol açabilecek serbest radikalleri savuşturmaya yardımcı olur.

Çin lahana turşusunun, aynı zamanda antiinflamatuar faydalara da sahip olabilecek serbest radikal temizleyici antioksidanlara sahip olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya göre lahana turşusunu ısıtmak antioksidan profilini biraz değiştirebilir; bu da probiyotik açısından daha yüksek olan çiğ çeşitleri tercih etmenin başka bir nedenidir.

5. Enflamasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Antioksidan profili nedeniyle lahana turşusu antiinflamatuar özelliklere sahip olabilir. Mayıs 2021 tarihli bir incelemeye göre, lahana turşusu gibi fermente gıdaların antiinflamatuar, antioksidan ve antikarsinojenik aktivitelere sahip olduğuna, özellikle oksidatif stresin (diğer adıyla serbest radikal hasarı) neden olduğu DNA hasarına karşı koruma sağladığına dair güçlü bilimsel kanıtlar var.

İnflamasyonu azaltma yeteneğinin bir kısmı, lahana gibi turpgillerden oluşan sebzelerin tüketilmesinden elde edilen bir madde olan indol-3 karbinolün varlığıyla açıklanabilir. Volpe, "Bu antioksidan bileşiğin iltihabı azaltmaya, daha sağlıklı hormon dengesini desteklemeye ve hatta kanser hücrelerinin vücutta büyümesini önlemeye ve bunlarla savaşmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır" diyor.

6. Besin değeri yoğundur.

Yiyeceklerinizi barbekü sosu, mayonez ve tartar sosu gibi çeşnilerle tatlandırdığınızda, eklenen şekerler ve besin içermeyen kaloriler hızla birikebilir. Lahana turşusu, kalorisi düşük olmasına rağmen besleyici faydalarla dolu. (küçük bir lahana turşusu porsiyonu - yaklaşık 2 yemek kaşığı - 12 kalori içerir).