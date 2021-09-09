Yemeklerin Yanına: Lahana Turşusu Nasıl Yapılır?

Yemeklerin lezzetli eşlikçisi lahana turşusu tüm kış aylarının kurtarıcısı. Yemeklere farklı lezzet katan lahana turşusu oldukça da faydalı. Peki, lahana turşusu nasıl yapılır? Önce lahana turşusu yapmak için gerekli malzemelere ardından tarifin aşamalarına ve püf noktalarına birlikte bakalım... (Bu tarifin ardından lahana turşusu kavurması tarifine de bakabilirsiniz)

Lahana Turşusu Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

1 adet lahana (büyük boy)

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet orta boy havuç

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 litre içme suyu

1 çay kaşığı limon tuzu

Lahana Turşusu Tarifi Yapım Aşamaları

Lahananın dış yapraklarını ayıklayın ve yıkayın.

Bir bıçak yardımı ile orta kök kısmını kesip çıkarın. Kök kısmını kestiğiniz lahanayı dilediğiniz boyutta doğrayın.

Lahananın üzerine kaya tuzunu ilave edip lahanayı ovun.

Temiz ve geniş bir kavanoza ovduğunuz lahanaları ekleyin.

Aralara kabukları soyulmuş ve iri doğranmış havuçları dizin ve tekrar lahana ilave ederek bu işleme devam edin.

Kavanoz dolduğunda toz şeker, sarımsak ve sirkeyi ilave edin.

İçme suyunu lahanaların üzerini geçecek kadar doldurun.

Son olarak limon tuzunu ilave edip kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatın.

Güneş görmeyen bir yerde 15 gün boyunca, oda ısısında bekletin. Afiyet olsun.

Lahana Turşusu Tarifinin Püf Noktaları