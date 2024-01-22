Limon diyeti nasıl yapılır? Zararları var mı? 8 soruda limon diyeti hakkında merak edilenler

Özellikle yaz ayları yaklaşırken kilo vermeye daha da özen gösteriliyor. Son zamanlarda popüler olan limon diyeti ise zayıflamak isteyenlerin başvurduğu bir yöntem. Uzman Diyetisyen Perihan Kılıç limon diyetine dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Limon diyeti nedir?

Vücuttaki hücreler normal metabolizma sürecinde serbest radikal üretir. Serbest radikaller çoğaldıkça Alzheimer, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riski de artar. Aynı zamanda membran, protein ve DNA ya zarar verebilen reaktif maddelerdir. Besinlerde ve sigarada bulunan karsinojenler gibi toksinlerin uzaklaştırılmasına detoksifikasyon denir. Toksinler normalde yağda erir. Detoksifikasyon ile suda erir hale getirilir ve idrarla vücuttan atılır. Beslenmenizdeki antioksidanlar serbest radikallerden ve diğer oksidatif stres çeşitlerinden korumak için çok önemli bir kaynaktır. Vücudunuzun kendini koruma mekanizmasını desteklemek için A vitamini, C vitamini, E vitaminleri ve selenyumu ihtiyacınız doğrultusunda almanız çok önemlidir. Meyveler içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikal oluşumunu engelleyerek kanser ve diğer hastalıklarından korunmayı sağlar. Antioksidan ve vitamin kayıpları nedeniyle hastalıklardan koruyucu etkisi de azalır. Limon da C vitamini içermesi nedeniyle iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ancak limon diyeti, düşük kalorili, öğünlerde limonun bulunduğu 3 günlük kilo verme programıdır. 2-3 kilo vermek hedeflenir. Gün içindeki öğünlerde lif ve antioksidan içeriği meyve tüketilir. Günde 2-2.5 litre su içilmelidir. Şeker ve şeker içeren gıdalar yasaktır.

Limon diyeti kilo vermeye yardımcı olur mu?

Kilo verme sürecinde duraksama dönemi yaşanıyorsa yapılabilir. Uzun süre uygulanırsa metabolizma yavaşlar. Limon detoksu, kalorisi düşük bir programdır. Kilo verme sürecinde kalori saymak önemli olsa da kilo vermek için yeterli değildir.

Limon diyetinin yararları var mı?

Limon detoksu, kalıcı kilo kaybı sağlamaz. 3 günde verilen kilonun geri gelmemesi için yeterli ve dengeli beslenmek gerekir. Kilo vermek kolay, korumak zor. Hızlı kilo vermek için yapılan diyetler yaşam tarzı değişikliği sağlamaz. Bu nedenle kalıcı olmaz. Normal beslenme üzenine dönüldüğünde daha fazla kilo alımı başlar. Hızlı kilo vermek kan şekeri düzensizlikleri, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açar. Alışkanlıklar bir anda değil, zamanla yavaş yavaş değişir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak kalıcı kilo vermek mümkün. Porsiyon ölçülerine dikkat ederek, gün içinde değişimler yaparak ve daha aktif bir hayat sürerek kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

Limon diyetinin zararları var mı? Tehlikeli olabilir mi? Limon diyeti kaç gün yapılmalı?

Günlük alınan kalori azaldığı için kilo verilir. Verilen kilonun kalıcı olması için sonrasında sağlıklı beslenme programına dönülmesi gerekir. Metabolizma hızının yavaşlamaması ve sağlık sorunlarının çıkmaması için yılda 2 kere en fazla 3 gün yapılmalıdır.

Limon diyeti kimler yapmamalı?

Hızlı kilo vermek kan şekeri düzensizlikleri, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olur. Sağlık açısından hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı olan kişiler yapmamalıdır. Fazla limon tüketimi mideye de zarar verebilir. Bu nedenle gastrit, ülser gibi mide sorunları olan kişiler de yapmamalıdır.

Limon diyeti nasıl yapılır?

3 Günlük Örnek Limon Diyet Liste

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta+maydanoz+kapya biber

Öğle yemeği: 1 kase sebze çorbası+mevsim salata

Ara öğün: Limonlu bitki çayı

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği+ Limonata

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Kahvaltı: 2 kaşık yulaf+1 elma+2 kaşık yoğurt+tarçın

Ara öğün: Limonlu detoks suyu

Öğle yemeği: ızgara balık+ limonlu salata

Ara öğün: 6 adet çiğ badem

Akşam yemeği: 1 kase sebze çorba+ roka salatası

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Kahvaltı: 1 orta boy elma+3 kaşık lor peyniri+ maydanoz

Ara öğün: Limonlu Bitki çayı

Öğle yemeği: Kinoalı, peynirli salata

Ara öğün: 2 dilim ananas

Akşam yemeği: ızgara balık +salata

(Detoks sularını isteğe bağlı olarak uygulayabilirsiniz. Daha çabuk ödem atmanızı sağlar)

Rahatlatıcı Detoks içeceği

1 salatalık

1 dilim taze zencefil

1/2 limon,

1 yeşil elma,

20 dal maydanoz.

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirip afiyetle için.

Metabolizmayı Canlandıran Çay

3 bardak su

1 limon suyu

1 çay kaşığı zencefil

1 salatalık

4 yemek kaşığı taze nane

1 avuç buz

Tüm malzemeleri blendera atın ve yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırın.