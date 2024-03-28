Mantarların bilim destekli 5 faydası

Mantarlar iyi bir besin kaynağı olan B vitamini içerir. B vitamini ayrıca bağışıklık sistemimizi düzenlememize yardımcı olur ve özellikle bu mevsimde dış enfeksiyonlarla ve mikroplarla mücadelede yardımcı olur. Mantarlar aynı zamanda kan dolaşımını da sağlar, böylece yeterli oksijen ve demir kaynağı sayesinde vücudunuz ve beyniniz aktif kalır. Gelin mantarların vücuda diğer faydalarına göz atalım...

İŞTE MANTARLARIN KANITLANMIŞ 5 FAYDASI

Mantarlar bağışıklığı güçlendiricidir

Mantarlar proteinler, lifler, B vitaminleri ve selenyum (güçlü bir antioksidan) ile doludur. Tüm bu besinler bir araya geldiğinde hücre ve dokularınızın zarar görmesini önler, onarımlarını hızlandırır ve bağışıklığınızı güçlendirir.

2-Kemiklerinizi güçlendirebilirler

Mantarlar, açık havada büyürken aldıkları UV ışığına uzun süre maruz kaldıkları için zengin bir D vitamini kaynağı haline gelir. Henüz bilmiyorsanız, D vitamini vücuttaki kalsiyumun emilmesine yardımcı olarak kemiklerinizin güçlenmesine yardımcı olur.

3-Kilo vermenize yardımcı olabilirler

ABD Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Servisi, Batı Bölgesel Araştırma Merkezi'nde yürütülen bir araştırmaya göre mantarlar, kalorileri çok düşük olduğundan kilo vermenize yardımcı olabilir. Aslında, içindeki yüksek lif içeriği sizi uzun süre tok tutabilir ve aşırı yeme isteğini önleyebilir.

4-Mantarlar diyabeti de önlüyor

Aynı çalışma, polisakkaritler de dahil olmak üzere sağlığı teşvik eden bazı benzersiz özelliklere sahip biyoaktif bileşiklerin varlığı sayesinde mantarların anti-diyabetik özelliklerinden bahsediyor.

5-Kalbinizi koruyabilirler

Aslında bu biyoaktif bileşikler kolesterolünüzü bile kontrol altında tutabilir, böylece kan basıncı ve kalple ilgili sorun riskini azaltabilir.