Mavi Çay (Kelebek bezelye çiçeği çayı) nedir? Faydaları nelerdir?

Mavi çayın kalp ve beyin sağlığını iyileştirmesinin yanı sıra anti-diyabetik ve anti-kanser etkileri olduğu da biliniyor. Mavi çayın sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin...

MAVİ ÇAY NEDİR?

Kelebek bezelye çiçeği çayı olarak da bilinen mavi çay, Güney Asya'dan geliyor. Çay, doğal gıda boyası olarak da kullanılan Clitoria ternatea L. bitkisinin parlak mavi yapraklarının demlenmesiyle yapılıyor. Diğer yaygın isimler kordofan bezelye ve Asya güvercin kanatlarıdır.

MAVİ ÇAY İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kelebek bezelye çiçeği çayı, antiinflamatuar özelliklere sahip olabilecek bileşikler içerir. Bu, bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı olan vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ayurveda'da mavi çayın serinletici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Vücudun soğutulmasına ve aşırı ısının dengelenmesine yardımcı olmak için sıklıkla alındığından, "Pitta" yapısına sahip kişiler veya ısıya bağlı veya iltihaplı hastalıkları olan kişiler için iyidir.

Ayrıca cilt üzerindeki olası yaşlanma karşıtı faydaları ve genel canlılık nedeniyle de kullanılmaktadır.

Mavi çay, rahatlatıcı ve stres giderici etkileriyle bilinir. Beyin kimyasallarıyla olası etkileşimi kaygıyı azaltmaya ve sakinliği artırmaya yardımcı olabilir.

Mavi çayın flavonoidleri cildin esnekliğini artırır ve korur. Her gün bir fincan mavi bezelye çayı, sindirilmemiş yiyecek parçacıklarının vücuttan atılmasına, donuk ten renginin aydınlatılmasına ve koyu lekelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Mavi bezelye çiçeği, kafadaki kan dolaşımını teşvik ettiği ve iyi kafa derisi fonksiyonunu desteklediği bilinen antosiyanin adı verilen bir maddeye sahiptir.

MAVİ ÇAY NASIL YAPILIR?

Bir fincan mavi çay yapmak yalnızca birkaç basit malzemeyi gerektirir. Biraz kurutulmuş limon otu ve mavi bezelye çiçeği yapraklarını suda 5 ila 10 dakika kaynatın. Yemeklerden önce bu bitkisel karışımı bir miktar bal ile karıştırıp sıcak olarak servis edin. Ayrıca sindirime yardımcı olmak ve sağlıklı uykuyu teşvik etmek için yemekten sonra soğuk mavi çay içebilirsiniz.

MAVİ ÇAYI GÜNLÜK RUTİNİNİZE NASIL DAHİL EDEBİLİRSİNİZ?

Kafeinsiz olan mavi çay, güne keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlar. Kahve veya normal çay gibi geleneksel sabah içeceklerine rahatlatıcı ve renkli bir alternatiftir. İster sabahlarınızı ısıtmak için sıcak ister serinletici bir his için soğuk buzlu çay olarak tercih edin, mavi çayın tadını çeşitli şekillerde çıkarabilirsiniz.

MAVİ ÇAY TÜKETMENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Rohilla, mavi çayın tüketilmesinin genellikle güvenli olduğunu ancak yüksek miktarda tüketildiğinde sindirim rahatsızlığına yol açabileceğini söylüyor. Ancak etkilerini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.