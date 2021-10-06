Merve Terim'den üzücü paylaşım: Seni göremesek de çok sevdik oğlum

Merve Terim Çetin, 7 Eylül'de Instagram'dan yaptığı paylaşımda ikinci kez anne olmaya hazırlandığını belirtmişti. Terim, hamilelik sürecindeki risklerin farkında olduğunu söyleyerek "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum." demişti.

İlk bebeğini 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin'den bu kez üzücü bir paylaşım geldi. “Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi” diyen Merve Terim, bebeğini kaybettiğini duyurdu. Paylaşımı şöyle:

Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola cıktığım için deli olduğumu düşünün herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin… Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet...