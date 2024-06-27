Mide kanseri bu 3 tip insanda daha sık görülüyor!

Yeme ve içme temel günlük aktivitelerdir. Midenin iyi çalışmaması iç organların sağlığını etkileyecektir. Mide kanseri mide mukozasında meydana gelir. Mide kanserinin mide bulantısı, iştahsızlık, mide yanması ve epigastrik ağrı gibi erken belirtileri, peptik ülser belirtilerine benzemekte, bu da tıbbi tedaviyi kolaylıkla geciktirmekte ve yüksek ölüm oranıyla sonuçlanmaktadır.

Gastrointestinal sağlık bir ölüm kalım meselesidir ve son yıllarda mide kanseri görülme sıklığının yüksek olması bu konuya dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

MİDE KANSERİ BU 3 TİP İNSANDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

1. Sıcak yemeği seven insanlar

Sindirim sisteminin mukozası çok hassastır ve dikkatli bir şekilde ilgilenilmesi gerekir. Yiyecekleri yalnızca yaklaşık 50~60°C'de tolere edebilir. Daha yüksek sıcaklıklarda mukoza zarı yanacaktır. Tekrar tekrar yakılıp onarıldığında mukoza zarının dokusu değişecektir.

Ağız boşluğu, yemek borusu ve midenin mukoza zarlarının hasar görmesi, ağız mukoza zarında lökoplaki, kronik oral mukoza iltihabı, özofajit, atrofik gastrit ve diğer hastalıklara yol açabilir. Zamanla hasar artacak ve hatta kansere yol açacaktır.

2. Alkol bağımlıları

Alkol mide mukozasını tahriş eder, mukozal dokulara zarar verir ve kanserojen maddelerin emilimini artırır. Sık sık içki içen, düzensiz bir çalışma ve dinlenme hayatı yaşayan ya da doğru düzgün yemek yemeyen kişilerde mide ülseri, mide kanaması, mide polipleri ve mide kanserine dönüşebilecek diğer mide rahatsızlıkları kolaylıkla görülür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanlar için kanserojen olan bazı madde veya karışımları, alkol de dahil olmak üzere Grup 1 kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Alkoliklerde mide kanserinin yanı sıra karaciğer kanseri de gelişebilmektedir ve alkol bağımlısı olanların bir an önce alkolü bırakmaları tavsiye edilmektedir.

3. Düzensiz beslenme alışkanlığı olanlar

Şehirlerde yaşayan pek çok insan çalışmakla o kadar meşgul ki, yemek saatleri düzensiz oluyor veya bazen atlanıyor. Bu durum uzun vadede mide sağlığına zarar verebilir.

Mide, sabit bir programa sıkı sıkıya bağlı kalan bir organdır. Düzensiz zamanlarda sık sık yemek yemek, mide suyunun salgılanmasını bozacak ve yiyeceklerin zamanında sindirimi ve emilimini zayıflatarak mide mukozasına zarar verecektir.