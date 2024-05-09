Neden K vitaminine ihtiyacımız var? Bilmeniz gereken 7 hayati neden

Sağlıklı bir vücudun vitaminler, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak üzere birçok besine ihtiyacı vardır. K vitamini, vücudun kemik mineralizasyon sürecine yardımcı olarak kemik sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynayan, kemikleri daha güçlü ve daha dayanıklı hale getiren mikro besinlerden biridir. Ek olarak, K vitamini kanın pıhtılaşma süreci için vazgeçilmezdir ve vücudun yaralanmalardan sonra kanamayı etkili bir şekilde durdurabilmesini sağlar. K vitamininin sağlığa olan bu faydalarının ötesinde, aynı zamanda kalp-damar sağlığına da katkıda bulunur ve atardamarların ve diğer kalp dokularının kireçlenmesini önlemeye yardımcı olur, böylece kalp hastalığı riskini azaltır ve genel kalp-damar sağlığını destekler.

K VİTAMİNİ NEDİR?

Temel olarak iki formda bulunan, yağda çözünen bir vitamin olan K Vitamini; yeşil yapraklı sebzelerde bulunan K1 (filokinon) ve bağırsak bakterileri tarafından üretilen ve aynı zamanda fermente gıdalarda ve hayvansal ürünlerde bulunan K2 (menakinonlar) çok önemlidir. optimum sağlık için. Kanın pıhtılaşması, kemik sağlığının desteklenmesi, kalp sağlığı ve daha fazlası için gereklidir.

K VİTAMİNİNİN SAĞLIĞA 7 FAYDASI

1. Kemikleri güçlendirir

K vitamini kemik sağlığında kritik bir rol oynar. Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, K vitamini, osteoblastlar (kemik oluşturan hücreler) tarafından üretilen bir protein olan osteokalsinin aktive edilmesine yardımcı olur. Osteokalsin, kemik mineralizasyonu için gerekli olan temel element olan kalsiyumun bağlanmasına yardımcı olur. K vitamini, bu süreci teşvik ederek yalnızca kemik yapısını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni kemik dokusunun gelişmesine yardımcı olur, kemik yoğunluğunu artırır ve kırık riskini azaltır.

2. Osteoporoz riskini azaltır

Osteoporoz, kemik kütlesinde ve yoğunluğunda azalma ile karakterize, kırık veya kırık riskinin artmasına neden olan bir durumdur. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Divya Gopal şöyle diyor: "K Vitamini, osteokalsin miktarını artırarak ve kemiklerdeki kalsiyum seviyelerini düzenleyerek bu riskin azaltılmasına katkıda bulunuyor, bu da kemik yoğunluğunu ve genel kemik kalitesini artırabilir." Menopoz veya postmenopozal dönemdeki kadınların kemik kaybı riskini önlemek için K vitamini alımlarını takip etmeleri gerekir.

3. Kalp sağlığına iyi gelir

Journal of Open Heart'ta yayınlanan bir çalışmada, K vitamini, kalsiyum homeostazisinin düzenlenmesi yoluyla kalp sağlığınızın iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kalsiyumun damar duvarlarında birikmesini engelleyen, böylece arterlerin sertleşmesini (arteriyoskleroz) önleyen Matrix GLA proteini (MGP) adı verilen bir proteini aktive eder. K vitamini, atardamarları esnek tutarak uygun kan akışını destekler ve kalp üzerindeki yükü azaltır, sonuçta kalp krizi, felç ve diğer kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

4. Bilişsel sağlığı destekler

K vitamininin beyin fonksiyonunu destekleyebileceği gerçeğini destekleyebilecek çok fazla çalışma olmasa da Frontiers in Neurology tarafından yayınlanan yakın tarihli bir inceleme, bilişsel bozukluğun başlangıcında K vitamini eksikliğinin rol oynadığını öne sürüyor. Gopal şöyle açıklıyor: "K vitamini, beyni oksidatif stres ve inflamasyondan, Alzheimer hastalığıyla bağlantılı faktörlerden ve diğer demans türlerinden korumaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

5. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur

Kanın pıhtılaşması, kan damarları yaralandığında aşırı kanamayı önlemeye yardımcı olan bir süreçtir. K vitamini, kanın pıhtılaşması veya yara iyileşmesi ve yaralanmalar meydana geldiğinde kanamanın durdurulması için gerekli olan protrombin gibi çeşitli proteinleri üretir. Yeterli K vitamini olmadan vücut, protrombini etkili bir şekilde üretemez, bu da morarma ve kanama bozuklukları riskinin artmasına neden olur.

6. Cilt sağlığını iyileştirir

K Vitamini, morarma, koyu halkalar ve cilt kızarıklığını azaltmadaki rolü nedeniyle sıklıkla topikal kremlerde bulunan, yağda çözünen bir vitamindir. Gopal'a göre, "K Vitamini, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltmada, yara iyileşmesinden sonra yara izlerini en aza indirmede ve cildin sıkılığını korumak için gerekli olan cilt elastikiyetini artırmada etkilidir.

7. Kan şekeri seviyesini düzenler

K vitamini glikoz metabolizmasını etkileyebilir, bu da onu kan şekeri kontrolü için potansiyel olarak faydalı hale getirir. Nutrients tarafından yayınlanan bir çalışma, K vitamininin insülin duyarlılığını iyileştirdiğinin düşünüldüğünü, bunun da vücudun kan şekeri düzeylerini düşürmek için insülini daha etkili kullanabileceği anlamına geldiğini öne sürüyor. Bu özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan veya onu yöneten kişiler için faydalıdır.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN YAN ETKİLERİ

Ya vücudunuzda yeterli K vitamini yoksa? K vitamini eksikliği nadir olmakla birlikte, başta kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı olmak üzere birçok önemli sağlık sorununa yol açabilir. Ayrıca kardiyovasküler hastalık riskini de artırabilir. İşte fark edebileceğiniz birkaç K vitamini belirtisi:

Kolay morarma

Yaralardan aşırı kanama

Diş eti kanaması

Kanlı koyu siyah dışkı

Ağır adet dönemleri

Gopal, "Bebekler özellikle K vitamini eksikliği açısından risk altındadır ve bu da yenidoğanın hemorajik hastalığı olarak bilinen potansiyel olarak ölümcül bir duruma yol açabilir" diyor. Bu nedenle, diyet veya takviyeler yoluyla yeterli miktarda K vitamini alımının sağlanması, bu komplikasyonları önlemek ve genel sağlığı korumak için çok önemlidir.

K VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Doğal olarak yeterli miktarda K vitamini sağlayabilen en iyi yiyeceklerden bazıları şunlardır:

Lahana, ıspanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler

Brüksel lahanası, brokoli ve karnabahar

Soya fasulyesi

Yaban mersini

Yumurtalar

kivi

Fındık ve tohumlar

Balık

Yumurta sarısı

Tavuk

K VİTAMİNİNDEN KİMLER KAÇINMALI?

Warfarin gibi antikoagülan kullanan kişiler, ilacın etkinliğini etkileyebileceğinden K vitamini alımını dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Ek olarak, yağ emilimini etkileyen rahatsızlıkları olanların, olası komplikasyonlar nedeniyle yüksek dozda K vitamininden kaçınmaları gerekebilir. Bunun dışında nadir görülen bir metabolik rahatsızlığı olan kişiler ve böbrek hastalıkları nedeniyle diyalize giren kişilerin doktor izni olmadan K vitamini almaması gerekir.

GÜNDE NE KADAR K VİTAMİNİ ALINMALI?

Yetişkinler günde 90-120 mikrogram K vitamini almayı hedeflemelidir. Kadınların genellikle yaklaşık 90 mikrograma ihtiyacı vardır, erkeklerin ise 120 mikrogramı hedeflemesi gerekir.