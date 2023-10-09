Göz altı halkalarının en yaygın 7 nedeni

Bir dizi koyu göz altı halkasının, ortaya çıkarmaya çalıştığınız havaya ihanet etme şekli hafife alınmamalıdır. Kendinizi iyi dinlenmiş ve neşeli hissetseniz bile, koyu göz altı halkaları günlerdir uyumamışsınız gibi görünebilir veya gerçek yaşınızdan çok daha yaşlıymışsınız gibi görünebilir. Peki göz altı morluklarının nedeni nedir ve onlardan kurtulmak için yapabileceğiniz bir şey var mı? Aşağıda en yaygın suçluları özetliyoruz.

Göz Altındaki Koyu Halkaların Sebebi Nedir?

Kurul onaylı dermatologlardan göz altı halkalarının en yaygın nedenleri konusunda bizimle gerçekçi olmalarını istedik.

1. Yaşlanma

Yaşlanma, göz altı koyu halkalarının oluşumuna katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir, bu nedenle zaman geçtikçe göz altı halkalarınızın daha da kötüleştiğini fark etmiş olabilirsiniz.

Kurul sertifikalı dermatolog Corey L. Hartman, MD, "Yaşlandıkça, gözlerimizin etrafındaki deri incelir, gözlerin altındaki kan damarlarının daha görünür olmasına ve gözlerin altında daha koyu halkalar ve gölgelerin [görünmesine] neden olur" diye açıklıyor . Birmingham, Ala'da Skin Wellness Dermatology'nin kurucusu.

Yaşlanan cildin eskisi kadar elastik ve hacimli olmadığını, bunun da bir miktar sarkmaya yol açabileceğini ekliyor. Bu, gölgeler oluşturarak göz altı alanının daha koyu görünmesine neden olur.

Çözümü: Saat ilerlerken Dr. Hartman, bu sorunları iyi yerleştirilmiş dolgu maddeleri, retinoidler, dolgunlaştırıcı göz kremleri ve kapatıcıyla çözebileceğinizi söylüyor.

2. Uyku eksikliği

Bir şeyleri hayal etmiyorsun. Korkunç bir gece uykusundan sonra uyandığınızda veya Zzz'lerinizle tekneyi tamamen kaçırdığınızda, göz altı koyu halkalar daha belirgindir.

Yönetim kurulu onaylı dermatolog ve Skintensive'in kurucu ortağı Anar Mikailov , "Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi almış bir dermatolog olarak, uykusuzluktan kaynaklanan koyu halkaları kişisel olarak doğrulayabilirim" diyor . "Bunun nedeni, göz çevresindeki kan damarlarının genişleyerek koyu halkaların daha belirgin görünmesine neden olmasıdır."

Düzeltme: Bu senaryoda yapabileceğiniz en iyi şey, uykunuzu mümkün olduğu kadar iyi yakalamaktır. Biraz daha erken yatmaya ve sizi gece boyunca uyanık tutacak aktivitelerden kaçınmaya kararlı olun. Ve eğer bundan kaçınamıyorsanız, küçük bir kapatıcı tam sekiz saat boyunca taklit yapmanıza yardımcı olabilir.

3. Kuruluk ve Dehidrasyon

Dehidrasyon, koyu göz altı halkalarının bir başka yaygın nedenidir. Dr. Mikailov, vücudumuz susuz kaldığında veya cildimiz kuruduğunda bu durumların çökük göz görünümü yaratabildiğini ve kan damarlarını vurgulayabildiğini açıklıyor.

Dr. Mikailov, "Ayrıca, alkol alımı nedeniyle susuz kalırsanız, alkol aynı damarların genişlemesine neden olabilir, ayrıca koyu halkaların görünümünü de artırabilir" diye ekliyor.

Çözüm: Her gün bol miktarda su alarak sıvı tükettiğinizden emin olun ve alkol tüketimini biraz azaltın. Cilt için, nemlendirici bir temizleyiciye geçin, ardından ekstra nemlendirme için cilt bakımınızı katmanlar halinde uygulayın. Örneğin, nemlendirici bir toner, ardından bir serum ve ardından her şeyi yerine kilitleyen bir krem ​​uygulayabilirsiniz.

4. Genetik

Genetik, koyu göz altı halkalarına daha yatkın olup olmadığınızı kesinlikle etkiler. Dr. Mikailov, bunun nedeninin koyu halkaların büyük bir kısmının yörünge (göz) ve yüz kemiklerinizin yöneliminden kaynaklandığını açıklıyor.

Kendisi şunu ekliyor: "Mevsimsel alerjiler (saman nezlesi), egzama ve astım gibi bunların hepsi genetik bileşenlere sahiptir" ayrıca sizi koyu göz çevrelerine, sıvı birikmesine ve belirgin kan damarlarına daha yatkın hale getirebilir.

Çözüm: Göz altı morluklarına yol açan cilt ve alerjiyle ilgili sorunların üstesinden gelin. Ve yine makyaj, görünüşlerini gizlemeye yardımcı olabilir. Dr. Hartman şunları ekliyor: "Daha şiddetli koyu halkaları olan hastalar için, bu sorunlardan bazılarını hafifletmeye yardımcı olabilecek dolgu maddeleri konusunda deneyimli, kurul onaylı bir dermatolog tarafından muayenehanede uygulanan kozmetik dolgu maddelerini öneriyorum."

5. Kötü Aydınlatma

Bazen koyu göz altı halkalarının sorumlusu korkunç ışıktır. Bu durumda, aydınlatma gözlerinizin altında oldukça boğumlu gölgeler oluşturur ve bu da göz çevreniz varmış gibi görünmesine neden olabilir. Daha iyi aydınlatmada ise orada değiller.

Dr. Mikailov, "Örneğin, eğer yörünge kemiğiniz aşağıya doğru gölge oluşturacak şekilde yukarıdan ışık alıyorsanız, göz altı alanınız kesinlikle daha koyu görünecektir" diyor.

Çözümü: Kötü aydınlatmaya sahip bir odaya girerseniz yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Ancak bu tür bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız gölgeleme etkisini azaltmak için başınızı hafifçe yukarı doğru eğin.

6. Kötü Yerleştirilmiş Dolgu

Sosyal medya, göz altı dolgusunu göz altlarını düzeltmek ve koyu halkaları azaltmak için modaya uygun bir çözüm haline getirdi. Ancak Dr. Mikailov, kötü yerleştirilmiş dolgu maddesinin aslında sorunu iyileştirmek yerine daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. "Koyu gölgeleri daha da belirgin hale getirebilir" diye açıklıyor. “Dolgu maddeleri de yer değiştirip iki ila üç yıldan fazla dayanabiliyor”

Çözüm: Gözyaşı oluğu dolgusunun uygulanması, hem güvenlik nedenleriyle hem de nihai sonuçlar açısından yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir. Enjektörünüzü daima inceleyin. Kötü bir dolgu maddesi vakanız varsa, eski dolgu maddesini çözecek ve muhtemelen yeniden enjekte edecek saygın birinden randevu alın.

7. Tıbbi Konular

Nadir görülen bir durumdur ancak bazı tıbbi durumlar göz altı koyu halkaların görünümünü kötüleştirebilir. Dr. Hartman, "Çok nadiren, koyu halkalar böbrek veya karaciğerinizle ilgili daha büyük tıbbi sorunların belirtisi olabilir" diye belirtiyor.

Çözüm: İyi uyuyorsanız, çok su içiyorsanız, göz kremleri kullanıyorsanız ve hala bir iyileşme göremiyorsanız sorun tıbbi bir neden olabilir. Bu durumda Dr. Hartman doktorunuzla konuşma zamanının geldiğini söylüyor.