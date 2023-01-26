Nefes terapisi nedir? Faydaları nelerdir?

Yaşamımızın en temel ihtiyaçlarından biri de temiz hava solumaktır. Sağlıklı yaşlanmanın sırlarından biri de aldığımız nefes olduğu Fizyoterapist Necdet Döner vurguluyor.

Yanlış nefes alıp vermeyi bırakıp doğru nefes alıp vererek daha sağlıklı ve mutlu yaşayabileceğinizi biliyor muydunuz? Nefes alıp vermekle ne ilgisi var demeyin az sonra söyleyeceğim egzersizleri düzenli olarak yapıp farkı hissedeceksiniz. Yanlış nefes alıp verme demişken yanlış nefes (disfonksiyonel solunum) alıp vermeler şöyle derin iç geçiriyorsanız, nefes alıp verirken karın kaslarınızı fazla kullanıyorsanız, göğüs ağırlıklı torasik solunum yapıyorsanız yanlış nefes alıp veriyorsunuz demektir. Fizyoterapist Necdet Döner doğru nefes alıp vererek stres yönetiminize yardımcı olacağını belirtiyor.

Diyafram kasımızı kullanarak yaptığımız diyafragmatik nefes egzersiz örneği vermek istiyorum. Diyafram solunumuyla lenfatik ve venöz dönüşün artması, dolaşımı destekleyerek kalbin yükünü azaltır, vagus siniri ile parasempatik sistemi uyarır, vücudun oksijen ihtiyacını azaltabiliriz.

Diyafram solunumu için sırtüstü uzanın dizlerinizi bükün. Sol elinizi göbek deliğinizin üzerine sağ elinizde göğsünüzün üzerine koyarak nefes alıp vermeye başlayın. Nefes alırken her iki elinizin de yükseldiğini hissedin. Aynı şekilde bir de oturur pozisyondayken deneyin. Aynı şekilde yine her iki elinizinde yükseldiğini hissedin. Günde 2-3 kez 8-10 dakika olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

Şimdi sizlere doğru nefesi Dixhoorn ve Voorden’ın tanımıyla aktarmak istiyorum.

Solunum kişinin doğal hızında olmalıdır.

Nefes burundan alınıp burundan verilmelidir.

Nefes almaktan çok havanın içeri girmesine izin vermek düzeninde olmalıdır.

Doğal olmayan derin nefesler birbiri ardına çok fazla alınmamalıdır.

Sorvik ise dinlenme halinde en iyi nefesin özelliklerini şöyle açıklıyor;

Diyafragmatik

Yumuşak

Nazal

Derin

Sessiz, sakin ve bağlantılı olması gerektiğini vurguluyor.

Ne kadar oksijen alırsak o kadar iyi olduğu gibi bi düşünceye sahip olabilirsiniz bu yanlış bir bilgidir. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan kişilerin daha uzun ömürlü yaşamalarının nedeni kısmi oksijen basıncının düşük olmasıdır. Nefes terapisinde önemli olan serbest radikal üretimini azaltıp sisteme gereğinden fazla oksijen sokmamaktır.

Çok fazla nefes alıp vermek hücre içi oksidasyonunu arttırır bu da yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.

Nefes terapisinin faydaları nelerdir?