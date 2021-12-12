Omicron ilk kez Türkiye'de: İlk ilde tespit edildi

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ilk kez Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar." dedi.