On iki parmak bağırsak ülseri belirtileri neler? Neden olur? 7 soruda on iki parmak bağırsak ülseri

Mide çıkışında, ince bağırsağa bağlanan bir kısımda bulunan on iki parmak bağırsağı, işlevi itibariyle en önemli organlardan biri. On iki parmak bağırsağı, düzenli kullanılan ilaçlar ve bazı bakteri enfeksiyonları sebebiyle zarar görebilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu on iki parmak bağırsak ülserine dair merak edilenleri anlattı.

On İki Parmak Bağırsak Ülseri Nedir?

On iki parmak bağırsağı (duodenum), ince bağırsağın ilk kısmıdır, C harfi şeklindedir. Mide ile ince bağırsağın ikinci kısmı olan jejenum arasında yer alır. Besinler mideden oniki parmak bağırsağına geçer. Midede tam olarak sindirilmemiş besinlerin, ince bağırsakta emilmeye hazır hale getirildiği anatomik bir bölgedir.

On iki parmak bağırsak ülseri (duodenum ülseri) ise, tıp dilinde duodenum olarak bilinen oniki parmak barsağında gelişen ülserlerdir.

On iki Parmak Bağırsak Ülseri Belirtileri Nedir?

Bulantı, kusma, şişkinlik, hazımsızlık, iştahsızlık, kilo kaybı, mide ve oniki parmak bağırsağı bölgesinde ağrı yakınması olabilir. Ağrı sıklıkla açlık ağrısıdır, yemek yendiğinde azalır, bazen sırta yayılabilir. Ağrı en önemli bulgu olmakla beraber, bazı hastalarda belirgin bir ağrı olmayıp hazımsızlık, sindirilmemiş gıdaların kusulması ve kilo kaybı gibi bulgular daha ön planda olabilir. Eğer ülser kanarsa dışkıda siyahlaşma, kan basıncı düşüklüğü, halsizlik ve bayılma gelişebilir.

On iki Parmak Bağırsak Ülseri Nedenleri Nedir?

Oniki parmak bağırsak ülserinin en önemli sebebi Helicobacter pylori isimli bakteridir. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID) grubunda yer alan kuvvetli ağrı kesicilerin sık kullanımı veya düzenli aspirin kullanımı da ülsere yol açabilir.

Ayrıca sigara tüketimi, alkol tüketimi ve yoğun stres ülser riskini arttırır, ancak Helicobacter pylori veya ilaçlar kadar önemli bir etken değildir.

On iki Parmak Bağırsak Ülseri Nasıl Teşhis Edilir?

Oniki parmak bağırsağı ülseri bulguları ile gastrit ve reflü bulguları bazen karışabilir. Teşhis ve tanı için öncelikle bir gastroenteroloji uzmanı muayenesi gerekir. Bu görüşmede doktor hastanın şikayetlerini dinler, ülser için risk oluşturabilecek ilaç kullanımı söz konusu ise bu ilaçları belirler ve hastayı muayene eder. Ardından da oniki parmak bağırsağı ülseri tanısı için gerekli testleri ister. Tanı için en etkili ve kesin yöntem endoskopidir. Bu yöntemde endoskopi cihazının kamerası ile yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağı net olarak görüntülenebilir. Ayrıca endoskopi esnasında biyopsi alınarak hastada Helicobacter pylori varlığı, şüphe varsa ülserin iyi yada kötü huylu olup olmadığı araştırılabilir. Oniki parmak bağırsak ülserlerinin çoğu iyi huyludur.

On iki Parmak Bağırsak Ülseri Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavinin temel unsurları; yaşam tarzı değişiklikleri, eğer Helicobacter pylori pozitif saptanmışsa buna yönelik antibiyotik tedavisi ve sık ağrı kesici kullanımına bağlı ise bu ilaçların kesilmesidir. Ayrıca mide asidini baskılayan proton pompa inhibitörü grubu ilaçlar kullanılır.

Yaşam tarzı değişikliklerinde, beslenmenin düzenlenmesi, sigara ve alkolden uzak kalmak, düzenli uyumak önemlidir. Yine gereksiz yere mide yada oniki parmak barsak ülseri riskini arttıran ilaçları kullanmamak gerekir.

On iki Parmak Bağırsak Ülserine Ne İyi Gelir?

Asitli içecekler, kahve, turşu, sirke, çok salçalı, çok baharatlı gıdalardan ve kızartma gıdalardan kaçınmak, sigara ve alkolden uzak kalmak iyi gelecektir. Ayrıca probiyotikler, A vitamini ve C vitamini içeren meyve sebzeler iyi gelir.

Süt, kısa vadede ağrıyı azaltmada etkin de olsa, uzun vadede mide asidini arttıracağından çok önerilmemektedir.

On iki Parmak Bağırsak Ülseri Tedavi Edilmezse Ne Olur?

On iki parmak bağırsak ülseri tedavisi uzmanlık gerektirir. Eğer tedavi edilmezse kronikleşebilir, kanama, darlık, delinme veya tıkanıklık gelişebilir. Bu yüzden konu uzmanı bir hekimin değerlendirmesi, uygun doz ve sürede tedavi almak önemlidir. Tanıda gecikmeler yada eksik yapılan tedaviler ülsere bağlı komplikasyon gelişme (kanama, darlık, delinme ve tıkanıklık) riskini arttırabilir.