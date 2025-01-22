Orta kulak iltihabı belirtileri neler? Orta kulak iltihabı nasıl geçer?

Otit ya da halk arasında orta kulak enfeksiyonu olarak bilinen orta kulak iltihabı, kulak içindeki orta kulağın enfekte olması durumunda ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunu. Özellikle çocuklarda sıkça görülen bu durum, yetişkinlerde de meydana gelebiliyor. Prof. Dr. Dilaver Özturan orta kulak iltihabına dair merak edilenleri anlattı.

Orta Kulak İltihabı Nedir?

Orta kulak iltihabı kulak zarının arkasındaki boşlukta oluşan enfeksiyondur.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Orta kulak iltihabı öncelikle ağrı ve kulakta tıkanıklıkla başlar. Hastalığın ilerlemesi ile ağrıda ve işitme kaybında artış ve uğultu hissedilir. Bu süreçte kulak zarının delinmesiyle akıntı görülebilir.

Orta Kulak İltihabı Neden Olur?

Orta kulak iltihabı, nezle (soğuk algınlığı), grip, sinüzit ve alerji nedeniyle östaki borusundan mikropların orta kulak boşluğuna ulaşması ile başlar. Kuvvetli sümkürme, belirgin basınç farkına maruz kalma orta kulak iltihabı riskini arttırır.

Orta Kulak İltihabı Bulaşıcı Mıdır?

Orta kulak iltihabı bulaşıcı değildir. Ancak orta kulak iltihabına yol açan nezle ve grip bulaşıcıdır.

Orta Kulak İltihabı Nasıl Teşhis Edilir?

.Orta kulak iltihabı hastanın şikayetlerine ek olarak muayenede kulak zarının kızarık olması, ödemli olması ve varsa akıntının görülmesi ile teşhis edilir.

Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer? Orta Kulak İltihabı Nasıl Tedavi Edilir?

Orta kulak iltihabının kendiliğinden düzelme olasılığı olsa da tedavi verilmesi gerekir. Tedavide uygun antibiyotik, ağrı kesici ve östaki borusunun açılmasına yardımcı olacak ilaçlar kullanılır.

Orta Kulak İltihabı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Orta kulak iltihabına bağlı ağrının giderilmesi için hastanın yaşına ve bilinen yan etkilerine göre ağrı kesici tercihi yapılır.

Orta Kulak İltihabı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Orta kulak iltihabı tedavi edilmezse enfeksiyon komşu kemik dokularına ilerleyebilir. Sık olmasa da beyin zarı enfeksiyonuna yol açabilir. Uzun süre akıntı yapan orta kulak iltihabı kulak zarında kalıcı delik oluşumuna ve orta kulak kemikçiklerinde hasara yol açabilir.

Orta Kulak İltihabı Olmamak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Orta kulak iltihabından korunma için öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak önemlidir.