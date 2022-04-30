Penis eğriliği (Peyronie hastalığı) neden olur? Penis eğriliği nasıl tedavi edilir? 10 soruda Penis eğriliği (Peyronie hastalığı)

Peyronie, konjenital yani doğuştan penis eğriliğinden farklı olarak, yaşın ilerlemesi ile penisteki silindir şeklinde olan tüp yapılarının çevresindeki esnek kılıfta plak (sertlik) oluşumu ile karakterize ileri yaş penis eğriliğidir. Peki peyronie hastalığı belirtileri neler? Penis eğriliği çocuk sahibi olamaya engel mi? Penis eğriliği nasıl düzelitilir? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş Peyronie hastalığı ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı.

Peyronie hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı olarak adlandırılan durumda, penis anatomisinde yer alan silindirik tüpleri çevreleyen esnek kılıfta oluşan sert plaklar peniste eğriliğe, boy ve kalınlık kaybına neden olmaktadır. Hastalığın erken dönemlerinde cinsel ilişkiden kaçınmaya neden olacak kadar ağrı oluşumu gözlemlenebilir. Ağrı ile birlikte daha sonradan eğrilik oluşumu gözlenmektedir. Penis eğriliği vücudun geri kalanında herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir. Yaygın kanının aksine penis eğriliği bir kanser değildir ya da kısırlığa yol açmamaktadır. Buna karşın peniste sertleşme bozukluğu ve cinsel birliktelik sırasında zorlanma yapmaktadır.

Erkeklerde penis eğriliği (Peyronie) neden olur, ne anlama gelir?

Penis eğriliği rahatsızlığı penisin bükülmesine ve normalden daha eğri durmasına neden olan bir rahatsızlıktır. Bu duruma yol açan plak oluşumu cildin üzerinden hissedilebilmektedir. Ayrıca plak meydana gelen bölgede ağrı, hastalığın erken dönemlerinde görülmektedir. Penis eğriliği olan kişilerde ereksiyon sırasında penis yukarı, aşağı ya da bir tarafa doğru bükülür. Plak oluşumu bazı erkeklerde penis eğriliğine yol açmaz ancak peniste kum saati görünümüne neden olmaktadır. Bu durumda penis ortadan iki doğru boğumlu bir şekil alır. Plağın oluştuğu bölgede meydana gelen girinti bu görüntüye sebebiyet verir.

Normal sağlıklı erkeklerin önemli bir kısmında mükemmel düzlükte ereksiyon görülmez. Peniste hafif bir eğrilik olması Peyronie olduğu anlamına gelmez. Peyronie olan hastalarda plak dokusu genellikle penisin üst kısmında meydana gelerek ereksiyon esnasında penisin yukarı doğru bükülmesine yol açar. Plak oluşumu alt kısma denk geldiğinde alta doğru, yanlarda meydana geldiğinde ise plak oluşan tarafa doğru eğrilik görülür. Bazı durumlarda hem altta hem üstte plak oluşur ve bu da penisin daha kısa olmasına yol açar. Her tarafta plak oluştuğunda kum saatinin ortası ya da bir şişenin boynu gibi daralmaya yol açar. Günümüzde her üç erkekten birisinde penis eğriliği görülmekle birlikte hastaların tamamında cinsel sorunlara yol açacak boyutta olmayabilir. Peyronie hastalığına neden olan kalsiyum birikimidir. Kalsiyum penisi çevreleyen kılıf üzerinde küme halinde birikerek dışardan kemik gibi hissedilebilmektedir.

Peyronie’ye yol açan kesin bir nedenden bahsedilemez. Penise cinsel birliktelik ya da mastürbasyon sırasında mikrotravmaların alınması, sistemik hastalıklar, yaşın ilerlemesi, alkol ve sigara kullanımı gibi faktörlerin Peyronie riskini artırdığı kabul edilir. Tüm faktörler içerisinde önemli risk faktörlerinden biri de şeker hastalığı olarak bilinen diyabetes mellitus’tur. Şeker hastalarında özellikle kontrolsüz kan şekeri olanlarda peniste durup dururken herhangi bir travma olmaksızın da Peyronie hastalığı başlayabilmektedir.

Penis eğriliği belirtileri

Penis eğriliği belirtileri bir anda ortaya çıkabildiği gibi zaman içerisinde de gelişebilmektedir. Penis eğriliğinin birçok belirtisi bulunur. En sık görülen belirtiler;

Ereksiyon sırasında belirginleşen ağrı

Sertleşme sorunu

Peniste eğrilik

Plak dokusu gelişimidir.

Peyronie hastalığında plak oluşumu damar tıkanıklığındakinden farklıdır. Cildin üstünden düz şekilli bir kitle ya da sert bir doku olarak hissedilebilmektedir. Penis eğriliğinin bir diğer önemli belirtisi meydana gelen eğrilmedir. Penis eğriliği meydana gelmeden önce çeşitli ereksiyon problemleri de görülebilmektedir. Peyronie’ye bağlı eğilme zaman içerisinde daha da kötüye gidebilmektedir. Ancak eğrilik meydana geldikten 12-18 ay sonra durum stabil hale gelir. Hastalığın belirtilerinin belirgin olduğu safha kronik evre olarak bilinmektedir. Peyronie kronik evreye girdiğinde ağrı sorunu ortadan kalkma eğilimindedir. Ancak plak dokusunda ya da eğrilikte genellikle bir gelişme olmaz. Diğer tarafta bazı erkeklerde Peyronie’ye bağlı eğrilik ve ağrı kendiliğinden ortadan kalkabilir. Kronik dönemi belirgin kılan en önemli üç belirti;

Peniste eğriliğin daha belirgin hale gelir. Peniste sert plaklar oluşur. Sertleşme sorunu daha belirginleşir.

Penis eğriliği risk faktörleri

Bazı risk faktörleri penis eğriliği görülme olasılığını arttırır. Genellikle yaşlanma ile Peyronie görülme riski artmaktadır. Peyronie hastalığına sahip erkeklerin %10-15’i orta yaşlı erkeklerdir. Buna karşın özellikle penise uygulanan travmalar sonrasında genç yaş grubu hastalarda da görülebilmektedir. Ayrıca genetik yatkınlık da bir diğer risk faktörüdür. Birinci dereceden akrabalarında penis eğriliği olan kişilerde plak oluşumu riski daha yüksektir. Çeşitli hastalıklar penis eğriliği görülme oranını yükseltebilir. Dupuytren kontraktürü hastalığı, topuk dikeni, skleroderma gibi bağ doku rahatsızlıkları, prostat kanseri ya da lupus gibi bağışıklık sistemi bozuklukları olan kişiler Peyronie’ye daha yakın hale gelmektedir.

Penis eğriliği doğurganlığı etkiler mi, cinsel performansı etkiler mi, cinsel ilişki sırasında partneri rahatsız eder mi?

Penis eğriliği doğurganlığı etkilememektedir. Bununla beraber eğrilik kaynaklı meydana gelen sertleşme bozuklukları ya da ereksiyon esnasında ağrı cinsel performansı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum peniste meydana gelen eğriliğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eğrilik arttıkça cinsel ilişki hem hastalar hem de partnerleri için daha zor hale gelir. Çok ileri vakalarda penisteki eğrilik derecesi nedeniyle cinsel ilişki fiziksel olarak imkânsız hale gelebilir. Bu duruma gelmeden önce erken tanı konulması ve tedavinin erkenden başlanmış olması hastalığın gidişatını olumlu yönde etkiler.

Penis eğriliğinin çocuk sahibi olmaya etkisi var mı?

Penis eğriliğinin çocuk sahibi olmaya herhangi bir etkisi yoktur. Eğrilik erkeklerde kısırlığa neden olmamaktadır.

Penis eğriliği teşhisi nasıl yapılır?

Penis eğriliği tanısı için ilk olarak hastada eğriliğe yol açabilecek durumları göz önünde bulundurmak için sağlık geçmişi alınır. Peyronie cinsel ilişkide zorlanmaya ya da fiziksel travmaya bağlı olarak da gelişebilmektedir. Sonrasında ise fiziksel muayene gerekmektedir. Plak oluşumunun yerini belirlemek ve hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar vermek için ultrason gibi gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilmektedir. İleri düzey vakalarda ihtiyaç duyulması durumunda penil manyetik rezonans görüntülemeden de faydalanılmaktadır.

Penis eğriliği nasıl düzelir? Penis eğriliklerinde tedavi nasıl yapılmaktadır?

Tedaviyi belirleyen önemli noktalardan birisi de hastalığın ne zaman başladığıdır. Hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda ilaçla tedavi mümkündür. İlaç tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar kullanılabildiği gibi aynı zamanda Peyronie plağı içerisine enjekte edilen ilaçlar da tercih edilebilir. Bu sayede plağın eritilmesi sağlanır. Ancak ileri seviyede eğriliğin meydana geldiği durumlarda cerrahi operasyon en etkili yöntemdir. Peyronie hastalığına bağlı olarak gelişen kısalık ya da eğrilik cerrahi müdahale ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Bununla beraber ileri derecede sertleşme sorunu yaşayan hastalarda her iki durumu da gidermek için mutluluk çubuğu olarak da bilinen penil protezden yararlanılabilir.

Penis eğriliği ameliyatından sonra nelere dikkat edilmeli?

Ameliyat sonrasında peniste ve skrotumda şişlik olması son derece normaldir. Şişliğin hafif geçmesi için soğuk kompres uygulanması faydalı olabilir. Hastaların ameliyattan sonraki ilk 48-72 saatlik sürede banyo yapmaması gerekir. Genellikle birkaç gün sonra hafif olarak yürüyüş yapmak mümkündür. Ameliyat tekniğine göre bazı hastaların 1-2 hafta aktivitelerini kısıtlaması gerekir. İyileşme döneminde hastaların ağır kaldırmamaları ve uzman doktorun tavsiyelerine eksiksiz bir şekilde uymaları beklenir.

Penis eğriliğine zencefil iyi gelir mi?

Zencefilin penis eğriliğine iyi geldiğine yönelik bir inanış bulunsa da bunun hakkında bilimsel bir kanıt yoktur. Bu nedenle Peyronie’den şüphelenen kişilerin vakit kaybetmeden üroloji uzmanı olan bir doktora danışması tavsiye edilir.