Portakal ve limon dışında C vitamini açısından zengin 10 besin

C vitamini, vücudunuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğu en hayati besinlerden biridir! Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede ve cilt sağlığını desteklemede önemli bir rol oynar ve genel refah için olmazsa olmazdır. Birçok kişi hemen portakal ve limonu C vitamini kaynakları olarak düşünse de, orada bir dünya seçenek var! Tatlı sarı biberlerin, kivi ve hatta brokolinin bu güçlü vitaminle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Bu besinler yalnızca bağışıklık fonksiyonunuzu geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda parlak bir cilt için kolajen üretimine de yardımcı olur. Öyleyse, kendinizi sadece turunçgillerle sınırlamak yerine, bir gökkuşağı gibi C vitamini açısından zengin besinlerin tadını çıkarmak varken neden? Devam edin ve beslenmenize ekleyebileceğiniz en iyi C vitamini açısından zengin besinlerin bir listesini bulun!

GÜNLÜK NE KADAR C VİTAMİNİNE İHTİYACINIZ VAR?

Tavsiye edilen günlük C vitamini alımı yaşa, cinsiyete ve diğer faktörlere göre değişir. Çoğu yetişkin için, erkekler için önerilen günlük miktar 90 mg ve kadınlar için 75 mg'dır. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından yayınlanan diyet yönergelerine göre, hamile ve emziren kadınların daha fazlasına ihtiyacı olabilir ve sırasıyla 85 mg ve 120 mg önerilir. Çocuklar için gereksinimler bebekler için 15 mg ile gençler için 75 mg arasında değişir.

Çoğu insan ihtiyaçlarını meyve ve sebzeler açısından zengin dengeli bir diyetle karşılayabilirken, bazı kişilerin, özellikle belirli tıbbi rahatsızlıkları veya diyet kısıtlamaları olanların takviyelere ihtiyacı olabilir. Belirli ihtiyaçlarınız için doğru C vitamini miktarını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak her zaman iyi bir fikirdir.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN 12 BESİN

1. Tatlı sarı biberler

Tatlı sarı biberler, günlük önerilen değerinizin üç katından fazlasını sunan bir C vitamini deposudur. Büyük bir sarı biber, günlük değerinizin (DV) %380'i olan tam 342 mg C vitamini sağlar. Biber salatalara, sotelere veya hatta çiğ atıştırmalıklara katabileceğiniz mükemmel bir sebzedir. C vitamininin yanı sıra, sarı biberler düşük kalorilidir ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olan bol miktarda antioksidan sağlar.

2. Hardal ıspanağı

Tek bir fincan çiğ, doğranmış hardal ıspanağı 195 mg C vitamini veya Günlük Değerinizin (DV) %217'sini içerir. Dr. Batra, "Hardal ıspanağı C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra kemik sağlığını destekleyen K vitamini gibi diğer hayati besinleri de sağlar," diyor. İster salatalara atın ister smoothielerde kullanın, hardal ıspanağı her öğünde büyük bir C vitamini katkısı sağlar.

3. Guavalar

C vitaminiyle dolu tatlı bir meyve arıyorsanız, guavalar mükemmel bir seçimdir. Tek bir guava 125 mg C vitamini sağlar, bu da DV'nin %138'idir. C vitaminiyle birlikte, bu topikal meyve sindirime yardımcı olan diyet lifi açısından da yüksektir. Bunları çiğ olarak, salatalarda dilimleyerek veya C vitamini alımınızı artırmanın lezzetli bir yolu olarak smoothielere karıştırarak tüketebilirsiniz.

4. Siyah Frenk Üzümü

Siyah Frenk Üzümü çok bilinen meyvelerden değildir ancak C vitamini açısından zengindir. Sadece yarım fincanlık bir porsiyon (56 gr) 102 mg C vitamini veya DV'nin %113'ünü sağlar. Siyah Frenk Üzümü, yüksek C vitamini içeriğine ek olarak, iltihabı azalttığı ve kalp sağlığını desteklediği gösterilen güçlü antioksidanlar olan antosiyaninlerle doludur. Günlük C vitamini dozunuzu almak için siyah frenk üzümünü reçellerde, tatlılarda veya smoothielerde kullanmayı deneyin.

5. Acı biber

Bir yeşil acı biber 109 mg C vitamini sağlarken, kırmızı acı biber 65 mg içerir. Yemeklerinize acı biber eklemek, onlara sadece baharatlı bir tat vermekle kalmaz, aynı zamanda C vitamini alımınızı artırarak bağışıklık sisteminizi ve cilt sağlığınızı destekler. Ek bir sağlık faydası için salatalarda, sotelerde veya soslarda kullanın.

6. Çilek

Çilekler, C vitamini açısından zengin olan bir diğer tatlı ve besleyici meyvedir. Bir fincan dilimlenmiş çilek (166 gr), DV'nin %108'i olan 97 mg C vitamini sağlar. Çilekler sadece lezzetli bir atıştırmalık olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltan antioksidanlarla doludur.

7. Kale

Dr. Batra'ya göre "Kale, besin açısından en yoğun sebzelerden biridir ve harika bir C vitamini kaynağıdır." 100 gram çiğ kale porsiyonu 93 mg C vitamini veya DV'nin %103'ünü içerir. Kale ayrıca hastalıklara karşı koruma sağlayan yüksek düzeyde K vitamini ve diğer antioksidanlara sahiptir. Kaleyi salatalarınıza ekleyerek veya smoothie'lerinize ekleyerek beslenmenize dahil edebilirsiniz.

8. Papaya

Papaya, hem lezzet hem de besin açısından zengin tropikal bir meyvedir. Bir fincan (145 g) papaya 88 mg C vitamini veya DV'nin %98'ini içerir. Bu meyve aynı zamanda görme yeteneğiniz için faydalı olan A vitamininin de iyi bir kaynağıdır.

9. Brüksel lahanası

Brüksel lahanası herkesin en sevdiği sebze olmayabilir ancak mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Bir fincan Brüksel lahanası 74 mg C vitamini veya DV'nin %79'unu sunar. Bu küçük turpgiller ayrıca sindirim sağlığını destekleyen lif, antioksidanlar ve diğer vitaminlerle doludur.

10. Kavun

Kavun, sadece su ihtiyacınızı karşılamakla değil aynı zamanda C vitamini açısından da zengin olan ferahlatıcı bir meyvedir. Bir parça kavun 57 mg C vitamini veya DV'nin %63'ünü sunar. Kavun, özellikle sıcak aylarda sizi susuz bırakmayan meyve salatalarına veya smoothielere katılabilecek harika bir meyvedir.