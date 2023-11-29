PRP nedir, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? PRP bir ilaç mıdır?

Kişinin kendi kanından elde edilen onarıcı hücrelerin kullanıldığı bu tedavi hakkında merak edilen soruları Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Opr. Dr. Evren Fehmi Atay yanıtlıyor…

PRP NEDİR?

PRP'nin açılımı Plateletten Rich Plazma’dır. Bunu daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse kanın içinde tamirci hücreler bulunur. Bu hücreler bir nevi kol kola girerek vücudun kanama olan bölgesindeki kanamayı durdurur ve hasarı tedavi etmeye çalışır. Aynı zamanda vücutta kapattıkları hasarlı dokunun da şeklini alırlar.

PRP NASIL KULLANILIR?

Bu kan hücreleri vücudun kendi kendini tedavi etme sürecinin önemli yapı taşlarından biridir. Bu tedavi yönteminde hastanın kendi vücudundan alınan kan hücreleri hasarlı bölgeye doğrudan enjekte edilir. Böylece tedavi nokta atışıyla doğru bölgeye uygulanabilir ve kısa sürede tedavi tamamlanır.

PRP BİR İLAÇ MIDIR?

PRP tedavisinde hastaya bir ilaç vermek yerine direkt olarak hastanın kendisinden kan alınır ve içindeki trombositli sıvı kısmı ayıklanarak hasarlı dokuya enjekte edilir. Bu yöntemi tedaviye ihtiyaç duyan her dokuda kullanılabilse de en çok diz rahatsızlıklarında kullanır.

PRP TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

PRP VÜCUDUN TAMAMI İÇİN ETKİLİ BİR TEDAVİ MİDİR?

PRP mantıken vücudun her noktası için uygun olsa da her bölgede aynı sonucu alamıyoruz. Kendi hastalarımdan yola çıkacak olursam en etkili sonucu diz problemlerinde, ayak bileğindeki kıkırdak hasarlarında ve kimi durumlarda kalça ameliyatına alternatif olarak kullanabiliyoruz. Bu alanlardaki PRP kullanımı, tendonlardaki kullanımlara kıyasla daha etkili bir sonuç ortaya koyuyor.

PRP AMELİYATA ALTERNATİF BİR YÖNTEM MİDİR?

Kimi zaman ameliyata gitmeden PRP ile tedaviler gerçekleştirilse de menisküsü tamamen yırtılmış bir dizi PRP ile onarmak mümkün değildir. Veyahut dördüncü evredeki bir diz kireçlenmesini de PRP ile tedavi edemeyiz. Ancak çok yaşlı ve farklı rahatsızlıkları bulunan hastalarda, yani hastamızın ameliyatı çok riskliyse, hastayı bir nebze daha rahatlatmak için ameliyat yerine PRP tedavisi uygulanabilir.

PRP İLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ FARKLI YÖNTEMLER MİDİR?

Kök hücre tedavisini evi baştan aşağı değiştiren mimarlık programları gibi düşünebilirsiniz. PRP ise belli bir hasar için eve tamirci çağırmakla eşdeğerdir. Ayrıca PRP steril koşulların sağlandığı bir muayenede yapılabilirken kök hücre tedavisinin ameliyethanede yapılmasını öneriyorum. Sonuç olarak kök hücre tedavisi PRP'ye kıyasla biraz daha avantajlıdır. Nitekim kök hücrelerimiz vücudu çok daha iyi tanıyor. Bu arada belirtmekte fayda var ki kök hücre tedavisi de günden güne gelişiyor. İlerleyen dönemlerde daha da etkili sonuçlar almak mümkün olacak gibi görünüyor.

PRP'NİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Genel sterilite koşullarına uyulduğu takdirde yan etkisi yok denecek kadar azdır. Ancak tedaviden sonra ilk 1-2 gün yangı ve nahoş bir his oluşabilir. Ortalama 6 hafta içerisinde vücuttaki tamir süreci tamamlanır.