İlişkilerde bir türlü aradığınızı bulamıyor, kariyerinize istediğiniz yönü veremiyor, parayı elinizde tutamıyor ve 'Niye hep beni buluyor?’ diye sorup duruyor musunuz kendinize? Belki de aradığınız cevap geçmişinizde saklıdır.

Röportaj: Elif Girgin

Nedensizce bir şeylerden korktuğunuz ya da çok basit bir şeye farklı anlamlar yüklediğiniz oldu mu hiç? Ya bu düşünce kalıplarının altında kaldığınız zamanlar? Talihsizlikler peşinizi bırakmıyor; 'Neden hep böyle’, ‘Niye hep beni buluyor?’ diye sorup duruyor ve aradığınız cevabı bir türlü bulamıyor musunuz? Peki, tüm bu soruların cevabının geçmişinizde bir yerlerde saklı olduğunu söylesek, onları bulup çıkarmak istemez miydiniz saklandıkları yerden? Ruhsal Dönüşüm Rehberi Damla Batu işte tam da bu noktada tutuyor elinizden. İlk kitabı 'İçimizdeki Kelebek'in ardından kasım ayı içerisinde 'Yolculuk' adındaki ikinci kitabı çıkacak olan Damla Batu, “Paulo Coelho’nun Brida kitabını okurken kendim için bir rehber diledim ve kısa süre içinde ruhsal dönüşüm yolculuğum kendiliğinden başlayıverdi” diyor. 25 Kasım'da Naturel Fuar'da grup regresyon terapisi yapacak olan ve ocak ayında Mısır'a çok özel bir meditasyon turu hazırlığında olan Damla Batu, 2012 yılından beri bire bir çalışmalar ve eğitim programlarıyla danışanlarının ruhsal dönüşüm yolculuklarına yardımcı olmaya çalışıyor. Damla Batu ile geçmişin bugünkü hayatımıza etkilerini ve bu blokajlardan kurtulma yöntemlerini konuştuk.

Yüksek benlik nedir, nasıl tarif edersiniz?

Yüksek Benlik en yalın haliyle, bize yol gösteren parçamız. Oz Büyücüsü filminde Dorothy yuyava dönmek için sarı renkli yolu takip ederdi, bu sırada da ona destek olan bir iyi kalpli cadı vardı. İşte bu cadı gibi, Yüksek Benlik de bizim hep ışık ve sevgi dolu yolda olmamız, korku ve inanç kalıplarının ördüğü örümcek ağlarından sıyrılarak gerçekte var olanı fark etmemiz için bize destek oluyor. Bazen biriyle tanışırsınız ve ilk başta onda içinize sinmeyen bir şey olduğunu sezersiniz. Ama yine de bir şekilde onunla görüşürsünüz ve sonuçta yaşadığınız tatsız bir olay ilk hissinizin doğru olduğunu gösterir. İşte bu ilk hissi size hissettiren Yüksek Benlik’tir. Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplarda Yaradan’ın insana nurundan nur vermesi, ruhundan ruh üflemesinden bahsedilir. İşte buradaki ışık ve ruh bizim Yüksek Benliğimizi sembolize eder. Yani dualitenin ötesini fark edebilen, görebilen, bilebilen ve blokajları şifalandırabilen parçamızı. Yüksek Benlik’in amacı Oz Büyücüsü ile aynıdır; bize kendi içimizdeki güzellikleri gösterebilmek, sevginin gücünü fark etmemizi sağlamak böylelikle de herhangi bir aracıya gereksinim duymaksızın kendi kendimizin rehberi, şifacısı olmamızı mümkün kılmak.

Zihnimiz neden bu kadar güçlü ve bize ne gibi oyunlar oynar?

Zihnimizi güçlü kılan bizleriz aslında. Bu aralar oldukça popüler olan bir Kızılderili hikayesi var. Büyükbabası torununa bir hikaye anlatır. Hikayede bir beyaz kurt bir de siyah kurt vardır ve ikisi de çok güçlüdür. Bir gün ikisi kavga etmeye başlar. Çocuk büyükbabasına hangisinin kazandığını sorar. Büyükbaba da sen hangisini beslersen o cevabını verir. Burada beyaz kurt bizim içimizdeki umut, inanç, mutluluk, sevgi gibi yönleri; siyah kurt ise endişe, korku, inanç kalıplarını sembolize ediyor. Aslında zihnimin güçlü olması iyi bir şeydir, esas olan zihnimizi ne yönde kullandığımızdır. Eğer zihnimizi şükran, umut, hayaller gibi enerjimizi yükselten değerler için kullanırsak, zihnimiz de bizi mutlu edecek senaryoların oluşmasına destek olur. Eğer kalıplar, endişeler ve korkuları beslersek bu kez kendimizi aslında var olmayan bir gerçekliğin içinde buluruz. Daha somut bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki; “erkekler beni olduğum gibi sevmez” inancı olan bir kız var, adı da Sıla olsun. Sıla arkadaşlarıyla bir partiye gider, bu partide bir çocukla tanışır. Çocuk ondan çok etkilenir ama Sıla’nın arkadaşlarından “bütün erkekler bana bayılır” inançlı olan Seda çocuğu dansa kaldırır. Çocuk da sadece kibarlığından dansı kabul eder. İşte bu noktada Sıla, “İşte bu çocuk da diğerleri gibi Seda’yı seçti, zaten benden hoşlanmazlar ki” der. Birkaç hafta sonra çocuk Sıla’yı arar ve onunla dans etmeye gitmek istediğini söyler. Sıla o gün dansa gitmek istemediği halde kabul eder çünkü, “Dansa gitmek istemiyorum, sinemaya gidelim mi” derse çocuğun onu reddedeceğinden korkar. Beraber dansa giderler, Sıla gergindir çünkü çocuk için yeterli olacağını düşünemez, her kelimesini üç kere düşünüp söyler. Gecenin sonunda çocuk bisikletine binip gider. Sıla, bu kez de “İşte o da benden hoşlanmadı beni evime bırakmadı bile” der. Oysa çocuk bisikletle geldiği için ve yanında taksiye verecek parası olmadığı için Sıla’yı eve bırakamamıştır, ayrıca gece boyunca Sıla çok az konuştuğundan, çocuk Sıla’nın ondan hoşlanmadığını düşünmüştür. Dolayısıyla Sıla kendi düşüncelerinin yarattığı senaryoda kalmıştır ve aslında sevgi ve yeni potansiyellerle dolu olan gerçeği görememiştir. Endişe ve düşün enerjili inanç kalıplarının bu kadar güçlü olmasının en önemli sebeplerinden biri bulunduğumuz ortam. “Kışın dondurma yenmez, boğazını üşütürsün”, “çok gülersen, çok ağlarsın”, “para mutluluk getirmez” ve daha pek çok inanç, doğduğumuz an itibariyle bize bir şekilde empoze ediliyor. Dolayısıyla da bunlara inanarak büyüyoruz.

Peki, zihnimize söz geçirebilmek ve yönetimi ele almak için neler yapabiliriz?

Az önce bahsettiğim hikayedeki gibi neyi beslemek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Bizi mutlu eden, üzerimizdeki yükleri alan, rahatlatan durum, inanç, umut ve hayalleri mi yoksa bizi karşılaştırmaya iten, enerjimizi düşüren, baskılayan düşünce kalıpları, kurallar, endişe ve korkuları mı? Seçimimizi yaptıktan sonra olumlama cümleleri, meditasyon çalışmaları – ki meditasyondan kastım sadece bağdaş kurup gözlerimizi kapamak değil, kimi için resim yapmak, kimi için pinpon oynamak da meditasyondur esas olan kişinin düşüncelerinden sıyrılarak anda kalabilmesidir – ve yön kontrolü gibi farklı şekillerle zihnimizin yönetimini elimizde tutabiliriz.

Yön kontrolü nedir?

Yön kontrolü zihnimizden geçenlerin farkına varmak demek. “Şu anda beyaz kurt mu konuşuyor, yoksa siyah kurt mu? Şu anda atmakta olduğum adım beyaz kurtu mu yoksa siyah kurtu mu besleyecek?” sorularıyla zihnimizin kontrolünü elimizde tutabiliriz. Belli bir zamandan sonra bu durum otomatikleşeceğinden hayatı çok daha yüksek bir farkındalıkla tadını çıkararak yaşayabiliriz. Bizi sinirlendiren, kızdıran olaylara karşı eskisi kadar büyük tepkiler vermeyiz. Dolayısıyla zihnimizi ruhumuzla yönetiriz.

Hayat amacımızı nasıl buluruz? Yaşadığımız şeyler bunun ipuçlarını bize verir mi? Görmek için neler yapabiliriz?

Her hayatın bir yaşam dersi, bir de yaşam amacı vardır. Dünyadaki her şeyin temeli almak ve vermektir. Yaşam dersi, hayatınızın size kattığı bilgi ve deneyim; yaşam amacı ise sizin hayata/dünyaya kattığınız bilgi, deneyim ve yetenektir. Danışanlarımla yaptığım regresyon çalışmalarının çoğunda en çok bu soru sorulur. Yaşam amacım ne? Yöntem farklı olsa da temelde cevap aynıdır: yaşama mutluluk ve sevgi katmak. Kimisi bunu çocuklarla çalışarak, kimisi güzel yemekler pişirerek, kimisi de kitap yazarak gerçekleştirir. Yaşam amacımızı nasıl gerçekleştireceğimizi ve amacımızın ne olduğunu regresyon gibi farklı tekniklerin yanı sıra hayatımıza bakarak da fark edebiliriz. Kendimizi en çok ne yaparken, neredeyken, kimlerle iken mutlu hissediyoruz? Kendimizi ne zaman gerçekten bir işe yaramış gibi kabul ediyoruz? Bu soruların cevabı sizi yaşam amacınıza götürür.





Herkes belli konularda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu neden bazılarında aşk iken bazılarında para, bazılarında sağlık iken bazılarında aile olabiliyor. “Neden sürekli bunları yaşıyorum” diyen bir insan hayatını nasıl değiştirebilir?

Şöyle düşünün, kimimizin sesi çok güzel, kimimiz çok güzel resim yapıyor, kimimiz de matematiksel açıdan yetenekli. Hepimiz bu durumu olağan karşılıyoruz. Tıpkı bunun gibi herkes de belli konularda sorunlar yaşıyor, çünkü özünün bu alanlarda deneyim kazanmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla “benim sesim çok güzel ama onunki güzel değil” diye düşünmüyorsak, “neden benim iyi bir ilişkim yok da onun var” şeklinde bir karşılaştırmaya da girmemiz gerekiyor. Bunun yerine, ”Ben bu konuda kendi üstüme düşenleri ne ölçüde yapıyorum, bu konuda nasıl bir dönüşüm olmasını istiyorum, bu dönüşümün olması mümkün mü?” gibi analizler yapmamız gerekiyor. Diyelim, Ahmet diye biri var bu kişi bir şirkette uzman olarak çalışıyor ama müdür olmayı hak ettiğini ve mağdur edildiğiniz düşünüyor. Bu noktada önce çalıştığı şirketin sunabileceği olanaklara bakması gerekiyor, belki küçük bir şirkette çalışıyor ve tek bir müdür yeterli, belki şirket onu müdür yapamıyor ama sunduğu olanaklarla ona verebileceğinin en iyisini veriyor. Sonra kendine bakması gerekiyor, müdür unvanın gerektirdiği tüm niteliklere sahip mi? Bu niteliklere sahip olduğunu karşısındaki kişilere gösterebiliyor mu? Müdür olmak istediğini üst yönetime bildirmiş mi? Tüm bu sorulara cevap bulduğunda Ahmet zaten kendine bir plan oluşturmuş oluyor, belki bu şirkette kalacak ve daha farklı bir tavır takınacak, belki de bu isteğinin bu şirkette karşılanamayacağının farkına varacak ve kendine yeni alternatifler oluşturacak. “Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” diyen kişilerin bu olayı farklı açıdan değerlendirmesi ve daha önce atmadığı adımlar, söylemediği sözlerle döngüyü kırması gerekiyor. Böylelikle bulunduğumuz platformdan bir üst platforma geçişimiz mümkün olabilir.

Aşk, para, ilişkiler, sağlık gibi konularda hayatımızda sürekli tekrarlayan döngülerden kurtulmak için neler yapabiliriz?

İsterseniz bunu örneklerle anlatalım...

Aşk ve ilişkiler: Elinize bir kağıt ve kalem alın. Kağıdı üç parçaya bölün. İlk parçaya bu ilişkiye sizin kattıklarınızı yazın, ikinci parçaya karşı tarafın kattıklarını, üçüncü parçaya da kafanızdaki mükemmel ilişkide var olması gerekenleri. Sonra sizin ve eşinizin kattıkları ile bu üçüncü kolonda yer alanları karşılaştırın. Bu size bu ilişkinin sizin kafanızdakiyle örtüşüp, örtüşmediğini gösterecektir. Ayrıca bu ilişkiye daha fazla neler katabileceğinizi gösterecektir. Aynı çalışmayı eşiniz de yaparsa, ilişkinizi beraberce beslemiş olursunuz. İkili ilişkilerde karşılıklı olarak birbirini sevmek, saymak, desteklemek ve birbirine karşı tamamen dürüst olmak temeldir. Bu dört nitelik açısından da ilişkinizi değerlendirebilirsiniz.

Eğer bir eşiniz yoksa, o zaman da hayatınızdaki karşı cinsle olan ilişkilerinize bakın. Diyelim ki, kadınsınız o zaman babanızla, erkek kardeşinizle, erkek patronunuzla olan ilişkinizi değerlendirin. Bu ilişkileri dengelemeye ve düzenlemeye çalışın.

Son olarak da kendinize bakın, dişil ve eril enerjileriniz ne kadar dengede. Sürekli kendinizi korumaya çalışan, her şeyi tek başıma hallederim diyen eril bir enerjideyseniz, dışarıdan bir eril enerjinin hayatınıza dahil olması güçleşir. İçinizdeki kadınla bütünleşin, bu enerjiyi hissedin, belki bir ruj, belki etekle bu enerjiyi harekete geçirin.



Sağlık: Bedenimizde oluşan rahatsızlıklar aslında bize mesaj vermeye çalışır. Bu mesajlar atalarımızdan, geçmiş yaşamlarımızdan ya da şu anki yaşamlarımızdan kaynaklanabilir. Eğer bu rahatsızlıkları dikkatle okur, onları dinlersek bizimle muhakkak konuşacaklardır. Örneğin; rahat ve sakin bir anda ve mekanda gözlerinizi kapatıp uzanın ve ağrının olduğu yere odaklanın. Oraya sevgiyle yaklaşın ve sorun; ‘bana söylemek istediğin mesaj ne?’. Belki o anda içinize bir şey doğacak belki de bir saat sonra biri size bir şey söyleyecek. Bedenimizdeki rahatsızlıklar bedenimizin bize gönderdiği mektuplar aslında. Bizler çoğu zaman bu mektupları açmadan ilaçlarla, farklı yöntemlerle hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa, onları açıp okusak belki de çok daha hızlı ve kolayca çözüme ulaşacağız. Burada anlatmak istediğim şey doktorlardan uzak durun demek değil, sadece bedeninize sizinle konuşması için bir şans verin.



Para: Para akışkan bir enerjidir. Onu ne kadar sabit tutmaya çalışırsanız sizden o kadar kaçar. Onu ne kadar özgür bırakırsanız da size o kadar rahat gelir. Para, parayı çeker sözü de buradan gelir aslında. Siz paranızı sevgiyle harcadıkça, kullandıkça, o size akmaya devam eder. Ekonomi dersleri hep aynı cümleyle başlar, dünyadaki kaynaklar kıttır ve bunların planlı kullanımı ekonomidir. Oysa Yaradan’ın (ilahi olanın sizin için adıysa neyse onun) bolluk ve bereketi sonsuzdur. Öyle olmasaydı dünyanın şu anda susuz kalması gerekmez miydi? Her birimizin bir rızkı var. Diyelim ki; Ayşe’nin rızkı 10. Ama eğer ‘para kötüdür’ diyorsa, ‘zenginlik bela getirir’ diyorsa onun 10’a ulaşması mümkün değildir, çünkü kapılarını kapamıştır. Ama ‘ben parayı seviyorum, rızkımın bana aktığına inanıyorum’ derse ve bunu davranışlarıyla pekiştirirse bu rızkın tamamına ulaşır. Davranışlarıyla pekiştirmek derken şunu kastediyorum: Diyelim ki, biri sizden borç aldı ve ödemiyor siz de sormaya çekiniyorsunuz; o zaman paranız size akamaz. Paranın size ait olduğunu, onun sizin hakkınız olduğunu bilerek onu talep etmek, o paranın harekete geçmesini sağlar. Ya borcunuz ödenir ya da başka bir yerden size paranız gelir.





Siz danışanlarınızla ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Kişinin ihtiyaç ve tarzı doğrultusunda farklı teknikler uyguluyorum. Derin meditasyonlardan hoşlanan, kişisel gelişim ve ruhsal dönüşüm konularında deneyimi olan kişiler genellikle regresyonu yani geçmiş yaşam şifasını tercih ediyorlar. O zaman onlarla Dolores Cannon’ın metodu olan QHHT seansını yapıyoruz. Bu seans yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor. Seans sırasında kişinin blokajlarının kaynağına gidiyor, onu çözüyoruz. Ardından hayatında eksiklik hissettiği, dönüştürmek istediği alanlara dair cevaplar alıyor, açılımlar yaşıyoruz. Regresyon dışında, bireysel olarak ruhsal dönüşüm rehberliği seansları da yapıyorum. Bazen danışan tek başına olmak istemiyor ya da daha objektif olarak blokajları fark etmek istiyor. O zaman da grup terapi yönetimi olan Evrensel Karmik Dizim çalışmasını gerçekleştiriyorum. Ancak bu noktada şunu hatırlatmam gerekir ki, kişi hazır olduğu kadar şifalanır. Bizler sadece kişinin şifalanmasına vesile olabilecek farkındalıkları açığa çıkarırız hepsi bu.

Geçmiş yaşam dediğimiz nedir tam olarak?

Ruhun tekamül yolunda ilerlerken birden fazla yaşamı deneyimlediğine inanılır. Böylelikle hem kurban, hem suçlu, hem kadın, hem erkek gibi dualitenin iki tarafını da deneyimleme imkanı doğar. Zaten ilahi adalet dediğimiz kavram da bunun üzerine kuruludur. Yeni doğmuş bir bebeğin ölümü ya da etrafındaki insanlara acı çektirmiş bir insanın upuzun bir ömre sahip olması adaletsizmiş gibi görünür. Oysa ki onların ruhlarının farklı deneyimleri bu durumu dengelemektedir. İşte bu yaşamlar sırasında ruhun incindiği, travmalar geçirdiği an ve anılar vardır. Bu durum ruhta yaralar açar ve ruh tam olarak bunların sebebini bilmese de bu yaraları sonraki hayatlarına da taşır. Örneğin, önceki yaşamlarından birinde dilencilik yapan biri, bu yaşamında ekonomik durumu iyi olsa da kıtlık bilinci taşıyabilir; yani parasını rahatça harcayamaz, sürekli olarak fakir kalacağından korkar ve bunun gibi. Bazen de ruhlar birden fazla hayatta bir araya gelirler. Örneğin, bir yaşamda karı-kocayı deneyimlerler ve bu deneyimde koca eşine aşırı bir baskı kurar. Başka bir yaşamda bu kez baba ve kızı deneyimlerler, önceki yaşamda koca olan ruh bu kez babası tarafından baskılanan kız olabilir. Şu anda verdiğim örnekler elbette milyonlarca olasılıktan sadece birkaç tanesi. Bir ruhun kaç tane yaşam yaşadığına dair net bir şey söylemek doğru olmaz, ancak farklı çalışmalarla yaklaşık bir sayı elde edilebilir.

Peki, regresyon çalışmasında kişinin gördüklerinin geçmiş yaşamları olduğuna dair bir kanıt var mı?

Bazı çalışmalarda danışanlar o yaşamdaki isimlerini, yaşadıkları önemli bir olayı anlatabiliyor ve bu durumlar araştırıldığında çoğu zaman teyit de ediliyor. Bence kişinin odağı gördüğü geçmiş yaşamdan çok hayatındaki blokajların kaynağı olmalı. Çünkü regresyon sadece bu kaynağa ulaşmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bir seansın şifalı olması için kişinin bu şifaya hazır olması ve aldığı bilgileri hayatına uygulaması gerekiyor. Bazen danışan kurban bilincinde olup sürekli etrafındakileri suçlayabiliyor ve bu durum belli bir noktadan sonra danışanı besleyebiliyor. Bu noktada danışanın bu durumu değiştirmeye gönüllü olması gerekiyor ki, şifa gerçekleşebilsin. Şifacı sihirli bir değneğe sahip değildir, sadece kişinin blokajlarının kaynağını görmesine ve bu konuda ne gibi adımlara ihtiyacı olduğunu fark etmesine yardım eder.

Bu çalışma sırasında kişi onu korkutacak ya da rahatsız edecek bir şey hisseder mi?

Biz bu çalışmalarda hayatımızı ekleyen blokajları çözmeye niyet ediyoruz, çoğu zaman blokajların kaynakları pek de hoş olmadığını düşündüğümüz anılar oluyor. Dolayısıyla bu anıları yeniden hatırlıyoruz. Ancak bu noktada iki şeyi hatırlatmak istiyorum; bu anılar çok çok eskiden kalmış anılar olduğu için duygu yoğunluğu çok olmuyor, bir de bu gibi durumlarda seansta uygulanan tekniklerle bir film izliyormuşçasına uzaktan izlemek mümkün oluyor.