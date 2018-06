Mutluluğun pek çok şeyle alakası var ama yaşam kalitesi bunların arasında en güçlülerinden. Yaşam kalitesini artırmanın yollarından biri ise Ayurvedik felsefe.

Yazı: Gülru İncu



İngiltere’de her dört kişiden birinin depresyonda olduğunu söylüyor Londra’da yaşayan eğitim uzmanı, Futureminds Educational Consultant Kurucusu ve Başkanı Ömür Yeğinsu ve ekliyor: “Tüm kurumlar insanları bu psikolojik salgından kurtarmak için acil çareler arıyor. Mutluluk konusu ise her açıdan ele alınmaya çalışılıyor.” Yeğinsu, ayurvedanın mutlulukla büyük bir ilgisi olduğunu düşünüyor. 5 bin yıl öncesine dayanan bu holistik Hint yaşam ve şifa felsefesi; ayur (hayat) ve veda (bilim) kelimelerinden türemiş. Yeğinsu’yu göre burada asıl anlamamız gereken; bu hayat biliminin, hayat dengemizi kurmamız ve sağlıklı bir yaşam sürmemiz için bize nasıl yardımcı olduğu. Meditasyon, yoga, arınma ve dosha’ların dengelenmesi ayurvedik yaşam felsefesinin temelini oluşturuyor. Dosha’lar; her insanın doğuştan getirdiği yapısal özelliklerini ve enerjisini belirtiyor. Vata, Pitta ve Kapha dosha’larından biri ya da ikisi insanda baskın olabiliyor. Hangisinin baskın olduğunu bilmeniz mutluluk dengenizi kurmanızda büyük önem taşıyor. “Bir diğer önemli konu ise zihin-akıl ve bilinç uyumu” diyor Yeğinsu. Bu bahar belki de denemeniz gereken şey; dosha’nızı bulmak ve sonrasında ona göre bir beslenme ve yaşam düzeni oluşturmak için harekete geçmektir.



Zihnin üç güneşi var

Hindu felsefesine göre zihnimizde üç güneş var ve bu üçünün dengeli olmasına dikkat etmeliyiz. Sattva; iyilik, uyum ve pozitif enerjiyi içeriyor. Kaliteli yiyeceklerden, kaliteli ortamdan ve kaliteli insanlardan besleniyor. Meyve, süt, yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemiş ise Sattva yiyeceklerine örnek. Rajas, aktivitenin sembolü. Karanlıktan aydınlığa bir geçiş. Bazen agresif bir yanı olabiliyor. İnsanda ego, dinamizm, hırs, bencillik ve şehveti körüklüyor. Bugünkü dünyada insanlığın üzerinde hüküm süren enerji işte bu Rajas enerjisi. Baharatlı yiyecekler, tuzlu, acı ve ekşi Rajas’ı besliyor. Böyle duygular içinde olduğunuzda bu baharatların tüketiminde dikkatli olun. Tamas ise karanlık ve kötü enerjiyi temsil ediyor. Alkol, donmuş gıdalar ve konserve yiyecekler Tamas’ı besliyor. Sattva’nın sağlıklı olması Rajas ve Tamas’ı dengeliyor. Yeğinsu, hayvanlar dünyasında bu güneşlerin sürekli dengeli olduğunu ama bizim dünyamızda aşırı yemek, uykusuzluk, uyarıcı maddeler, hırs, ego gibi zararlı etkenlerin bu üç güneşin dengesini kolayca bozduğunu vurguluyor.