ÖNCE TESTİ ÇÖZÜN
Sevgiliniz sabah işe sizden erken gidiyor, onu kapıya kadar geçirir misiniz?
-Evet -Hayır
Sevgiliniz her istediğinde gerekirse diğer programlarınızı iptal edip onunla görüşmeyi mi tercih ediyorsunuz?
-Evet -Hayır
Yalnız olmaktan hoşlanmıyor musunuz?
-Evet -Hayır
Çevrenizdekiler sizi uysal olarak tanımlayabilir mi?
-Evet -Hayır
Sırf sevgiliniz çok istiyor diye onun istediği filme/konsere/restorana gider misiniz?
-Evet -Hayır
Kurallara uygun mu yaşarsınız?
-Evet -Hayır
‘EVET’
ler çoğunluktaysa köpeğe daha yakın olduğunuzu söyleyebiliriz.
‘HAYIR’
lar çoğunluktaysa kediye daha yakınsınız diyebiliriz.
KEDİ VE KÖPEKLERİN EN BELİRGİN FARKLARI
Köpekler sadıktır, kediler bağımsızdır
Köpekler sahiplerine koşulsuz bir sevgiyle bağlıdır. Ne olursa olsun bu sevgileri bitmez ve kendilerini sahipleri için kolaylıkla feda edebilirler. Kedilere nankör denmesinin altındaki asıl neden ise bağımsız ruhlarıdır. Kedi kendi kendine yeter, başkasına ihtiyaç duymaz.
Köpekler hareketlidir, kediler sakindir
Köpekler genelde yerlerinde duramaz, hatta sahipleriyle oyun oynamaya bayılırlar. Kediler ise çok daha sakindir, ancak lazer gibi oyuncaklarla oynatılınca onları hareket ettirebilirsiniz.
Köpek koruyucudur, kedi umursamazdır
Köpek sahibine duyduğu büyük sevgiden dolayı onu her türlü tehlikeden korumayı kendine görev bilir. Kedi ise kimseyi koruyacak kadar sahiplenmez.
Köpek sizin istediğinizi yapar, kedi size istediğini yaptırır
Köpekle oyun oynamak istediğinizde köpek hemen oyun oynamaya gönüllü olur. Kedi ise oyun oynamak istemiyorsa istemiyordur. Onu zorla oynatamazsınız ancak o istediğinde siz onunla oyun oynayabilirsiniz.
Köpeğin genlerinde sürüyle avlanmak vardır, kedinin genlerinde yalnızlık
Köpeklerin ataları sürü halinde avlandığından köpekler yalnız olmayı sevmez ve sürü liderine (yani günümüzde sahibine) itaat eder. Kedilerin ataları ise hep yalnız avlanmışlardır, bu yüzden kedi yalnız olmaktan rahatsızlık duymaz.
Özetle;
Köpek: “Bu insanlar beni aldılar, her gün seviyorlar, yemeğimi veriyorlar, sıcacık bir evdeyim, benimle oyun da oynuyorlar... Vay be bu insanlar Tanrı olmalı!”
Kedi: “Bu insanlar beni aldılar, her gün seviyorlar, yemeğimi veriyorlar, sıcacık bir evdeyim, benimle oyun da oynuyorlar... Vay be ben Tanrı olmalıyım!”
KÖPEĞİN AVANTAJLARI
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Sevme potansiyeliniz daha yüksek olduğundan bir erkek için kolaylıkla sırf onu çok sevdiğiniz için vazgeçilmez olabilirsiniz.
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Fedakarlığı fedakarlık olarak algılamadığınız için bu sizi rahatsız etmez tam tersine sevgilinizi mutlu etmek sizi daha da mutlu eder.
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Bağımsızlık kavramına bağlı olmadığınız için evlilik kurumuna daha kolay uyum sağlarsınız.
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İyimser yapınız sayesinde çok daha küçük şeylerden mutlu olabilirsiniz.
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Dengesiz tavırlarınız olmadığı için karşınızdaki kişiyi sinir hastası etmezsiniz.
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Koruyucu yapınız anne olduğunuzda size avantaj sağlar.
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Sosyal ortamlara daha kolay uyum sağlarsınız.
KEDİNİN AVANTAJLARI
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Sizi kimse kolay kolay üzemez.
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Sevgiliniz olmadan da gayet mutlu yaşayabilirsiniz.
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‘Kaçan kovalanır’ deyiminin avantajlarından sonuna kadar yararlanabilirsiniz.
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Kendi tercihlerinizden fedakarlık yapmanız gerekmez.
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Sezgileriniz çok güçlüdür.
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Yönetilmezsiniz, yönetilemezsiniz.
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Kendinize güvenle ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu yüzden hayatta her şeyin hakkınız olduğuna inanırsınız.