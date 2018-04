Evcil hayvan deyince ilk aklımıza gelen kedi ve köpek. Ama iki cins birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip. Belki de bu yüzden devamlı kavga ediyorlar... Peki hiç düşündünüz mü; siz karakter özellikleri olarak hangisine daha yakınsınız?

-









KEDİNİN AVANTAJLARI

Sizi kimse kolay kolay üzemez.

• Sevgiliniz olmadan da gayet mutlu yaşayabilirsiniz.

• ‘Kaçan kovalanır’ deyiminin avantajlarından sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

• Kendi tercihlerinizden fedakarlık yapmanız gerekmez.

• Sezgileriniz çok güçlüdür.

• Yönetilmezsiniz, yönetilemezsiniz.

• Kendinize güvenle ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu yüzden hayatta her şeyin hakkınız olduğuna inanırsınız.





Sizi kimse kolay kolay üzemez.Sevgiliniz olmadan da gayet mutlu yaşayabilirsiniz.‘Kaçan kovalanır’ deyiminin avantajlarından sonuna kadar yararlanabilirsiniz.Kendi tercihlerinizden fedakarlık yapmanız gerekmez.Sezgileriniz çok güçlüdür.Yönetilmezsiniz, yönetilemezsiniz.Kendinize güvenle ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu yüzden hayatta her şeyin hakkınız olduğuna inanırsınız.





Sevgiliniz sabah işe sizden erken gidiyor, onu kapıya kadar geçirir misiniz?Sevgiliniz her istediğinde gerekirse diğer programlarınızı iptal edip onunla görüşmeyi mi tercih ediyorsunuz?Yalnız olmaktan hoşlanmıyor musunuz?Çevrenizdekiler sizi uysal olarak tanımlayabilir mi?Sırf sevgiliniz çok istiyor diye onun istediği filme/konsere/restorana gider misiniz?Kurallara uygun mu yaşarsınız?ler çoğunluktaysa köpeğe daha yakın olduğunuzu söyleyebiliriz.lar çoğunluktaysa kediye daha yakınsınız diyebiliriz.Köpekler sahiplerine koşulsuz bir sevgiyle bağlıdır. Ne olursa olsun bu sevgileri bitmez ve kendilerini sahipleri için kolaylıkla feda edebilirler. Kedilere nankör denmesinin altındaki asıl neden ise bağımsız ruhlarıdır. Kedi kendi kendine yeter, başkasına ihtiyaç duymaz.Köpekler genelde yerlerinde duramaz, hatta sahipleriyle oyun oynamaya bayılırlar. Kediler ise çok daha sakindir, ancak lazer gibi oyuncaklarla oynatılınca onları hareket ettirebilirsiniz.Köpek sahibine duyduğu büyük sevgiden dolayı onu her türlü tehlikeden korumayı kendine görev bilir. Kedi ise kimseyi koruyacak kadar sahiplenmez.Köpekle oyun oynamak istediğinizde köpek hemen oyun oynamaya gönüllü olur. Kedi ise oyun oynamak istemiyorsa istemiyordur. Onu zorla oynatamazsınız ancak o istediğinde siz onunla oyun oynayabilirsiniz.Köpeklerin ataları sürü halinde avlandığından köpekler yalnız olmayı sevmez ve sürü liderine (yani günümüzde sahibine) itaat eder. Kedilerin ataları ise hep yalnız avlanmışlardır, bu yüzden kedi yalnız olmaktan rahatsızlık duymaz.Köpek: “Bu insanlar beni aldılar, her gün seviyorlar, yemeğimi veriyorlar, sıcacık bir evdeyim, benimle oyun da oynuyorlar... Vay be bu insanlar Tanrı olmalı!”Kedi: “Bu insanlar beni aldılar, her gün seviyorlar, yemeğimi veriyorlar, sıcacık bir evdeyim, benimle oyun da oynuyorlar... Vay be ben Tanrı olmalıyım!”Sevme potansiyeliniz daha yüksek olduğundan bir erkek için kolaylıkla sırf onu çok sevdiğiniz için vazgeçilmez olabilirsiniz.Fedakarlığı fedakarlık olarak algılamadığınız için bu sizi rahatsız etmez tam tersine sevgilinizi mutlu etmek sizi daha da mutlu eder.Bağımsızlık kavramına bağlı olmadığınız için evlilik kurumuna daha kolay uyum sağlarsınız.İyimser yapınız sayesinde çok daha küçük şeylerden mutlu olabilirsiniz.Dengesiz tavırlarınız olmadığı için karşınızdaki kişiyi sinir hastası etmezsiniz.Koruyucu yapınız anne olduğunuzda size avantaj sağlar.Sosyal ortamlara daha kolay uyum sağlarsınız.