İpler kimin elinde?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hayatımızı ne kadar kontrol edebiliyoruz?

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsante

Eğitiminizi tamamladınız, şanslıysanız bir işe girdiniz, hayat eşinizi buldunuz, evlendiniz hatta bir de çocuk sahibi oldunuz… Şimdi bir durup düşünün; tüm bunlar sizin hedefleriniz miydi yoksa öyle olması gerektiğini düşündüğünüz için mi buradasınız? Hayatınızın dümeni sizin ellerinizde mi yoksa dalgalı bir denizde sallanıp duruyor musunuz?

Strateji kavramı çoğumuza soğuk geliyor. Hele “vizyon” ve “misyon” denildiğinde kişisel hayatımla ne ilgisi var dememiz çok mümkün... Ancak birileri bize bu kavramları kişisel hayatımıza da sokabileceğimizi hatta böylece gerçekten istediğimiz hayatı yaşayabileceğimizi söylüyor. Kendinize bir sorun; “Hayat stratejiniz nedir? Hayatınızın amacı var mı? Bu amaca ulaşmak için bir vizyon belirlediniz mi? Bu hayatın içinde kimler için ne fayda yaratıyorsunuz? Yoksa geminizin dümenini tesadüflere göre mi çeviriyorsunuz?”

Bu son soruya da cevabınız “Evet” ise endişelenmeyin çünkü yalnız değilsiniz. Türk toplumunda 10 kişiden 9’u bir hedef belirlemeden yaşıyor, hedefi olan kişi ise bunu tesadüfen ya da bir yakınının yönlendirmesi ile belirlemiş oluyor. Bu gerçekten yola çıkan Stratejist İsmail Haznedar ile Profesyonel Koç Serpil İkiz, hayatını değiştirmek isteyen ancak çeşitli nedenlerle bu yolda adım atamayan kadınlara mentörlük programı çerçevesinde bireysel stratejik plan hazırlamayı ve uygulamayı öğretiyor. Hayatın her alanında başarıyı şansa bırakmadan yakalamanın herkesin isteği olduğunu ancak kadınların bu desteğe daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündüklerini belirten Serpil İkiz, “Bu programı tüm bireyler için planlarken ‘Neden kadınlar için özel bir çalışma yapmıyoruz?’ diye düşündük. Çünkü biz kadınlar daha çok şey düşünüyoruz, daha derin yaşıyoruz, daha çok şey bekliyoruz ve hayatımız çok yönlü… O hayatın içinde kendimizi hep bir eksiklik içinde hissediyoruz. Evlenmeyi bekliyoruz, evleniyoruz. Sonra çocuğumuz olmasını bekliyoruz, çocuğumuz oluyor. Ve bir gün geliyor ‘Ben ne yapıyorum?’ diyoruz. Kadınlar bir yandan çalışmak, bir yandan çocuğu ile çok iyi ilgilenmek, bir yandan özgür olmak, diğer yandan evde her şey yolunda gitsin istiyor. Bir de şiddet gören kadınlar var... Biz bu program ile kadınların hayatlarına bir farkındalık katalım, hedeflerini belirlemelerini sağlayalım istiyoruz. İş hayatında hep korktuğumuz hedef, iş planı gibi kavramları da bunun içine alıp insan hayatını nasıl değiştirebilir ve güzelleştirebilir diye düşünmelerini destekliyoruz” diyor.

Kadın konfor alanını bırakamıyor

Mentörlük çalışması kadınların sadece iş hayatını değil, özel hayatındaki hedeflerini de kapsıyor. Serpil İkiz, kadınların “konfor alanlarından çıkmak” konusunda cesaretsiz olduğunu, dolayısıyla değişimden korktuğunu söylüyor. İkiz, “Kadınlar daha derin düşündüğü için özellikle var olan standartlar devam etsin ya da daha iyi olsun istiyor ancak düşmesini istemiyor. Bu nedenle değişimi düşünmekte dahi zorlanabiliyorlar” diyor.

Programa katılan kadınlar kendilerine eşlik edecek mentörü de seçme özgürlüğüne sahip oluyor. Mentörler genellikle 35 yaş üstü, iş ve hayat tecrübesi, dinleme ve yönlendirme becerisi olan, karşı tarafın ihtiyacını anlayıp gerekli ilgiyi gösterebilecek gönüllü kişiler arasından seçiliyor ve özel bir eğitim sürecinin sonunda mentörlük yapmaya başlıyorlar.

