Kalbiniz mi kırıldı? İşte kırılan kalbinizi onarmanın yolları

Çoğunluk, kalp kırıklığını bitmiş bir ilişkiyle bağdaştırsa da terapist Jenna Palumbo “acı karmışıktır”, diyor. Sevdiğiniz birini kaybetmek, işinizi kaybetmek, kariyet değiştirmek, yakın bir arkadaşı kaybetmek... Hepsi kalbinizi kırabilecek ve dünyanın sonu gelmiş gibi hissettirecek durumlar.

Kırık bir kalbin iyileşmesi zaman alacaktır, bu kesin. Ancak iyileşme sürecinde kendinizi desteklemek ve duygusal sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz şeyler var.

KIRIK KALBİNİZİ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI

Kişisel bakım stratejileri

Her zaman böyle hissetmeseniz bile, kalp kırıklığından sonra kendi ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz çok önemlidir.

Üzülmene izin ver

“Keder herkes için aynı değildir,” diyor Palumbo ve kendin için yapabileceğin en iyi şey, tüm üzüntünü, öfkeni, yalnızlığını ya da suçluluğunu hissetmek için kendine izin vermek.

“Böyle yaparsan çevrendeki insanları da aynısını yapmaları için cesaretlendirebilir ve onlara da iyi gelebilirsin. Bu yalnız hissetmeni de engelleyecektir.” Benzer süreçlerden geçmiş bir arkadaşınla da duygularını paylaşabilirsin.

Kendine bakmayı ihmal etme

Kalbin kırıkken, kişisel ihtiyaçlarını gözden gelebilirsin. Ama hüzün, yalnızda duygusal bir deneyim değildir, seni fiziksel olarak da zayıflatacaktır. Zaten araştırmalar da fiziksel ve duygusal acının beyinde aynı yollardan geçtiğini söylüyor.

Derin nefesler, meditasyon, ve egzersiz enerjini korumana yardımcı olabilir. Ama kendini de yıpratmamaya dikkat et. Yalnızca beslenmeni ve su ihtiyacını atlamaman bile sana iyi gelecektir. Acelen yok.

İnsanlar neye ihtiyacın olduğunu bilebilir, sen öncü ol

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi Psikiyatri ve Davranışsal Tıp Bölümü'nde psikolog olan Kristen Carpenter, herkesin kayıpla kendi yöntemleriyle başa çıktığını söylüyor.

Carpenter aynı zamanda, yasınızı tek başınıza mı, yakın arkadaşlarınızın desteğiyle mi yoksa geniş bir insan çevresiyle mi atlatmayı tercih ettiğiniz konusunda net olmanızı tavsiye ediyor.

İhtiyaçlarını açık etmek, seni anlık olarak düşündüğün şeylerin yükünden de kurtaracaktır. Aynı zamanda sana destek olmak insanları da mutlu edecektir.

İhtiyacın olan şeyleri yazıya dök

Otur ve somut ve duygusal destek de dahil olmak üzere ihtiyacın olan şeylerin bir listesini yap. Bu, çimleri biçmeyi, market alışverişini veya sadece telefonda konuşmayı içerebilir.

Not kağıtları al ve hepsine bir öğe yaz.

İnsanlar nasıl yardımcı olabileceklerini sorduğunda, onlara bir not kağıdı ver veya yapabileceklerini düşündükleri bir şey seçmelerini iste. Bu, birisi sorduğunda ihtiyaçlarını o an tekrar dile getirme baskısını azaltır.

Dışarı çık

Araştırmalar, haftada sadece 2 saat dışarıda vakit geçirmenin zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirebileceğini söylüyor. Güzel bir manzaran varsa ne mutlu, ama mahallede düzenli minik yürüyüşler bile yardımcı olabilir.

Kitaplar ve podcastler yardımcı olabilir

Başkalarının da benzer sıkıntıları yaşadığını ve bunları dile getirdiğini görmek iyi gelebilir. Seninkine benzer bir deneyimi anlatan bir kitap okumak ya da bir podcast dinlemek seni daha görünür hissettirecek ve sürece katkıda bulunacaktır.

Seni iyi hissettiren aktivitelere yaslan

Her gün mutlaka seni iyi hissettiren bir aktiviteye zaman ayır. Bu günlük tutmak, yakın bir arkadaşınla buluşmak, ya da seni güldüren bir şeyler izlemek olabilir.

Profesyonel yardım al

Başkalarıyla duyguların hakkında konuşmak ve kendini uyuşturmamak önemlidir. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay ve fazladan yardıma ihtiyaç duymanız tamamen normal.

Üzüntünün tek başınıza taşıyamayacağın kadar fazla olduğunu fark edersen, bir ruh sağlığı uzmanı başa çıkmana yardımcı olabilir. Sadece iki veya üç seans bile yeni başa çıkma araçları geliştirmenize yardımcı olabilir.

Yeni alışkanlıklar edin

Kendine üzüntünü sahiplenmek ve ihtiyaçlarına yönelmek adına biraz zaman ve alan tanıdıktan sonra, kendine yeni rutinler edinmek için araştırmalara başlayabilirsin. Yeni bir alışkanlık sürece katkıda bulunabilir.

Acını bastırmaya çalışma

“Hislerinden utanmak ya da suçlu hissetmek için boşuna enerji harcama”, diyor Carpenter. Bunun yerine, “Sahip olduğun enerjiyi iyileşmeye harca”.

Üzüntünü kabullenmek ve hissetmek için kendinie her gün 10 ila 15 dakika ayırmayı düşünebilirsin. Çaba gösterirsen, gün boyunca daha az aklına geleceğini göreceksin.

Kendine şefkat göster

Öz-şefkat, kendinizi yargılamadan sevgi ve saygıyla davranmayı içerir.

Zor bir dönemden geçen yakın bir arkadaşına veya aile üyene nasıl davranacağını düşün. Onlara ne söylerdin? Ne teklif ederdin? Onları önemsediğini nasıl gösterirsin? Cevaplarını al ve kendi üzerinde dene.

Takviminde yer aç

Zor zamanlar geçirirken, dikkatini farklı aktivitelerle dağıtmak oldukça kolay olacaktı. Tüm bunları yaparken, kendine ve kendini dinlemeye zaman ayırmayı unutma. Durulmak sana iyi gelecektir.

Kendini yeni gelenekler edinmeye teşvik et

Bir ilişkiyi bitirdiysen veya sevdiğin birini kaybettiysen, bir ömür boyu süren gelenek ve ritüelleri kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Özellikle tatiller zor olabilir.

Arkadaşlarının ve ailenin yeni gelenekler ve anılar yaratmana yardımcı olmasına izin verin. Büyük tatillerde ise ekstra destek almaktan çekinme.

Günlük tut

Duygularınla başbaşa kalabildiğini hissettiğin an, günlük tutmak iyi gelebilir. Başkasıyla paylaşması zor olan duygularını organize etmiş ve içinden akmasına izin vermiş olacaksın.

Bir destek mekanizması edin

Düzenli olarak destek gruplarına katılımı göstermek başa çıkmana yardımcı olabilir. Duygularını ve seni zorlayan durumları benzer deneyimdeki insanlara paylaşmak iyileştirici olacaktır.

Kendinle bağ kur

Büyük bir kayıp veya değişiklik yaşamak, kendinden ve kim olduğundan şüphe duymana neden olabilir. Bunu, egzersiz yaparak, doğada vakit geçirerek veya ruhunu besleyen inançlarınla bağlantı kurarak yapabilirsin.

UNUTMAMAN GEREKEN ŞEYLER

Kırık bir kalbin iyileşme sürecini yönetirken, bunu gerçekçi beklentilerle yapmakta fayda var. Pop şarkıları ya da romantik komediler sana gerçeği yansıtmayabilirler. İşte aklında tutman gerekenler:

- Yaşadığın şey çok normal

Palumbo, sevilen birinin ölümünün kederin daha açık bir biçimi olduğunu söylüyor, tam tersi bir arkadaşlığın veya ilişkinin bitişi ise kendini örtülü bir biçimde gösteriyor. Ya da belki kariyer değiştirerek hayatınızın yeni bir aşamasına başlıyorsun.

Her ne ise, kederinin farkına varmak ve onu kabul etmek önemlidir. Bu basitçe, yaşamınız üzerindeki etkisinin farkına varmak anlamına gelir.

- Bir yarışta değilsin

Kendi durumunu başkalarınınkiyle karşılaştırman doğaldır, ancak kalp kırıklığı ve yas tutmak bir yarış değildir.

Palumbo, “bunun bir arkadaşın ölümü değil de bir arkadaşlığın kaybı olması, sürecin aynı olmadığı anlamına gelmez”, diyor. "Bir zamanlar sahip olduğun önemli bir ilişkinin olmadığı bir dünyada nasıl yaşayacağını yeniden öğreniyorsun."

- Son kullanma tarihi yok

Hüzün herkes için farklıdır ve belirlenmiş bir takvimi yoktur. “Şimdiye kadar çoktan düzelmeliydim”, gibi cümlelerden kaçınma ve kendine ihtiyacın olan zamanı ver.

- Bundan kaçamazsın

Ne kadar zor olsa da bu histen kaçamayacaksın. İyileşmek için verdiğin efor, süreci kısaltacaktır.

- Beklenmeyeni bekle

Üzüntün geliştikçe ve değiştikçe, kalp kırıklığının yoğunluğu ve sıklığı da değişecektir. Bazen sahile çarpan yumuşak dalgalar gibi hissetirebilirken, bazı günler kontrolünden çıkabilir. Duygularının kendilerini gösterme biçimlerini kabullen.

- Mutlu olduğun anlar da olacak

Yas tutarken gülmek ve mutlu olmak gayet normal. Her gününü ana odaklanarak geçir ve hayattaki güzel şeyleri kucaklamak için kendine izin ver.

Sevdiğin birinin kaybıyla uğraşıyorsan, bu bazı suçluluk duyguları uyandırabilir. Ancak neşe ve mutluluk yaşamak, ilerlemek için çok önemlidir. Ve kendini olumsuz bir ruh halinde kalmaya zorlamak durumu değiştirmeyecektir.

- İyi hissetmemek çok normal

Terapist Victoria Fisher, sevilen birinin ölümü gibi derin bir kaybın, iş reddinden çok farklı görüneceğini belirtiyor. "Her iki durumda da, hisleriniz için kendinize izin vermeniz ve iyi olmamanın sorun olmadığını hatırlamalısınız."

Kalp kırıklığını atlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor olsanız bile, muhtemelen yine de kötü günlerin olacaktır. O günü öyle kabul edin, ve yarın tekrar deneyin.

- Kendini böyle kabul et

Hislerinin sen hazır olmadan gitmeleri için acele etme. Yeni hayatının farkına var, kabul etmeye çalış, ve iyileşmenin zaman alacağını kabullen.